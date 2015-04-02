Наша рецензия

Они вернулись. Герои нашего детства, живые реликвии кооперативных видеопалаток, неутомимо и целеустремленно учившие нас, как надо побеждать зло во времена, когда на смену плащу и шпаге пришли кулак и базука. Они вернулись уже во второй раз, и теперь всё гораздо, гораздо, гораздо круче. Завершив победоносную миссию в Сандхупалчке (ударение – на последний слог; волшебное место в Непале, где головы каскадеров сами разлетаются томатным фаршем), последние герои боевика идут искать пять тонн…