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Гэвин Худ
Гэвин Худ
Gavin Hood
О персоне
Фильмография
Гэвин Худ
Gavin Hood
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Дата рождения
12 мая 1963
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Биография Гэвина Худа
Родился 12 мая 1963 года. Йоханнесбург, Южная Африка.
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Фильмография Гэвина Худа
Опасные секреты
драма, биография, триллер
2019, США / Великобритания
7.0
Всевидящее око
драма, триллер, военный
2015, Великобритания
6.0
Игра Эндера
фантастика, приключения
2013, США
8.0
Люди Икс: Начало. Росомаха
фантастика, боевик
2009, США / Новая Зеландия / Австралия
8.0
Версия
драма, триллер
2007, США / ЮАР
7.0
Цоци
драма
2005, Великобритания / ЮАР
4.0
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