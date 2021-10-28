Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Дуглас Бут

Дуглас Бут

Douglas Booth
Дуглас Бут
Дуглас Бут Douglas Booth
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
9 июля 1992
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Сценарист
Биография Дуглас Бут

Родился 9 июля 1992 года. Лондон, Англия, Великобритания.

Фильмография Дуглас Бут
Мой год в Нью-Йорке
Мой год в Нью-Йорке
драма, комедия 2020, Канада / Ирландия
6.0
Компромат
Компромат
биография, мюзикл 2019, США
7.0
Ван Гог. С любовью, Винсент
Ван Гог. С любовью, Винсент
анимация, драма, криминал, биография 2017, Великобритания / Польша
7.0
Красавица для чудовища
Красавица для чудовища
драма, мелодрама, биография 2017, США
4.0
Голем
Голем
ужасы, триллер, фэнтези 2016, Великобритания
7.0
Гордость и предубеждение и зомби
Гордость и предубеждение и зомби
комедия, мелодрама, ужасы, триллер 2015, США
6.0
Восхождение Юпитер
Восхождение Юпитер
боевик, фантастика 2014, США
5.0
Ной
Ной
драма, фэнтези 2014, США
6.0
Все фильмы
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Молодая пара сталкивается с кровожадными монстрами в трейлере фильма ужасов «Незваные» Дейтствие развернется в старинной усадьбе, расположенной в живописном уголке Ирландии.
Написать
28 октября 2021 13:06
Netflix представил трейлер фильма «Грязь» о группе Mötley Crüe Фильм основан на одноимённой книге-автобиографии американской глэм-метал-группы.
Написать
20 февраля 2019 16:13
Алан Рикман сыграет в фильме ужасов «Голем из Лаймхауса» Алан Рикман, Оливия Кук и Дуглас Бут возглавили актерский состав мистического триллера Хуана Карлоса Медины «Голем из Лаймхауса / Limehouse Golem». Сценарист Джейн Голдман адаптировал для
Написать
20 апреля 2015 00:00
Все новости
Related video
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Приложение киноафиши