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Хорошо быть тихоней
Фильмы похожие на Хорошо быть тихоней
The Perks of Being a Wallflower
Хорошо быть тихоней
2012 / США
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7.0
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23
голоса
Рейтинг IMDb: 7.9
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