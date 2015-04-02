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Знакомство с прародителями Если уж «Источник» Даррена Аронофски отечественные прокатчики перевели как «Фонтан» (хорошо еще, что не «Праздник Нептуна» и не «Окно в Париж»), то название Noah могли бы передать по той же схеме – как «Не фонтан», или даже вообще калькой с древнееврейского: «Но ах!». И были бы правы. Ибо слишком бурное воображение не всегда хороший советчик по ходу творческого процесса; и хотя мы, конечно,…