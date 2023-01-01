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Тихоокеанский рубеж Тихоокеанский рубеж
Киноафиша Фильмы Тихоокеанский рубеж Тихоокеанский рубеж, 2013: актеры и роли
Pacific Rim Тихоокеанский рубеж 2013 / США
7.4 Оцените
55 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Тихоокеанский рубеж, 2013: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Гильермо дель Торо Гильермо дель Торо Guillermo del Toro
В ролях
Чарли Ханнэм Чарли Ханнэм Charlie Hunnam Рон Перлман Рон Перлман Ron Perlman Идрис Эльба Идрис Эльба Idris Elba Диего Клаттенхофф Диего Клаттенхофф Diego Klattenhoff Чарли Дэй Чарли Дэй Charlie Day Берн Горман Берн Горман Burn Gorman Клифтон Коллинз мл. Клифтон Коллинз мл. Clifton Collins Jr. Роберт Мэйллет Макс Мартини Макс Мартини Max Martini Роберт Казински Роберт Казински Robert Kazinsky Ринко Кикути Ринко Кикути Rinko Kikuchi
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