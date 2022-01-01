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Диего Клаттенхофф

Diego Klattenhoff
Диего Клаттенхофф
Диего Клаттенхофф Diego Klattenhoff
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Дата рождения
30 ноября 1979
Возраст
42 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Френч-Ривер, Новая Шотландия, Канада
Рост
180 см
Биография Диего Клаттенхоффа

Родился 30 ноября 1979 года. Френч-Ривер, Новая Шотландия, Канада.

Фильмография Диего Клаттенхоффа
Фотограф
Фотограф
триллер, драма 2016, США / Канада
6.0
Тихоокеанский рубеж
Тихоокеанский рубеж
боевик, фантастика, приключения 2013, США
7.0
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