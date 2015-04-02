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«Тихоокеанский рубеж», если кто не знает, – это фильм-поминки. Поминки по «Хребтам Безумия», которые Гильермо дель Торо, ведомый милым его сердцу Лавкрафтом, должен был создать для Universal, под продюсерским крылом Джеймса Кэмерона и с Томом Крузом в главной роли; но в 2011 году Universal закрыла проект, потопив одну из самых интересных задумок современного кинематографа. Боссы компании требовали непременного рейтинга PG-13, а какой там, к черту, PG-13 – в…