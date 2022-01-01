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Игра Эндера Игра Эндера
Киноафиша Фильмы Игра Эндера Игра Эндера, 2013: актеры и роли
Ender's Game Игра Эндера 2013 / США
8.0 Оцените
53 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
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Игра Эндера, 2013: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Гэвин Худ Гэвин Худ Gavin Hood
В ролях
Виола Дэвис Виола Дэвис Viola Davis Харрисон Форд Харрисон Форд Harrison Ford Эйса Баттерфилд Эйса Баттерфилд Asa Butterfield Эбигэйл Бреслин Эбигэйл Бреслин Abigail Breslin Хейли Стайнфелд Хейли Стайнфелд Hailee Steinfeld Бен Кингсли Бен Кингсли Ben Kingsley Мойзес Ариас Мойзес Ариас Moises Arias Нонсо Анози Нонсо Анози Nonso Anozie
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