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Тихоокеанский рубеж
Тихоокеанский рубеж, 2013: актеры и роли
Pacific Rim
Тихоокеанский рубеж
2013 / США
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7.4
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55
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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Тихоокеанский рубеж, 2013: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Гильермо дель Торо
Guillermo del Toro
В ролях
Чарли Ханнэм
Charlie Hunnam
Рон Перлман
Ron Perlman
Идрис Эльба
Idris Elba
Диего Клаттенхофф
Diego Klattenhoff
Чарли Дэй
Charlie Day
Берн Горман
Burn Gorman
Клифтон Коллинз мл.
Clifton Collins Jr.
Роберт Мэйллет
Макс Мартини
Max Martini
Роберт Казински
Robert Kazinsky
Ринко Кикути
Rinko Kikuchi
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