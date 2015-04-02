Они вернулись. Герои нашего детства, живые реликвии кооперативных видеопалаток, неутомимо и целеустремленно учившие нас, как надо побеждать зло во времена, когда на смену плащу и шпаге пришли кулак и базука. Они вернулись уже во второй раз, и теперь всё гораздо, гораздо, гораздо круче. Завершив победоносную миссию в Сандхупалчке (ударение – на последний слог; волшебное место в Непале, где головы каскадеров сами разлетаются томатным фаршем), последние герои боевика идут искать пять тонн…
Буду надеяться, что сценаристы напряглись и наши дубляторы тоже постарались.
И погуглю, кто есть такое Коутур (почему-то прозвучало как Кутюр), а то совсем не знаю ✊
Двойной удар
Ещё сногсшибательный пролог с протараненными стенами, погонями на катерах и водных байках, обилием взрывов, перестрелок и взрывающимся вертолётом наглядно доказывает, что сюжет в таком фильме вообще ни к чему и дело даже не второстепенное. Самое главное, это зрелищность и харизма каста, которые своей выразительностью и крутизной под пафосную музыку расстреливают террористов, спасают заложников и взрывают врагов.
Отсутствие Микки Рурка из первой части и ряда столь же желаемых в такой картине звёзд экшена компенсируется и без того разросшимся количеством персонажей. Всем уделили должное внимание, практически все получили свою минуту славы и запоминающуюся экшен-сцену. За хронометраж фильма действие практически не прекращается, останавливаясь лишь после эффектного пролога, дабы представить зрителю героев, злодеев, некий смысл заварушки и устроить сногсшибательную бесконечную баталию-перестрелку.
Взгляд Саймона Уэста на экшены и замена оператора на талантливого Шелли Джосона ("Капитан Америка: Первый Мститель") сделали боевик мечты - реальностью! Если первый фильм, снятый самим Сталлоне, удачно пробовал почву и удивлял своей идеей, став одним из главнейших кино-событий, то в сиквеле планку подняли в соответствии с ожиданиями, чтобы переплюнуть первый фильм и выдать что-то ещё более крутое и зрелищное. Если в первой части между Уиллисом и Шварцнегером, чьё появление само по себе уже сделало всесь фильм, была лишь забавная словесная перепалка, то здесь им обоим дали обильно пострелять, помимо столь же убойных реплик, полных кино-отсылок. А уж присоединившийся к ним Чак Норрис успевает не только вынести кучу народа и танк, но и пошутить по излюбленным интернет-мемам в свой адрес, подтверждая статус своей неизмеримой крутизны.
Из Ван Дамма вышел шикарный злодей, намного лучше, чем диктатор из первой картины, вот только, когда на стороне хороших ребят сразу и Сталлоне, и Стэтхем, и Шварцнегер и все остальные, а за злодеев лишь Ван Дамм с кучкой однообразных картонных террористов - выглядит это немного не честно. И дело даже не в том, что нам теперь не увидеть битву Уиллиса, скажем, с Арнольдом, доказывающую, кто из них на самом деле круче, а в том, что главному антагонисту фильма следовало бы выдать яркое окружение, а выдали лишь Скотта Эдкинса. Даже в первой части правой рукой злодея был культовый Стив Остин, здесь же следовало расширить бэкграунд врагов не менее звёздными именами героев боевиков и рестлеров. Будем надеяться, что в триквеле будет всё-таки баталия кино-звёзд боевиков против кино-звёзд боевиков, а не травля какого-нибудь одного Стивена Сигала набором культовых актёров, разрастающимся из фильма в фильм.
Без новичков дело тоже не обошлось. Невесть что забывшие в картине Лиам Хэмсворт (брат Криса "Тора" Хэмсворта) и азиатка Нань Юй фильму оказались нужны для каких-то совсем уж натянутых условностей псевдо-драмы и псевдо-лавстори. Первая часть была хороша тем, что была целиком и полностью без соплей, сожаления и мелодраматичности. Крутой мужской боевик. Второй фильм же задумчивыми диалогами Сильвестра о любви и женщинах вызывает в таких сценах тотальное недоумение и желание промотать бредовые разговоры на грядущую мясорубку.
