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Игра Эндера
Отзывы о фильме «Игра Эндера»
Ender's Game
Игра Эндера
2013 / США
Трейлер
7.9
Оцените
56
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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KinokritikAV
2 апреля 2015, 12:51
лишь бы не вырезали эпизоды с Питером,так как они весьма и весьма значительны,для главного персонажа в плане психологического давления со стороны других людей.И если Форд будет играть полковника Граффа,то это удачный выбор - потому что когда давным-давно читал книгу,Граффа именно таким и представлял.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Оля
2 апреля 2015, 12:51
Кино для школьников младший классов ))) ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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Оля
2 апреля 2015, 12:51
Наша оценка 5/10
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Кино реально для подростков. Одни Жукеры чего только стоят, не говорю уже про пропитую, хитрую рожу Форда. для 9ых классов самый раз кино✊ 6\10
2 апреля 2015, 12:51
0
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Lenusenysh, 01/11/2013 - 15:08:41):
Почему флот не возглавил татуированный мужик
Мужик был стар и тормозил, осторожничал, да и в первой войне он победил случайно, повезло просто. А Андрюшу шестилетним у мамы с папой забрали, чтобы вырастить из него то, что могло победить жукеров.
Цитата (Lenusenysh, 01/11/2013 - 15:08:41):
Зачем Эндер полетел в конце колесить по галактике со своим "ценным грузом"?
Не знаю, как в фильме, а в книге он сделался проповедником. По окончании войны он поплакал, полежал под капельницей, и было ему откровение...
И на Землю он вернуться не мог, ему бы там покою не дали.
Цитата (Lenusenysh, 01/11/2013 - 15:08:41):
оставить Королеву там где она созревала
Она там не созревала, её там жукеры спецом для Андрюши оставили. Он подошел к делу ответственно, искал такое место, чтобы жукерам было спокойно "расти", что по мнению автора очень проблематично. Поэтому "поиск его был долог".
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Энки
2 апреля 2015, 12:51
7,1/10
2 апреля 2015, 12:51
0
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
От книги несет прагматизмом за версту, не люблю такое. А вот то, как прагматично обошлись с первоисточником авторы фильма, наоборот, понравилось. Хорошо, что не потянули в сценарий линию Локи и Демосфена, она наивная, по-моему.
Наоборот, жаль, что пострадала линия сколачивания Эндером команды и его собственной трансформации. Процесс был тонкий, трудный и небыстрый. И это самое интересное, что есть в истории. В фильме хоп-шлёп и готово, айда воевать. А победила-то команда.
Бонзо Мадрида, убиенного Эндером в душевой комнате, играет Мойзес Ариас, Биаджио из Королей лета. Жалко Бонзо.
7/10
2 апреля 2015, 12:51
0
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Queen Julia, 18/11/2013 - 08:18:59):
Уродец из Королей лета вдруг в роли злодея
Талант. А почему уродец? рост просто небольшой.
Асу вот зря оголили, хлипкий совсем и не тянет на Эндера. Я как увидела, подумала: хоспади как он будет Бонзо убивать и главное чем? Извернулись, устроили "ну, погоди".
Цитата (Queen Julia, 18/11/2013 - 08:18:59):
хорошо, что этого не было, а то финал бы показался смехотворным
Не столько смехотворным, сколько непонятным, излишним для детского фильма. Эндер к финалу романа - зрелая личность несмотря на детский возраст. Со взрослой мотивацией и поступками. В фильме поведение Эндера в финале больше похоже на детскую истерику со слезами и раскаянием. Но это нормально, наверное, для сказки про дружбу и компьютерные стрелялки.
2 апреля 2015, 12:51
0
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maxwel
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
В целом режиссер молодец. Сделал почти максимум с выделенным временем. Книжка то совершенно логичная,умная и четкая. Кстати написана за 12 лет до Гарри Поттера и в корпусе морской пехоты США книга присутствует в списке рекомендуемой офицерам литературы.✊ . А фильм он и для детей и для взрослых. Многое упрощено и скомкано, из за этого теряются связи иногда, но по другому наверно было не сделать. Побольше бы таких замечательных фильмов. Обидно только, что во всех кинотеатрах сеансов с тором было в 10 раз больше. Абсолютно незаслуженно... А фильму то 9/10
2 апреля 2015, 12:51
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Queen Julia, 19/11/2013 - 08:22:51):
чем убил?
Использовал полученные навыки, тренированность. Бил очень мощно и резко. Фактически он Бонзо убил один ударом. Второй удар был как контрольный выстрел. Последний удар ногой в пах уже был по мертвому телу✊
2 апреля 2015, 12:51
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Мужик был стар и тормозил, осторожничал, да и в первой войне он победил случайно, повезло просто. А Андрюшу шестилетним у мамы с папой забрали, чтобы вырастить из него то, что могло победить жукеров.
Цитата (Lenusenysh, 01/11/2013 - 15:08:41):Зачем Эндер полетел в конце колесить по галактике со своим "ценным грузом"?
Не знаю, как в фильме, а в книге он сделался проповедником. По окончании войны он поплакал, полежал под капельницей, и было ему откровение...
И на Землю он вернуться не мог, ему бы там покою не дали.
Цитата (Lenusenysh, 01/11/2013 - 15:08:41): оставить Королеву там где она созревала
Она там не созревала, её там жукеры спецом для Андрюши оставили. Он подошел к делу ответственно, искал такое место, чтобы жукерам было спокойно "расти", что по мнению автора очень проблематично. Поэтому "поиск его был долог".
Наоборот, жаль, что пострадала линия сколачивания Эндером команды и его собственной трансформации. Процесс был тонкий, трудный и небыстрый. И это самое интересное, что есть в истории. В фильме хоп-шлёп и готово, айда воевать. А победила-то команда.
Бонзо Мадрида, убиенного Эндером в душевой комнате, играет Мойзес Ариас, Биаджио из Королей лета. Жалко Бонзо.
7/10
Талант. А почему уродец? рост просто небольшой.
Асу вот зря оголили, хлипкий совсем и не тянет на Эндера. Я как увидела, подумала: хоспади как он будет Бонзо убивать и главное чем? Извернулись, устроили "ну, погоди".
Цитата (Queen Julia, 18/11/2013 - 08:18:59):хорошо, что этого не было, а то финал бы показался смехотворным
Не столько смехотворным, сколько непонятным, излишним для детского фильма. Эндер к финалу романа - зрелая личность несмотря на детский возраст. Со взрослой мотивацией и поступками. В фильме поведение Эндера в финале больше похоже на детскую истерику со слезами и раскаянием. Но это нормально, наверное, для сказки про дружбу и компьютерные стрелялки.
Использовал полученные навыки, тренированность. Бил очень мощно и резко. Фактически он Бонзо убил один ударом. Второй удар был как контрольный выстрел. Последний удар ногой в пах уже был по мертвому телу✊
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