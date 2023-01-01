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12 лет рабства 12 лет рабства
Киноафиша Фильмы 12 лет рабства Награды и номинации фильма 12 лет рабства
12 Years a Slave 12 лет рабства 2013 / США / Великобритания
7.7 Оцените
38 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Награды и номинации фильма 12 лет рабства

Вся информация о фильме
Кинофестиваль в Торонто 2013 Кинофестиваль в Торонто 2013
Приз зрительских симпатий – лучший полнометражный фильм
Победитель
Золотой глобус 2014 Золотой глобус 2014
Лучший фильм (драма)
Победитель
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Лучший актёр второго плана
Номинант
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Оскар 2014 Оскар 2014
Лучший фильм года
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучшая режиссура
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014 Премия Гильдии киноактеров США 2014
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучший актёрский состав в игровом кино
Номинант
BAFTA 2014 BAFTA 2014
Лучший фильм
Победитель
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Награда Дэвида Лина за лучшую режиссуру
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
MTV Movie Awards 2014 MTV Movie Awards 2014
Лучший фильм
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучший злодей
Номинант
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