При этом персонажей по сути в фильме оказалось так много, что Джет Ли пропадает через первые 10 минут (но свою кулачную драку он таки получил), Лундгрен оказывается задвинут далеко на задний план, пока не начинает шутить о Швеции и шведах, а Микки Рурк не появляется вовсе (он отказался сниматься). Таким образом на смену части культовых героев пришли совершенно ненужные новички, и хотя они делают всё, чтобы хорошо показать себя в экшен-сценах, вместо них хотелось бы видеть кого-то куда более тематически вписывающегося в такой грандиозный сборник кино-звёзд.
Если в первом фильме со своей мега-пушкой самым крутым из команды выглядел, безусловно, Терри Крюс, то здесь выделить кого-то одного, тем более при появлении в некоторых экшен-эпизодах Шварцнегера и Норриса, не представляется возможным. Стэтхем получил несколько удачных драк, опять побыв и Священником и Механиком, Сталлоне выглядит невероятно энергично и, что называется, "в форме" похлеще всех остальных "старичков", даже Ван Дам несколько раз за фильм демонстрирует свой фирменный приём на радость фанатам, Арнольд наконец-таки "back", как и обещал нам, так что команда отрабатывает по полной программе, устраивая по-настоящему жестокое и кровавое зрелище, с задором наслаждаясь атмосферой настоящего боевика без цензуры! Взорванные головы, сожжённые люди, расстрелянные бандиты, хлещущие от большущих ножей смертельные раны - праздник крови и насилия в экшен-картине высшего качества!
Когда первая часть стала настоящим ударом из прошлого, в хорошем смысле фразы, воплощая мечты о собрании кучи экшен-героев в одной грандиозной картине, это выглядело просто невероятно! Сиквелу пришлось очень постараться, чтобы во всём, от поединков до музыки, от харизмы злодея до красоты операторской работы, превзойти первый фильм и запомниться огромным количеством своих фирменных фишек и искромётных шуток. Двойной удар крутизны, олд-скульного экшена и ностальгиии из прошлого выполнен настоящим сочным взрывом воспоминаний, оживающих в современности и по-новому воплощённых на кино-экране.
О подобном грандиозном событии ещё недавно можно было только мечтать. Теперь же можно восхищаясь пересматривать обе части и мечтать о третьей, вспоминая, что даже в таком крутом наборе актёров по-прежнему не хватает Джеки Чана, Стивена Сигала, Марка Дакаскоса и многих других. Так что даже при всём великолепии и шедевральности сиквела (пусть и имеющего скромные недочёты) можно смело раскатывать губу на ещё более крутые и насыщенные продолжения. Получилось то, что навсегда останется в памяти! Шикарный юмор, сногсшибательный каст, обилие нескончаемых драк и перестрелок, и, самое главное, взорванный вертолёт! Настоящий фильм-восторг для фанатов экшена, зрелища и боевиков!
10/10
Зачем придираться?! Надо просто получать удовольствие от фильма.
В нем присутствует все, все что хотите.Цитата (aspid2085, 16/08/2012 - 22:00:06):-героев много, и все время ощущение,что лимит:тут 2минуты
А сколько времени надо было отводить?! У каждого своя роль. В фильме есть главные герои есть второго плана.
В фильме сплошной экшен. С первых минут, стрельба,мочилово крашилово. ❗️ Фильм пролетел на одном дыхание. Постановка выстрелов и взрывов на отлично.
10/10
Цитата (aspid2085, 16/08/2012 - 22:00:06):откровенный тупняк с вертолетом лично меня взбесил, потом уже подрасслабился и не стал так пристально анализировать,просто получал удовольствие.
Надо было расслабляться с самого начала!✊
Вырезки неровные и кадры не совпадали - ляп
Некоторые спецы уж очень видны что нереальны и не было ТОГО ощущения невероятности,было ясно а вот тут волшебный монтажер работает - ляп
Сам фильм неплохой, норрис - сорвал аплодисменты .
Язва про кобру,сломала даже меня.
8\10
Но качество...✊ . На гонорары все ушло?!✊
Потом уже посмотрела Н-1, так первый фильм больше понравился.
Там есть Микки Рурк и Джета Ли побольше ("я маленький и мне нужно больше денег"). И здоровенный блондин неоднозначный. Злодейский тандем поинтереснее, чем один ЖКВД в Н-2. А финальный бой...ух, на пределе возможностей, такое впечатление. Здорово.
Н-1 мне показался более мужским, и более авторским, что ли. Ну, просто, какой автор, такой и фильм.
Дольф - это который блондин высоченный? Неа, не нравится. А интересен он как раз в Н-1, потому что темная лошадка. В Н-2 он вообще не поразил и особо не запомнился, разве что как он облизывался плотоядно на китаяночку.
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