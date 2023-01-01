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12 лет рабства
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12 Years a Slave
12 лет рабства
2013 / США / Великобритания
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7.2
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38
голосов
Рейтинг IMDb: 8.1
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