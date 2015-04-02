Все три полнометражных фильма лондонца Стива Маккуина посвящены рабству: и «Голод» – о политзаключенных из Ирландской республиканской армии в начале 80-х; и «Стыд» – о сексуальной одержимости обитателя мегаполиса, которая лишает воли, чувств и разума; и, собственно, «12 лет рабства» – одиссея свободного человека середины XIX столетия по кругам рабовладельческого ада. В третьей картине Маккуин, начинавший с черно-белых немых короткометражек, остался верен своему фирменному почерку: это как бы…
Народ за МакКуина✊
сказало быдло, которое находится в рабстве уже 22 года...
Попадался мне сюжет в СМИ о яблочных фабриках в Китае. Заборы, колючая проволока, блок-пост, вооруженная охрана. Страховочные сетки, натянутые под окнами производственных корпусов - рабочие выбрасывались из окон от неимоверно цивилизованных условий труда.
Еще про Икею: сильно приподнялись за счет дармового труда немецких зеков бывшей ГДР.
Тренд очевиден.
Проблема возникнет кому потом продавать весь товар. Ведь процент платежеспособного населения будет падать. Выход - производить товар и сразу утилизировать. И так все по кругу.✊
Шок это когда Фассбендер в кадре. Как-то он умеет гнуть пространство и время останавливать.
Чивител страдал очень убедительно, а пот с него просто потоками стекал, трудно далась роль, это видно. Ссутуливался он постепенно, оседал. Эпизод с многочасовым повешением потрясный, со страховкой снимали наверняка. Очень убедительно и жутко.
Может, местные гуру объяснят, почему грамотному рабу нельзя было признаваться в своей учености? ужас ведь, как боялись.
Чивитель Эджиофор достоин Оскара
Удивительная атмосфера царила в зале.Никто не хрустел,не шуршал,не хихикал-кажется,люди ловили каждое слово,каждый вздох,каждую слезинку.Народу было не очень много,но это и фильм не для массового потребления
Шедеврально....Просто слов нет.....
20 из 10
это лучший фильм в твоей жизни, судя по всему
Глубокая мысль.
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