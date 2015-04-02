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Тихоокеанский рубеж Тихоокеанский рубеж
Киноафиша Фильмы Тихоокеанский рубеж Отзывы о фильме «Тихоокеанский рубеж»
Pacific Rim Тихоокеанский рубеж 2013 / США
7.4 Оцените
55 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Отзывы о фильме «Тихоокеанский рубеж»

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Наша рецензия

«Тихоокеанский рубеж», если кто не знает, – это фильм-поминки. Поминки по «Хребтам Безумия», которые Гильермо дель Торо, ведомый милым его сердцу Лавкрафтом, должен был создать для Universal, под продюсерским крылом Джеймса Кэмерона и с Томом Крузом в главной роли; но в 2011 году Universal закрыла проект, потопив одну из самых интересных задумок современного кинематографа. Боссы компании требовали непременного рейтинга PG-13, а какой там, к черту, PG-13 – в…

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leadraven 2 апреля 2015, 12:51
Обязательно посмотрю фильм на английском ради голоса GLaDOS. А вот стоит ли идти в кино даже не знаю: с голосом наши локализаторы гарантированно облажаются, а в остальном трейлер не вдохновляет (хоть я и поклонник Роботов).
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (SwordfishV, 15/12/2012 - 14:13:05):

Хребты Безумия, если это Лавкрафт, то гораздо симпатичнее канва, чем Евангелион против Годзилы. Я вобще не понимаю что на этом "поле" забыл Дель Торо??!!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Перед Стальным человеком показали ролик, хорош необычайно. Однозначно пойду, детского восторга ради. Дель Торо, по-моему, такой немного ребенок. Не думаю, что будет плохо. Если слегка наивно, пофиг. Дель Торо можно.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
leadraven 2 апреля 2015, 12:51
Вечная слава Формуле-Кино за показ фильмов на оригинальном языке! Идеальный вариант в данном случае.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Serene, 06/07/2013 - 17:48:24):



а у нас даже расписания ещё нет на следующий четверг
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Как же я благодарна дель Торо... Вот именно то, чего хотелось.

Очень, очень! просто супер какая сказка. Монстры изумительные. И ведь мы их били...и левой, и правой...

Если первые бои похожи на схватку вооруженного боксера со, скажем, крокодилом, то в дальнейшем алиены умнеют, и там вообще песня: они меняют тактику, нападают из засады, бьют по самым уязвимым и жизненно важным местам. Бои двое на двое, двое на трое, один против двоих.

Русский Егерь тоже есть, красавец. Фамилия у экипажа, кстати, Кайдановские. Круто?

Последний бой вообще на дне океана. Не знаю, как в обычном тридэ, но в аймаксе все отлично видно.

И никакого slo-mo, ни разу.

Характеры вполне внятные. Да, не показывают полчаса детство, юность и семейные проблемы героев. Да нафиг это не нужно, тут конкретно объясняют, что миру пришел конец. Люди ещё ерепенятся, но больше на личном энтузиазме.

Мне хватило и драмы, и психологизма. И то, что за этот самый драмо-психо отвечает именно японка, очень доставило.

10/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Хороший фильм. Роботы прорисованы идеально ! Графец классный.Жалко , только то , что битвы всегда проходили ночью и в воде. Хотелось подетальнее разглядеть роботов и чудовищ ))))



А так всё супер



Поставлю 8\10 а оценка 10 из 10 , только достойна великих Трансформеров ))))))))))))))✊



8/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
leadraven 2 апреля 2015, 12:51
Это просто ВАУ! Дель Торо не подвёл! Хоть у него и бывали провал, он велик. Майкл Бей опозорен и тихонько, забившись в угол, играется с трансформерами.

Впервые на больших экранах отличная постановка битв рисованных монстров сочетается со столь же выдающейся операторской работой. Никакой тряски камеры, никаких нелепых ракурсов и лишних крупных планов. Оператор показывает битву как на хорошем спортивном соревновании: когда надо - общий план, когда надо - крупный, особо сочные моменты в замедленном режиме. Вместо того, чтобы смазывать картинку, как это принято, наоборот всё напоказ с лучших ракурсов.

И, хотя, во вступлении бегло рассказали всё, что было в трейлере, и, казалось бы, что на фильм содержания уже и не хватит, тем не менее сплошное действие! Ни лишних слёзок, ни лишнего бла-бла. Всё коротко, по делу и к месту! Слишком длинные статичные сцены аккуратно разрезаны на две части абсолютно другой сценой - отличный ход!

