Хозяева города, 2019

Молодой Брэм только что окончил колледж и грезит карьерой журналиста, проводящего опасные изобличающие расследования. Он устраивается в местное бумажное издание, но все его статьи – бесполезные и банальные материалы. Начальство не верит в профессионализм молодого человека, и он принимает решение доказать свои способности. Скандал, в котором замешан мэр Торонто – его шанс на успех. Брэм ныряет в увлекательное расследование, чтобы разоблачить политика, но помощники мэра готовы любой ценой замять конфликт.
По окончании учёбы Брэм получает работу своей мечты в городской газете. Он мнит себя великим журналистом, хотя в реальности вместо журналистских расследований составляет Топ-10 лучших ход-догов и другие рейтинги. Устав от рутины и бесперспективности, молодой журналист натыкается на потенциально горячую историю, связанную со скандальным мэром города. Он начинает собственное расследование и пытается втереться в доверие к помощнице мэра Камале, чтобы выяснить факты.