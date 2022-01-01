Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Парк Юрского периода 2: Затерянный мир Парк Юрского периода 2: Затерянный мир
Киноафиша Фильмы Парк Юрского периода 2: Затерянный мир Парк Юрского периода 2: Затерянный мир, 1997: актеры и роли
The Lost World: Jurassic Park Парк Юрского периода 2: Затерянный мир 1997 / США
6.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Парк Юрского периода 2: Затерянный мир, 1997: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Спилберг Стивен Спилберг Steven Spielberg
В ролях
Джефф Голдблюм Джефф Голдблюм Jeff Goldblum Джулианна Мур Джулианна Мур Julianne Moore Пит Постлетуэйт Pete Postlethwaite Ричард Аттенборо Ричард Аттенборо Richard Attenborough Винс Вон Винс Вон Vince Vaughn Арлисс Ховард Арлисс Ховард Arliss Howard
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Related video
Тест: только тот, кто по-настоящему любит советские фильмы, наберет 14/14
Гаражи пустуют: вот что стало известно о роскошном автопарке Галкина
Готовится лечь под нож хирурга: Бабкина раскрыла все карты
Вынужден отказаться от баснословных трат: Эмин решился на откровения
«Больше не контактировали»: правду о связи с Пугачевой раскрыл молодой исполнитель
Привечают на свою голову: правду о жизни Винокура раскрыла Королева
Ответил всем недоброжелателям: покинувший страну Малахов вышел на связь
Без слез говорить не смогла: вот что происходило с Валиевой на Олимпиаде
Такой 75-летнюю Татьяну Тарасову не видели: народ ахнул
Охрана не успела среагировать: выступление Киркорова едва не обернулось провалом
«Знакомство началось с поцелуя»: 29-летняя актриса не смолчала о связи с Бероевым
Может повторить судьбу Абдулова: правду о 73-летнем Леонтьеве раскрыл хирург
Приложение киноафиши