|Название
|Исполнитель / Композитор
|Время
|1
|The Expendables Return
|Brian Tyler
|4:41
|2
|Fists, Knives and Chains
|Brian Tyler
|3:06
|3
|Track 'Em, Find 'Em, Kill 'Em
|Brian Tyler
|4:54
|4
|Making an Entrance
|Brian Tyler
|4:09
|5
|Respect
|Brian Tyler
|3:58
|6
|Rest in Pieces
|Brian Tyler
|2:55
|7
|Preparations
|Brian Tyler
|3:15
|8
|Party Crashers
|Brian Tyler
|5:19
|9
|Rescue
|Brian Tyler
|4:43
|10
|Countdown
|Brian Tyler
|4:26
|11
|Bad Way to Live
|Brian Tyler
|3:41
|12
|Vilain
|Brian Tyler
|2:42
|13
|Dueling Blades
|Brian Tyler
|4:32
|14
|Escape
|Brian Tyler
|4:28