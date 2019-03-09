Хозяева города, 2019

Молодой Брэм только что окончил колледж и грезит карьерой журналиста, проводящего опасные изобличающие расследования. Он устраивается в местное бумажное издание, но все его статьи – бесполезные и банальные материалы. Начальство не верит в профессионализм молодого человека, и он принимает решение доказать свои способности. Скандал, в котором замешан мэр Торонто – его шанс на успех. Брэм ныряет в увлекательное расследование, чтобы разоблачить политика, но помощники мэра готовы любой ценой замять конфликт.