Чуть ли не идеальная подача фильма: из трейлера абсолютно ясно чего ждать от фильма, а при просмотре фильма 100% времени вы получаете то, чего ждали! Обычно такого рода кино в итоге сводится к нескольким сценам по делу, а остальное - вода. Но не тут! Дель Торо Умудрился все 2 часа насытить исключительно тем, чем и обещал!



Фильм года. Пока без конкурентов.



Хотя по содержанию подобных фильмов много, по качеству исполнения конкуренты отсутствуют. Такого в кино ещё не было. 10/10



Для сиквела есть все условия. Слышал, он уже несколько месяцев в разработке. Не вижу причин снижать планку!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
соглашусь во многом. Я не ожидал от такого трейлера, такого кинА!. Вобще думал Дель ТОро сошел с ума.!! Годзила против Роботов, че за бред!)) Но, все удивительно гармонично получилось. Ну может кроме логики. Ну не стали бы люди строить супер роботов, все что угодно, но только не роботов, не эффективно это. супер пушку, супер танк, супер яму с супер кольями, но не роботов.) Ну ладно, это так к слову. Что показалось странным, так это два не внятных главных актера: Чарли Хэнем и Мако) кто это? студенты Дель Торо?) Что они тут делают? а так гораздо лучше чем Зомби Пита и Стальной Снайдера, прям гораздо лучше. На 7\10 точно✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (fanbunga, 11/07/2013 - 15:52:23):

с Русскими опять трабл у пендосов)) прям даже забавно на это идиотское клише смотреть)) кого они имеют ввиду? Может такие русские где то правда живут? в Бруклине может..))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
leadraven 2 апреля 2015, 12:51
Видимо, многие зрители привыкли, что у всех персонажей в кино нереально хитрозакрученная драматичная история жизни и глубочайшей сложности характер. Но у 99.99% людей жизнь самая обычная и характер нехитрый. Вот и герои этого фильма - обычные люди, хорошо умеющие драться. "Картонные персонажи" - тогда уж и в реальности всё человечество картонное.

В самом начале фильма один из героев озвучил здравую мысль: человечество на грани вымирания, так что утрите сопли и марш сражаться! И было бы тупо и неубедительно, если бы на грани апокалипсиса герои страдали личными проблемами. Нет! Они просто пошли драться за человечество! Ситуация стрессовая, так что, да, ругались, срывались и хныкали. Но сразу получали по щам, приходили в себя и шли дальше сражаться. И это убедительно и правдиво.



И да, в фильме есть технические нелепости, но кому какое дело?) Зато музыка отличная...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Leshiy133 2 апреля 2015, 12:51
Вымирающий жанр кайджу-фильмов - картин о гигантских монстрах, популярных с самых давних лет, если вообще не со времён рождения кинематографа, переживал тяжёлый кризис в последние десятилетия. Девяностые для жанра прошли невероятно эпично, а вот в двухтысячных жанр постепенно начал загибаться. Сейчас даже в Японии не снимают свежих фильмов о Годзилле, а американцы с горем пополам иногда пытаются реанимировать костюмные баталии с помощью современной компьютерной графики. Удавалось редко, но у Гильермо дель Торо действительно получилось!



С одной стороны, это вроде как "проект мечты" режиссёра, о котором тот всегда рассказывает с восхищением, с другой же - настоящего Дель Торо здесь несоизмеримо мало, чем даже в "Хеллбое-2", где мэтр уже прелестно разминался с гигантскими монстрами. То, что это "фильм Гильермо дель Торо" вы не узнаете до самых титров, выполненных, кстати, изумительно (очень на титры "Мстителей" похоже) посреди которых будет дополнительная бонус-сцена, не пропустите! То ли Гильермо подобрел душой, то ли студия заставила его снимать кино, как можно ярче и семейней, то ли нацеленность на максимальную аудиторию заставила всех идти на компромисы, но "Рубеж" не похож ни на что, чем до этого занимался его создатель и автор сценария, и в какой-то степени это даже огромный комплимент фильму.



"Тихоокеанский рубеж" не мрачен, не сказочен, не мифологичен и, конечно же, не отдаёт мистичной хоррор-эстетикой, присущей режиссёрским и продюссерским проектам Гильермо. Фильм действительно похож на лучшие образцы кайджу-мувиков в духе "Годзиллы и Разрушителя" или особенно "Годзиллы против Меха-Годзиллы 2" (у нас по ТВ и VHS все знают фильм, как "Легенда о динозавре 2"), поданными с современным блокбастерным драйвом и спецэффектами по последнему слову техники. Огромные роботы Джагеры (ставшие в дубляже... омфг - Егерями...) против годзиллообразных монстров Кайджу (в дубляже - Кайдзю) лупят друг друга на протяжении всей картины, представляя грандиозное и захватывающее зрелище в невероятно крутом 3D! Объёмные эффекты просто шикарны, одни из самых лучших за последние годы!



