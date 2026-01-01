Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Парк Юрского периода 2: Затерянный мир
Оскар 1998
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Золотая малина 1998
Худший сценарий
Номинант
Худший сиквел, ремейк или плагиат
Номинант
Худшее пренебрежение к человеческой жизни и общественной собственности
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1998
Best Action Sequence
Номинант
