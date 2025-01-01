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Киноафиша Подборки Фильмы про рабство: список лучших

Фильмы про рабство: список лучших

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Қораға кірдік
Қораға кірдік
драма, комедия 2024, Казахстан
0.0
Звук свободы
Звук свободы
боевик, биография, драма 2023, США
8.0
Я — капитан
Я — капитан
драма 2023, Бельгия / Франция / Италия / Люксембург
7.0
В плену
В плену
драма, триллер 2023, США
6.0
Освобождение
Освобождение
боевик, триллер 2022, США
5.0
7 Prisioneiros
7 Prisioneiros
драма 2021, Бразилия
7.0
Антебеллум
Антебеллум
фантастика, драма 2020, США
5.0
Гарриет
Гарриет
биография, драма, исторический 2019, США
6.0
Жесткое прошлое
Жесткое прошлое
драма, криминал, детектив 2019, США
5.0
Атлантида
Атлантида
фэнтези, триллер 2017, Испания / Франция
6.0
Милая страна
Милая страна
вестерн 2017, Австралия
6.0
Я не уйду
Я не уйду
драма 2017, США
7.0
Рождение нации
Рождение нации
драма 2016, США
6.0
Свободный штат Джонса
Свободный штат Джонса
триллер, исторический, военный, драма, биография 2016, США
6.0
Пленница
Пленница
ужасы 2016, Великобритания
3.0
Кливлендские пленницы
Кливлендские пленницы
биография, драма 2015, США
6.0
Потеря надежды
Потеря надежды
драма, триллер 2015, Италия
3.0
Помпеи
Помпеи
приключения, драма, мелодрама, боевик 2014, США / Германия
5.0
Прогулка среди могил
Прогулка среди могил
драма, криминал, боевик 2014, США
6.0
Сельма
Сельма
биография, исторический, драма 2014, Великобритания
7.0
Линкольн
Линкольн
драма, биография, исторический, военный 2013, США / Индия
6.0
12 лет рабства
12 лет рабства
драма, исторический, биография 2013, США / Великобритания
7.0
Приключения Гекльберри Финна
Приключения Гекльберри Финна
семейный 2013, Германия
5.0
Белль
Белль
драма 2013, Великобритания
7.0
Джанго освобожденный
Джанго освобожденный
вестерн 2012, США
8.0
Красавицы и чудовища
Красавицы и чудовища
криминал, драма 2012, США
6.0
Заложница
Заложница
триллер, боевик 2008, Франция
8.0
Рабство
Рабство
драма, криминал 2007, Германия / США
7.0
Удивительная легкость
Удивительная легкость
драма, биография, исторический, мелодрама 2006, Великобритания / США
7.0
Мандерлей
Мандерлей
драма 2005, Дания / Швеция / Нидерланды / Франция / Германия / Великобритания
6.0
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Эта подборка фильмов предлагает зрителю погрузиться в исторические драмы, раскрывающие трагичные страницы человеческой истории - эпоху рабства. С каждым кадром, эти кинематографические произведения обнажают непередаваемые страдания и силу духа людей, столкнувшихся с этим ужасным явлением. Фильмы, освещающие тему рабства девушек, представляют важные истории о женщинах, подвергнутых крайнему насилию и угнетению. Они раскрывают темные аспекты человеческой жизни и борьбу женщин за выживание и освобождение. Эти фильмы заставляют нас задуматься о горькой реальности рабства, а также о силе и духе жертв этого ужасного преступления.

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