Человеческий фактор в сюжете не играет никакой весомой роли. Идрис Эльба нужен для душещипательных и пафосных речей, воодушевляющих команду, двое учёных - для поддержания в картине юмора (которого больше, чем в "Трансформерах"), как и пара русских пилотов (Джигурда и уголовница какая-то), Рон Перлман - чтобы повторить свою роль из "Блэйда-2" вместе с парочкой людей оттуда же. Дель Торо, как всегда, снимает у себя одних и тех же актёров, впрочем, в данном случае это ничуть не портит фильм. Красивая Ринко Кикути довольно мило разбавляет мужскую команду и добавляет драмы детским трогательным флешбэком, а тусклый и ничем не примечательный главный герой - просто, чтобы был (его брат в прологе в 100500 раз харизматичнее! Кайджу сожрали не того в этой семейке... ох... =.=).



Главная проблема фильма строится как раз в человеческом факторе. Вместо команды пилотов для каждого робота, аля экипаж "Стар Трека", нам предлагают ахинейную идею совмещения сознания двух человек для управления антропоморфной машиной с ГЛАДОСОМ командного центра. При этом связь пилота и робота в каком-нибудь "Токио С.О.С." безо-всяких ментальных мостов раскрыта куда чётче и лучше, чем подана здесь. Зато гигантские роботы, хоть и представленные не большим числом, получились разномастными и здоровскими.



К спецэффектам нет ни малейших претензий, роботы - механические, твари - ящероподобны, текстуры, осколки, оторванные руки и всё такое прочее выглядит максимально правдоподобно и отточено. Непосредственно разрушений городов и драк, ради которых всё и затевалось, не мало и визуально сделаны они отлично. Куча запоминающихся моментов типа кулака через здание, удара кораблём, расплавления кислотой русских - делает фильм невероятно ярким и эффектным, а музыка от композитора "Железного Человека" добавляет драйва действию и прекрасно оформляет весь фантастический мордобой.



Немного подкачали с финальным монстром. Столько нагнали страху и пафосу, что вот появляется первая тварь 5ой категории, ждёшь чего-то прям демонически-инфернального, невероятно громадного, нового... а появляется ещё одна акула-молот ростом с Джагера, только с щупальцами, не очень то применяемыми в подводном бою. Кстати, финальная битва происходит под водой, что весьма оригинально и редко для жанра. А может и вовсе впервые и уникально, в качестве кино-исторического момента.



Всем ценителям кайджу-картин и огромных роботов фильм обязан понравиться, как и любителям меха-ниме типа "Грендайзера", "Евангелиона" и собственно "Трансформеров". А также картина обязана оправдать надежды любителям настоящих и качественных летних развлекательных блокбастеров. Дель Торо снял эпичное и самое масштабное кино в карьере, выдав грандиознвый пафосный эпик и визуально-безупречный экшен-фильм, который хочется смотреть и пересматривать снова и снова!



8/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 11/07/2013 - 17:16:05):Не хватало разве что анимешной графы





Фрог, ты не одинок. Кому-то тоже не хватало.


Вот, народ дал ссылку.













Трогательно. Но для полного дрифта Еву надо смотреть, отсюда не прочухать.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (leadraven, 12/07/2013 - 15:17:08):

реальные люди это не тоже что и картонные. тут вы связываете не связываемое. актеры некакие в этом фильме (главные), так РЕАЛЬНЫЕ обычные люди себя не ведут. Слишком много пафоса, и не логичности. Но в целом, это аниме фильм, поэтому можно и так, поэтому только 7 оценка.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (fanbunga, 12/07/2013 - 19:55:57):

Я не доживу походу, когда в нашей стране в кинотеатрах будут показывать полнометровые Аниме, вместо тупых, упрощенных, Американских киноверсий...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
khaos11 2 апреля 2015, 12:51
Что ж, это именно тот самый типичный для меня пример, когда летом в кинотеатры нужно ходить за широкомасштабной и дуболомной зрелищностью.

Это то, чего не хватало тем самым пресловутым "Трансформерам", а именно той эпичности, монументальности и благоговеного трепета перед многометровой и тяжеловесной махиной (чессслово, теперь в с данным сравнением создания Бэя кажутся безобидными мельтешащими игрушками).

