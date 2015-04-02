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12 лет рабства 12 лет рабства
Киноафиша Фильмы 12 лет рабства Отзывы о фильме «12 лет рабства»
12 Years a Slave 12 лет рабства 2013 / США / Великобритания
7.2 Оцените
38 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Отзывы о фильме «12 лет рабства»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Все три полнометражных фильма лондонца Стива Маккуина посвящены рабству: и «Голод» – о политзаключенных из Ирландской республиканской армии в начале 80-х; и «Стыд» – о сексуальной одержимости обитателя мегаполиса, которая лишает воли, чувств и разума; и, собственно, «12 лет рабства» – одиссея свободного человека середины XIX столетия по кругам рабовладельческого ада. В третьей картине Маккуин, начинавший с черно-белых немых короткометражек, остался верен своему фирменному почерку: это как бы…

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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Фильм победил на к/ф в Торонто. Филомену обошел.

Народ за МакКуина✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
andylee 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение peacefrog от 30/11/2013 - 18:43:44


сказало быдло, которое находится в рабстве уже 22 года...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Современное рабство, будет развиваться через законодательный ресурс. Сначала нас подожмут законами так, что сложно будет прожить день, не получив административный штраф или арест. Потом это станет для всех нормой, и законы еще ужесточат (типа борьба с бородатыми, злобными Афганцами), если кто то не поверит, то по хер, все равно протестовать не законно, и тоже арест. Вскоре число заключенных, будет составлять 10% от числа населения, поскольку тюрьмы не безграничны, будут строить новые ЗОНЫ-Фабрики по сборке Айфонов, Лады, Хбоксов и так далее. Но будет строгий наказ, привлекать частных инвесторов на постройку тюрем, а они в свою очередь будут очень заинтересованы в рентабильности производства. Поэтому 12ти часовой рабочий день, за еду (баланду), нам гарантирован в недалеком будущем. Кстати, в лидер по числу заключенных в мире Америка и Китай, и какое совпадение, там самая большая доля производства✊ . Вобщем читайте Один День Ивана Денисыча, так сказать готовьтесь✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Toporock от 02/12/2013 - 11:17:27




Попадался мне сюжет в СМИ о яблочных фабриках в Китае. Заборы, колючая проволока, блок-пост, вооруженная охрана. Страховочные сетки, натянутые под окнами производственных корпусов - рабочие выбрасывались из окон от неимоверно цивилизованных условий труда.

Еще про Икею: сильно приподнялись за счет дармового труда немецких зеков бывшей ГДР.

Тренд очевиден.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (fanbunga, 02/12/2013 - 12:02:57):

Проблема возникнет кому потом продавать весь товар. Ведь процент платежеспособного населения будет падать. Выход - производить товар и сразу утилизировать. И так все по кругу.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Пенсионерам можно продавать). Вон, у бабульки пятый айфон. Она с ним стояла до победы❗️






2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ладный фильм, внятный и очень оскаровский. Ожидала шок, но - нет, в целом комфортно.

Шок это когда Фассбендер в кадре. Как-то он умеет гнуть пространство и время останавливать.

Чивител страдал очень убедительно, а пот с него просто потоками стекал, трудно далась роль, это видно. Ссутуливался он постепенно, оседал. Эпизод с многочасовым повешением потрясный, со страховкой снимали наверняка. Очень убедительно и жутко.

Может, местные гуру объяснят, почему грамотному рабу нельзя было признаваться в своей учености? ужас ведь, как боялись.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Bbbugl 2 апреля 2015, 12:51
Бриллиант голливудского кино

Чивитель Эджиофор достоин Оскара

Удивительная атмосфера царила в зале.Никто не хрустел,не шуршал,не хихикал-кажется,люди ловили каждое слово,каждый вздох,каждую слезинку.Народу было не очень много,но это и фильм не для массового потребления

Шедеврально....Просто слов нет.....



20 из 10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Bbbugl, 13/12/2013 - 13:50:47):,

это лучший фильм в твоей жизни, судя по всему
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Тема фильма как раз под Оскара.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Актеры все на самом деле на высоте, на них было приятно смотреть, ну кроме может главного героя. Кембербэтч, Пол Дано и Фасбендер - потащили фильм из арт-пафосной ямы. Ибо мы все до сих пор в рабстве, и каких то соплей к братьям нашим меньшим, особо не испытываем. Учитывая что сам Маккуин - негр, то ему видимо это как про Дахау Спилбергу,близко, нам же чуждо. Хотя все равно зачет, новые примочки от Маккуина, типа картинка поменялась а до сих пор По Дано поет веселую песню, понравилось. Некое религиозное противоречие, вполне осмыслено, так наверное и было (есть). Зачет 7\10✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оля 2 апреля 2015, 12:51
Американцы жестокие тв@ри! Жаль бедную негритянку ....
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (medvedka, 03/02/2014 - 15:19:06):

Глубокая мысль.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
И Оскар уходит главным подлизам!! Никто и не сомневался✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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