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Учитель на замену Учитель на замену
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Учитель на замену, 2011

2011 / США
7.5 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 7.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Главный герой фильма, Генри Барт, является так называемым учителем на замену – он переходит из одной школы в другую, подменяя временно отсутствующих преподавателей. На этот раз судьба приводит его в школу с не самой безупречной репутацией – здешние ученики постоянно нарушают дисциплину и грубят учителям. Однако вскоре Генри понимает, что дело не только в детях – нездоровая атмосфера, которая царит в стенах школы, зависит и от преподавателей, и от родителей учеников. Мужчине приходится приложить немало усилий, чтобы наладить обстановку, но куда приведут героя благие намерения?

  • Роль Мередит, влюбленной в Генри ученицы, исполнила Бэтти Кэй, дочь режиссера Тони Кэя.
  • Среди актеров, снимавшихся в фильме, два лауреата премии “Оскар” (Эдриен Броуди и Марша Гей Харден) и два номинанта (Джеймс Каан и Брайан Крэнстон). 
  • Роль Ричарда Дирдена мог исполнить Майкл Уинкотт (“Ворон”, “Водопад Ангела”, “Мир Дикого Запада”). 
  • Фильм получил награды CinEuphoria Awards (“Лучший сценарий”), кинофестиваля в Довиле (премия критиков и приз “Откровение”), международного кинофестиваля в Сан-Паулу (приз зрительских симпатий), Токийского международного кинофестиваля (приз за лучшее художественное достижение). 

У Генри Бартса настоящий талант ладить с учениками. Чтобы избежать каких-либо эмоциональных привязанностей к подопечным, он решил нигде не задерживаться на длительное время. Когда он прибывает на новое место в государственную школу, где учителя абсолютно безразличны к судьбе учеников, то быстро становится образцом для подражания и самым популярным педагогом.

7.5 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 3 мая 2012
Премьера онлайн 24 февраля 2012
Премьера в мире 24 апреля 2011
Возраст 16+
Прокатчик Premium Film
Режиссер
Тони Кэй
В ролях
Эдриан Броуди
Эдриан Броуди
Кристина Хендрикс
Кристина Хендрикс
Брайан Крэнстон
Брайан Крэнстон
Джеймс Каан
Джеймс Каан
Люси Лью
Люси Лью
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Учитель на замену 4 постера
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Учитель на замену смотреть онлайн

Учитель на замену
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Yazev_Vladimir 14 января 2018, 09:23
Учитель на замену (2011)

Фильм который определённо заслуживает вашего внимания. Особенно если любите умные и философские фильмы.

Это очень… Читать дальше…
MariaAlexandrovna 2 апреля 2015, 12:51
Фильм достаточно сложный. Поэтому,многие в зале так и ушли с морщинами на лицах, что появились во время просмотра.
Очень хорошая работа,сценариста… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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1 ноября 2021 18:30
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