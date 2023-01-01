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12 лет рабства 12 лет рабства
Киноафиша Фильмы 12 лет рабства 12 лет рабства, 2013: актеры и роли
12 Years a Slave 12 лет рабства 2013 / США / Великобритания
7.2 Оцените
38 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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12 лет рабства, 2013: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Стив МакКуин Стив МакКуин Steve McQueen
В ролях
Майкл Фассбендер Майкл Фассбендер Michael Fassbender Чиветел Эджиофор Чиветел Эджиофор Chiwetel Ejiofor Брэд Питт Брэд Питт Brad Pitt Бенедикт Камбербэтч Бенедикт Камбербэтч Benedict Cumberbatch Пол Джаматти Пол Джаматти Paul Giamatti Скут МакНэри Скут МакНэри Scoot McNairy Пол Дано Пол Дано Paul Dano Сара Полсон Сара Полсон Sarah Paulson Лупита Нионго Лупита Нионго Lupita Nyong'o Куавенжаней Уоллис Куавенжаней Уоллис Quvenzhané Wallis
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