1 Pacific Rim (feat. Tom Morello) Ramin Djawadi, Tom Morello, Nick Glennie-Smith, Jasper Randall / Ramin Djawadi 4:55

2 Gipsy Danger Ramin Djawadi, Nick Glennie-Smith, Jasper Randall / Ramin Djawadi 3:20

3 Canceling the Apocalypse Ramin Djawadi, Nick Glennie-Smith, Jasper Randall / Ramin Djawadi 3:39

4 Just a Memory Ramin Djawadi, Nick Glennie-Smith, Jasper Randall / Ramin Djawadi 2:09

5 2500 Tons of Awesome Ramin Djawadi, Nick Glennie-Smith, Jasper Randall / Ramin Djawadi 1:05

6 The Shatterdome Ramin Djawadi, Nick Glennie-Smith, Jasper Randall / Ramin Djawadi 2:31

7 Mako (feat. Priscilla Ahn) Ramin Djawadi, Priscilla Ahn, Nick Glennie-Smith, Jasper Randall / Ramin Djawadi 4:24

8 Call Me Newt Ramin Djawadi, Nick Glennie-Smith, Jasper Randall / Ramin Djawadi 1:44

9 Jaeger Tech (feat. Tom Morello) Ramin Djawadi, Tom Morello, Nick Glennie-Smith, Jasper Randall / Ramin Djawadi 1:59

10 To Fight Monsters, We Created Monsters Ramin Djawadi, Nick Glennie-Smith, Jasper Randall / Ramin Djawadi 2:05

11 Better Than New Ramin Djawadi, Nick Glennie-Smith, Jasper Randall / Ramin Djawadi 1:42

12 We Are the Resistance Ramin Djawadi, Nick Glennie-Smith, Jasper Randall / Ramin Djawadi 1:50

13 Double Event Ramin Djawadi, Nick Glennie-Smith, Jasper Randall / Ramin Djawadi 2:29

14 Striker Eureka Ramin Djawadi, Nick Glennie-Smith, Jasper Randall / Ramin Djawadi 1:55

15 Physical Compatibility Ramin Djawadi, Nick Glennie-Smith, Jasper Randall / Ramin Djawadi 2:32

16 Category 5 Ramin Djawadi, Nick Glennie-Smith, Jasper Randall / Ramin Djawadi 2:18

17 Pentecost Ramin Djawadi, Nick Glennie-Smith, Jasper Randall / Ramin Djawadi 2:13

18 Go Big Or Go Extinct (feat. Tom Morello) Ramin Djawadi, Tom Morello, Nick Glennie-Smith, Jasper Randall / Ramin Djawadi 2:26

19 Hannibal Chau Ramin Djawadi, Nick Glennie-Smith, Jasper Randall / Ramin Djawadi 1:34

20 For My Family Ramin Djawadi, Nick Glennie-Smith, Jasper Randall / Ramin Djawadi 1:58

21 No Pulse (feat. Tom Morello) Ramin Djawadi, Tom Morello, Nick Glennie-Smith, Jasper Randall / Ramin Djawadi 0:58

22 Kaiju Groupie Ramin Djawadi, Nick Glennie-Smith, Jasper Randall / Ramin Djawadi 1:16

23 Deep Beneath the Pacific Ramin Djawadi, Nick Glennie-Smith, Jasper Randall / Ramin Djawadi 1:56

24 The Breach Ramin Djawadi, Nick Glennie-Smith, Jasper Randall / Ramin Djawadi 3:16

25 We Need a New Weapon Ramin Djawadi, Nick Glennie-Smith, Jasper Randall / Ramin Djawadi 1:41