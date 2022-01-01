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Хорошо быть тихоней Хорошо быть тихоней
Киноафиша Фильмы Хорошо быть тихоней Хорошо быть тихоней, 2012: актеры и роли
The Perks of Being a Wallflower Хорошо быть тихоней 2012 / США
7.2 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 8
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Хорошо быть тихоней, 2012: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Чбоски Стивен Чбоски Stephen Chbosky
В ролях
Эмма Уотсон Эмма Уотсон Emma Watson Логан Лерман Логан Лерман Logan Lerman Пол Радд Пол Радд Paul Rudd Нина Добрев Нина Добрев Nina Dobrev Мэй Уитман Мэй Уитман Mae Whitman Джонни Симмонс Johnny Simmons Кейт Уолш Кейт Уолш Kate Walsh Рис Томпсон Reece Thompson
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