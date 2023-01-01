Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Два, три, демон, приди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Игра Эндера
Фильмы похожие на Игра Эндера
Ender's Game
Игра Эндера
2013 / США
Смотреть трейлер
7.8
Оцените
57
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
Написать отзыв
Смотрите на
Смотрите на
В избранное
Уже в избранном
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Похожие
Фильмы похожие на Игра Эндера
Вся информация о фильме
Восхождение Юпитер
боевик, фантастика
2014, США
5.0
После нашей эры
боевик, приключения, фантастика
2013, США
6.0
Голодные игры
триллер, драма, фантастика
2012, США
7.0
Алита: Боевой ангел
фантастика, боевик, приключения, мелодрама
2018, США / Канада / Аргентина
8.0
Помешанный на времени
комедия, драма
2018, США
5.0
Первому игроку приготовиться
фантастика, боевик, триллер
2018, США
8.0
Хроники хищных городов
фантастика
2018, США / Новая Зеландия
7.0
Валериан и город тысячи планет
фантастика, боевик, приключения
2017, Франция
8.0
Призрак в доспехах
криминал, драма, фантастика, боевик
2017, США
7.0
Космос между нами
фантастика
2016, США
7.0
Десять тысяч святых
комедия, драма, мюзикл
2015, США
5.0
Робот по имени Чаппи
боевик, триллер
2015, США / Мексика
8.0
Посвященный
фантастика, драма, фэнтези
2014, США
7.0
Тихоокеанский рубеж
боевик, фантастика, приключения
2013, США
7.0
Элизиум - рай не на Земле
драма, фантастика
2013, США
7.0
Джон Картер
приключения, фантастика, боевик, фэнтези
2012, США
8.0
Вспомнить все
приключения, триллер, боевик, фантастика
2012, США
6.0
Супер 8
фантастика
2011, США
6.0
Ковбои против пришельцев
фэнтези, фантастика, боевик, вестерн
2011, США
7.0
Живая сталь
драма, боевик
2011, США
8.0
Я - Четвертый
фантастика, боевик
2011, США
7.0
Принц Персии: Пески времени
приключения, мелодрама, боевик, фэнтези
2010, США
8.0
Трон: Наследие
триллер, боевик, приключения, фантастика
2010, США
6.0
Телепорт
триллер, фантастика, драма, приключения
2008, США
7.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить