«Тихоокеанский рубеж», если кто не знает, – это фильм-поминки. Поминки по «Хребтам Безумия», которые Гильермо дель Торо, ведомый милым его сердцу Лавкрафтом, должен был создать для Universal, под продюсерским крылом Джеймса Кэмерона и с Томом Крузом в главной роли; но в 2011 году Universal закрыла проект, потопив одну из самых интересных задумок современного кинематографа. Боссы компании требовали непременного рейтинга PG-13, а какой там, к черту, PG-13 – в…
Хребты Безумия, если это Лавкрафт, то гораздо симпатичнее канва, чем Евангелион против Годзилы. Я вобще не понимаю что на этом "поле" забыл Дель Торо??!!✊
а у нас даже расписания ещё нет на следующий четверг
Очень, очень! просто супер какая сказка. Монстры изумительные. И ведь мы их били...и левой, и правой...
Если первые бои похожи на схватку вооруженного боксера со, скажем, крокодилом, то в дальнейшем алиены умнеют, и там вообще песня: они меняют тактику, нападают из засады, бьют по самым уязвимым и жизненно важным местам. Бои двое на двое, двое на трое, один против двоих.
Русский Егерь тоже есть, красавец. Фамилия у экипажа, кстати, Кайдановские. Круто?
Последний бой вообще на дне океана. Не знаю, как в обычном тридэ, но в аймаксе все отлично видно.
И никакого slo-mo, ни разу.
Характеры вполне внятные. Да, не показывают полчаса детство, юность и семейные проблемы героев. Да нафиг это не нужно, тут конкретно объясняют, что миру пришел конец. Люди ещё ерепенятся, но больше на личном энтузиазме.
Мне хватило и драмы, и психологизма. И то, что за этот самый драмо-психо отвечает именно японка, очень доставило.
10/10
А так всё супер
Поставлю 8\10 а оценка 10 из 10 , только достойна великих Трансформеров ))))))))))))))✊
8/10
Впервые на больших экранах отличная постановка битв рисованных монстров сочетается со столь же выдающейся операторской работой. Никакой тряски камеры, никаких нелепых ракурсов и лишних крупных планов. Оператор показывает битву как на хорошем спортивном соревновании: когда надо - общий план, когда надо - крупный, особо сочные моменты в замедленном режиме. Вместо того, чтобы смазывать картинку, как это принято, наоборот всё напоказ с лучших ракурсов.
И, хотя, во вступлении бегло рассказали всё, что было в трейлере, и, казалось бы, что на фильм содержания уже и не хватит, тем не менее сплошное действие! Ни лишних слёзок, ни лишнего бла-бла. Всё коротко, по делу и к месту! Слишком длинные статичные сцены аккуратно разрезаны на две части абсолютно другой сценой - отличный ход!
Чуть ли не идеальная подача фильма: из трейлера абсолютно ясно чего ждать от фильма, а при просмотре фильма 100% времени вы получаете то, чего ждали! Обычно такого рода кино в итоге сводится к нескольким сценам по делу, а остальное - вода. Но не тут! Дель Торо Умудрился все 2 часа насытить исключительно тем, чем и обещал!
Фильм года. Пока без конкурентов.
Хотя по содержанию подобных фильмов много, по качеству исполнения конкуренты отсутствуют. Такого в кино ещё не было. 10/10
Для сиквела есть все условия. Слышал, он уже несколько месяцев в разработке. Не вижу причин снижать планку!
с Русскими опять трабл у пендосов)) прям даже забавно на это идиотское клише смотреть)) кого они имеют ввиду? Может такие русские где то правда живут? в Бруклине может..))
В самом начале фильма один из героев озвучил здравую мысль: человечество на грани вымирания, так что утрите сопли и марш сражаться! И было бы тупо и неубедительно, если бы на грани апокалипсиса герои страдали личными проблемами. Нет! Они просто пошли драться за человечество! Ситуация стрессовая, так что, да, ругались, срывались и хныкали. Но сразу получали по щам, приходили в себя и шли дальше сражаться. И это убедительно и правдиво.
И да, в фильме есть технические нелепости, но кому какое дело?) Зато музыка отличная...
С одной стороны, это вроде как "проект мечты" режиссёра, о котором тот всегда рассказывает с восхищением, с другой же - настоящего Дель Торо здесь несоизмеримо мало, чем даже в "Хеллбое-2", где мэтр уже прелестно разминался с гигантскими монстрами. То, что это "фильм Гильермо дель Торо" вы не узнаете до самых титров, выполненных, кстати, изумительно (очень на титры "Мстителей" похоже) посреди которых будет дополнительная бонус-сцена, не пропустите! То ли Гильермо подобрел душой, то ли студия заставила его снимать кино, как можно ярче и семейней, то ли нацеленность на максимальную аудиторию заставила всех идти на компромисы, но "Рубеж" не похож ни на что, чем до этого занимался его создатель и автор сценария, и в какой-то степени это даже огромный комплимент фильму.
"Тихоокеанский рубеж" не мрачен, не сказочен, не мифологичен и, конечно же, не отдаёт мистичной хоррор-эстетикой, присущей режиссёрским и продюссерским проектам Гильермо. Фильм действительно похож на лучшие образцы кайджу-мувиков в духе "Годзиллы и Разрушителя" или особенно "Годзиллы против Меха-Годзиллы 2" (у нас по ТВ и VHS все знают фильм, как "Легенда о динозавре 2"), поданными с современным блокбастерным драйвом и спецэффектами по последнему слову техники. Огромные роботы Джагеры (ставшие в дубляже... омфг - Егерями...) против годзиллообразных монстров Кайджу (в дубляже - Кайдзю) лупят друг друга на протяжении всей картины, представляя грандиозное и захватывающее зрелище в невероятно крутом 3D! Объёмные эффекты просто шикарны, одни из самых лучших за последние годы!
Человеческий фактор в сюжете не играет никакой весомой роли. Идрис Эльба нужен для душещипательных и пафосных речей, воодушевляющих команду, двое учёных - для поддержания в картине юмора (которого больше, чем в "Трансформерах"), как и пара русских пилотов (Джигурда и уголовница какая-то), Рон Перлман - чтобы повторить свою роль из "Блэйда-2" вместе с парочкой людей оттуда же. Дель Торо, как всегда, снимает у себя одних и тех же актёров, впрочем, в данном случае это ничуть не портит фильм. Красивая Ринко Кикути довольно мило разбавляет мужскую команду и добавляет драмы детским трогательным флешбэком, а тусклый и ничем не примечательный главный герой - просто, чтобы был (его брат в прологе в 100500 раз харизматичнее! Кайджу сожрали не того в этой семейке... ох... =.=).
Главная проблема фильма строится как раз в человеческом факторе. Вместо команды пилотов для каждого робота, аля экипаж "Стар Трека", нам предлагают ахинейную идею совмещения сознания двух человек для управления антропоморфной машиной с ГЛАДОСОМ командного центра. При этом связь пилота и робота в каком-нибудь "Токио С.О.С." безо-всяких ментальных мостов раскрыта куда чётче и лучше, чем подана здесь. Зато гигантские роботы, хоть и представленные не большим числом, получились разномастными и здоровскими.
К спецэффектам нет ни малейших претензий, роботы - механические, твари - ящероподобны, текстуры, осколки, оторванные руки и всё такое прочее выглядит максимально правдоподобно и отточено. Непосредственно разрушений городов и драк, ради которых всё и затевалось, не мало и визуально сделаны они отлично. Куча запоминающихся моментов типа кулака через здание, удара кораблём, расплавления кислотой русских - делает фильм невероятно ярким и эффектным, а музыка от композитора "Железного Человека" добавляет драйва действию и прекрасно оформляет весь фантастический мордобой.
Немного подкачали с финальным монстром. Столько нагнали страху и пафосу, что вот появляется первая тварь 5ой категории, ждёшь чего-то прям демонически-инфернального, невероятно громадного, нового... а появляется ещё одна акула-молот ростом с Джагера, только с щупальцами, не очень то применяемыми в подводном бою. Кстати, финальная битва происходит под водой, что весьма оригинально и редко для жанра. А может и вовсе впервые и уникально, в качестве кино-исторического момента.
Всем ценителям кайджу-картин и огромных роботов фильм обязан понравиться, как и любителям меха-ниме типа "Грендайзера", "Евангелиона" и собственно "Трансформеров". А также картина обязана оправдать надежды любителям настоящих и качественных летних развлекательных блокбастеров. Дель Торо снял эпичное и самое масштабное кино в карьере, выдав грандиознвый пафосный эпик и визуально-безупречный экшен-фильм, который хочется смотреть и пересматривать снова и снова!
8/10
Фрог, ты не одинок. Кому-то тоже не хватало.
Вот, народ дал ссылку.
Трогательно. Но для полного дрифта Еву надо смотреть, отсюда не прочухать.
реальные люди это не тоже что и картонные. тут вы связываете не связываемое. актеры некакие в этом фильме (главные), так РЕАЛЬНЫЕ обычные люди себя не ведут. Слишком много пафоса, и не логичности. Но в целом, это аниме фильм, поэтому можно и так, поэтому только 7 оценка.
Я не доживу походу, когда в нашей стране в кинотеатрах будут показывать полнометровые Аниме, вместо тупых, упрощенных, Американских киноверсий...
Это то, чего не хватало тем самым пресловутым "Трансформерам", а именно той эпичности, монументальности и благоговеного трепета перед многометровой и тяжеловесной махиной (чессслово, теперь в с данным сравнением создания Бэя кажутся безобидными мельтешащими игрушками).
НО несмотря на то, что это чуть ли не лучший зрелищный фантастический боевик года, воздвигнуть его на пьедестал абсолютного почета помешали в целом две вещи:
1) никуданедевающиеся у америкосов соплежуйские моменты
2) все-таки чрезмерная увлеченность дель Торо своими детищами, из-за чего финальная часть просто-напросто начинает утомлять своими взрывоискрящимися спецэффектами, которые все равно, надо признаться, выполнены на высочайшем уровне.
Итого:8/10
PS Кстати, за компьютерный операционный голос в фильме отвечала та самая барышня, которая прекрасно озвучила искусственный разум в легендарных Portal 1,2. Жаль, конечно, дубляж это "не оценил".
PPS Меня порой поражает влияние нолановской трилогии на сегодняшних кинематографических умников, которые начинают выискивать в подобных развлекаловах признаки несоответствия с реальностью, а то и мыслить с научных точек зрения...
PPPS Ах, да, - 3D таки отменное.
Вообще ключевая сцена, я считаю. Практически всё про Мако в этой сцене, про её взаимоотношения с маршалом, про дрифт, Райли рядом суетится, переживает.
Даже просто на визуальном уровне она цепляет: всё такое грязно-серое и красная туфелька в дрожащих пальчиках. Для маленькой девочки Мако офигенно круто держалась.
К чудесному явлению рыцаря в сияющих доспехах можно иронично относится, но получилось-то как надо, именно что чудесно.
Цитата (allen, 14/07/2013 - 11:12:09):- почему бои нельзя днем сделать
потому что кайдзю красиво флуоресцируют.
потому что дневных боев полно в других фильмах.
Цитата (allen, 14/07/2013 - 11:12:09):- нахрена 140мин делать - минут 40 точно можно вырезать в середине
Что там можно вырезать✌️ , какие 40 минут? когда Стену строят? так это всего минут пять по ощущениям, да и они не лишние.
8/10
Не сказал бы, что мне не понравилось. Спасибо советовавшим отключить мозг. Помогло)))
Многие тут взахлёб хвалили Мстителей. А енто ведь одного поля фильмы. очень туповатые и очень зрелищные, с целевой подростковой аудиторией...Чего так Мстители большинство вставили?....
П.С. Тут многие сравнивают с предыдущими фильмами. Что касается роботов- то енто однозначно "Робот-Джокс" Могет кто-то помнит, как огромные роботы, представляющие сверхдержавы, сражались за территории...
8/10
Впечатления всё такие же яркие.
На очереди Бломкамп, но не представляю, чем он сможет удивить после Дель Торо.
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