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Хорошо быть тихоней Хорошо быть тихоней
Киноафиша Фильмы Хорошо быть тихоней Награды и номинации фильма Хорошо быть тихоней
The Perks of Being a Wallflower Хорошо быть тихоней 2012 / США
7.4 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 7.9
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Награды и номинации фильма Хорошо быть тихоней

Вся информация о фильме
MTV Movie Awards 2013 MTV Movie Awards 2013
Лучшая женская роль
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Прорыв года
Номинант
Лучший музыкальный момент
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Оппенгеймер
Оппенгеймер
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Праздники
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