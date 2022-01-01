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Хорошо быть тихоней
Хорошо быть тихоней, 2012: актеры и роли
The Perks of Being a Wallflower
Хорошо быть тихоней
2012 / США
Трейлер
7.2
Оцените
22
голоса
Рейтинг IMDb: 8
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Хорошо быть тихоней, 2012: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Чбоски
Stephen Chbosky
В ролях
Эмма Уотсон
Emma Watson
Логан Лерман
Logan Lerman
Пол Радд
Paul Rudd
Нина Добрев
Nina Dobrev
Мэй Уитман
Mae Whitman
Джонни Симмонс
Johnny Simmons
Кейт Уолш
Kate Walsh
Рис Томпсон
Reece Thompson
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