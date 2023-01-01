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Парк Юрского периода 2: Затерянный мир Парк Юрского периода 2: Затерянный мир
Киноафиша Фильмы Парк Юрского периода 2: Затерянный мир Фильмы похожие на Парк Юрского периода 2: Затерянный мир
The Lost World: Jurassic Park Парк Юрского периода 2: Затерянный мир 1997 / США
7.3 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Вся информация о фильме
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