Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Начать сначала" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Хозяева города Хозяева города
Киноафиша Фильмы Хозяева города
Run This Town

Хозяева города, 2019

2019 / Канада
4.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Молодой Брэм только что окончил колледж и грезит карьерой журналиста, проводящего опасные изобличающие расследования. Он устраивается в местное бумажное издание, но все его статьи – бесполезные и банальные материалы. Начальство не верит в профессионализм молодого человека, и он принимает решение доказать свои способности. Скандал, в котором замешан мэр Торонто – его шанс на успех. Брэм ныряет в увлекательное расследование, чтобы разоблачить политика, но помощники мэра готовы любой ценой замять конфликт.

  • Сюжет фильма основан на реальной истории Роба Форда.
  • Когда в фильме мэр говорит о футбольном поединке между командами Торонто и Гамильтона, он собирается позвонить Британи, мэру Гамильтона. Но в действительности Гамильтоном в тот период управлял Боб Братина.
  • Роб Форд в течение своей карьеры неоднократно становился эпицентром скандальных событий, как личных, так и связанных с должностью.
  • В 2013 году полиция предоставила журналистам документ, перечисляющий обвинения в адрес Роба – злоупотребление полномочиями, вождение и работа в нетрезвом виде, употребление наркотиков и т. д. Документ насчитывал 500 страниц.

По окончании учёбы Брэм получает работу своей мечты в городской газете. Он мнит себя великим журналистом, хотя в реальности вместо журналистских расследований составляет Топ-10 лучших ход-догов и другие рейтинги. Устав от рутины и бесперспективности, молодой журналист натыкается на потенциально горячую историю, связанную со скандальным мэром города. Он начинает собственное расследование и пытается втереться в доверие к помощнице мэра Камале, чтобы выяснить факты.

4.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 21 апреля 2020
Премьера в мире 9 марта 2019
Возраст 18+
Режиссер
Рики Толлман
В ролях
Бен Платт
Бен Платт
Мена Массуд
Мена Массуд
Дэмиэн Льюис
Дэмиэн Льюис
Нина Добрев
Нина Добрев
Дженнифер Эль
Дженнифер Эль
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Гордость и слава
Гордость и слава (2008)
8.090909
Хромофобия
Хромофобия (2005)
6.1
Босиком по городу
Босиком по городу (2014)
4.8
Король говорит!
Король говорит! (2010)
8.17347
Королева пустыни
Королева пустыни (2015)
6.642857
Хорошо быть тихоней
Хорошо быть тихоней (2012)
7.2272725
Лошадь мечты
Лошадь мечты (2020)
5.7272725
Собачья жара
Собачья жара (2018)
6.3
Неправильное воспитание Кэмерон Пост
Неправильное воспитание Кэмерон Пост (2018)
6.4545455
Монстр
Монстр (2018)
5.4
Ночлежка
Ночлежка (2017)
5.6923075
Зависимые
Зависимые (2017)
7.2
Постер фильма Хозяева города 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
Три тысячи лет желаний
Три тысячи лет желаний
2022, Австралия / США, драма, фэнтези, мелодрама
Ирония судьбы в Голливуде
Ирония судьбы в Голливуде
2022, США, комедия
Дитя погоды
Дитя погоды
2019, Япония, аниме , мелодрама, анимация, фэнтези
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Календарь ма(й)я
Календарь ма(й)я
2022, Россия, детский, приключения
Начать сначала
Начать сначала
2022, Россия, спорт, комедия, драма
После. Долго и счастливо
После. Долго и счастливо
2022, США, драма, мелодрама
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Барбоскины Team
Барбоскины Team
2022, Россия, анимация, комедия
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Турбозавры, вперед!
Турбозавры, вперед!
2022, Россия, анимация, детский
Related video
Подкупили жюри? «Честные» фото участниц конкурса «Мисс Вселенная» вызвали оторопь
Ягодка опять: тест на определение вашего внутреннего возраста
Самый умный по праву: назван знак Зодиака людей с запредельным уровнем интеллекта
Президент США мог сняться в советском хите: не позволил Гайдай
Никогда не берите в долг у этих 3 знаков Зодиака: горько пожалеете
«Было стыдно»: Шаляпин ошарашил жутким интимным откровением
Никогда не предадут: 3 самых верных знака Зодиака
Вот какой актер играл у Гайдая чаще всех: такого ответа не ожидал никто
Грядут большие перемены? Бузова не стала молчать о пластике
Отмечены вселенной: 3 знака зодиака, рожденных под счастливой звездой
Фанаткам раскрыли глаза на Прилучного: ранил мать своих детей одной фразой
Проживут вместе всю жизнь: эти 4 пары зодиака – самые крепкие
Приложение киноафиши