Учитель на замену (2011)

Главный герой фильма, Генри Барт, является так называемым учителем на замену – он переходит из одной школы в другую, подменяя временно отсутствующих преподавателей. На этот раз судьба приводит его в школу с не самой безупречной репутацией – здешние ученики постоянно нарушают дисциплину и грубят учителям. Однако вскоре Генри понимает, что дело не только в детях – нездоровая атмосфера, которая царит в стенах школы, зависит и от преподавателей, и от родителей учеников. Мужчине приходится приложить немало усилий, чтобы наладить обстановку, но куда приведут героя благие намерения?
У Генри Бартса настоящий талант ладить с учениками. Чтобы избежать каких-либо эмоциональных привязанностей к подопечным, он решил нигде не задерживаться на длительное время. Когда он прибывает на новое место в государственную школу, где учителя абсолютно безразличны к судьбе учеников, то быстро становится образцом для подражания и самым популярным педагогом.
Фильм который определённо заслуживает вашего внимания. Особенно если любите умные и философские фильмы.
Это очень… Читать дальше…
Очень хорошая работа,сценариста… Читать дальше…