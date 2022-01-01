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Игра Эндера
Игра Эндера, 2013: актеры и роли
Ender's Game
Игра Эндера
2013 / США
Трейлер
8.0
Оцените
53
голоса
Рейтинг IMDb: 6.6
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Игра Эндера, 2013: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Гэвин Худ
Gavin Hood
В ролях
Виола Дэвис
Viola Davis
Харрисон Форд
Harrison Ford
Эйса Баттерфилд
Asa Butterfield
Эбигэйл Бреслин
Abigail Breslin
Хейли Стайнфелд
Hailee Steinfeld
Бен Кингсли
Ben Kingsley
Мойзес Ариас
Moises Arias
Нонсо Анози
Nonso Anozie
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Одна
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