НО несмотря на то, что это чуть ли не лучший зрелищный фантастический боевик года, воздвигнуть его на пьедестал абсолютного почета помешали в целом две вещи:



1) никуданедевающиеся у америкосов соплежуйские моменты

2) все-таки чрезмерная увлеченность дель Торо своими детищами, из-за чего финальная часть просто-напросто начинает утомлять своими взрывоискрящимися спецэффектами, которые все равно, надо признаться, выполнены на высочайшем уровне.



Итого:8/10



PS Кстати, за компьютерный операционный голос в фильме отвечала та самая барышня, которая прекрасно озвучила искусственный разум в легендарных Portal 1,2. Жаль, конечно, дубляж это "не оценил".



PPS Меня порой поражает влияние нолановской трилогии на сегодняшних кинематографических умников, которые начинают выискивать в подобных развлекаловах признаки несоответствия с реальностью, а то и мыслить с научных точек зрения...



PPPS Ах, да, - 3D таки отменное.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оля 2 апреля 2015, 12:51
Фильм хороший, отличные спецы, но испортили все, сумасшедшие ученые с тупыми шутками и хотелось увидеть трагическую концовку ✊ 6,5/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
leadraven 2 апреля 2015, 12:51
Посмотрел в IMAX 3d, до этого смотрел в 2d. И на удивление в большей степени рекомендую 2d. В 3d, безусловно, статичные/медленные сцены очень классно выглядят, но мордобой местами превратился в мешанину. 2d воспринимается намного легче и отлично видно каждое движение, что особо доставляет.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 13/07/2013 - 00:16:31):Самая анимешная сцена у него была с воспоминаниями маленькой Мако, когда она с туфелькой бегает от кайдзю и тут появляется этот ниггер - пилот меха.



Вообще ключевая сцена, я считаю. Практически всё про Мако в этой сцене, про её взаимоотношения с маршалом, про дрифт, Райли рядом суетится, переживает.

Даже просто на визуальном уровне она цепляет: всё такое грязно-серое и красная туфелька в дрожащих пальчиках. Для маленькой девочки Мако офигенно круто держалась.

К чудесному явлению рыцаря в сияющих доспехах можно иронично относится, но получилось-то как надо, именно что чудесно.



Цитата (allen, 14/07/2013 - 11:12:09):- почему бои нельзя днем сделать



потому что кайдзю красиво флуоресцируют.

потому что дневных боев полно в других фильмах.



Цитата (allen, 14/07/2013 - 11:12:09):- нахрена 140мин делать - минут 40 точно можно вырезать в середине



Что там можно вырезать✌️ , какие 40 минут? когда Стену строят? так это всего минут пять по ощущениям, да и они не лишние.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Berlin197150 2 апреля 2015, 12:51
Фильм просто супер!!!! Дель Торо, БРАВО! Жаль только, что ушел с началом титров, а после титров говорят что-то было. Прямо интрига - что же там было. Придется еще раз идти.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
Офигенные спецэффекты!! Смотреть обязательно в аймаксе! Все так динамично, интерес 2 часа держится, прям удивительно. Сам фильм конечно глупый и детский, но мне понравилось! ;) Годзиллы против трансформеров в гигантских волнах ❗️

8/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ойдушкаумник 2 апреля 2015, 12:51
Ходил с сыном (12 лет) ему понравилось.

Не сказал бы, что мне не понравилось. Спасибо советовавшим отключить мозг. Помогло)))

Многие тут взахлёб хвалили Мстителей. А енто ведь одного поля фильмы. очень туповатые и очень зрелищные, с целевой подростковой аудиторией...Чего так Мстители большинство вставили?....



П.С. Тут многие сравнивают с предыдущими фильмами. Что касается роботов- то енто однозначно "Робот-Джокс" Могет кто-то помнит, как огромные роботы, представляющие сверхдержавы, сражались за территории...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
patish 2 апреля 2015, 12:51
Вот как же людям сразу нравятся фильмы где мир спасают не только американцы)) точнее на этом американском патриотизме не поставлен акцент))) Не знаю почему, но я смог очень много сделать параллелей с фильмом "2012". Практически таже картинка, концентрация на горстке людишек от которых неожиданно зависит судьба человечества и между которыми происходят различнейшие интриги аля Санта Барбара))) Пару веселых персонажей... и вуоля!! открыта формула идеального фильма) а ну и конечно много первоклассного спец эффекта.

8/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Сходили сегодня по второму разу. Ну чо, крутотень, как и было сказано.

Впечатления всё такие же яркие.

На очереди Бломкамп, но не представляю, чем он сможет удивить после Дель Торо.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Энки 2 апреля 2015, 12:51
5.5/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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