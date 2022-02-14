Содержание:

Жан-Клод Ван Дамм — Фильмы

- Жан-Клод Ван Дамм — «Кровавый спорт»

- Жан-Клод Ван Дамм — «Кикбоксер»

- Жан-Клод Ван Дамм — «Самоволка»

Жан-Клод Ван Дамм — Личная жизнь

Жан-Клод Ван Дамм — Спорт

Американский актер и мастер боевых искусства Жан-Клод Ван Дамм родился 18 октября 1960 года в бельгийском городе Беркем-Сент-Агат. Известен своими ролями в боевиках и спортивных фильмах. Отец Жан-Клода содержал цветочный магазин и работал бухгалтером. Именно он отдал мальчика на карате, когда тому было десять лет. Позже он также освоил еще четыре разных вида боевых искусств.

Жан-Клод Ван Дамм — Фильмы

Дебютное появление Жан-Клода Ван Дамма на большом экране состоялось в 1986 году в фильме «Не отступать и не сдаваться», где он предстал в образе русского бойца Ивана. За долгие годы актерской карьеры Ван Дамм снялся в нескольких десятках фильмов, среди которых самыми известными являются «Кикбоксер», «Двойной удар», «Патруль времени», «Универсальный солдат», «Легионер», «Трудная мишень» и многие другие. Из его последних появлений на экране можно выделить роли в проектах «Лукас», «Кикбоксер возвращается» и «Близкие враги». Также Ван Дамм принял участие в озвучании одного из персонажей «Кунг-фу Панды» по имени Крок. В боевике Сильвестра Сталлоне «Неудержимые 2» актер сыграл антагониста.

Жан-Клод Ван Дамм — «Кровавый спорт»

Сценарий фильма «Кровавый спорт» ждал своего часа на полке в течение двух лет до те пор, пока после долгих уговоров в продюсерском офисе Менахема Голана не появился малоизвестный Ван Дамм. В центре сюжета оказывается американский военный, который сбегает в Гонконг на подпольные соревнования. Фильм ждал большой кассовый успех, а сам Жан-Клод Ван Дамм стал после него одной из главных звезд боевиков и вдохновением для детей и подростков всего мира на занятия карате и боевыми искусствами.

Жан-Клод Ван Дамм — «Кикбоксер»

После успеха «Кровавого спорта» карьера Жан-Клода Ван Дамма пошла в гору. Следующим громким фильмом с его участием становится «Кикбоксер». Картина рассказывает о братьях Эрике и Курте Слоан, которые едут в Таиланд, чтобы побороться с местными мастерами кикбоксинга. Однако Эрик не выдерживает схватки с местным чемпионом и становится инвалидом, после чего его брат поступает на обучение к местному мастеру и жаждет отомстить. Картина еще больше закрепила успех Ван Дамма и является одной из самых известных с его участием.

Жан-Клод Ван Дамм — «Самоволка»

В 1990 году выходит ещё один нашумевший фильм с участием Жан-Клода Ван Дамма «Самоволка», в котором он играет военного по имени Лайон Гольте (ввиду своего бельгийского происхождения и французского акцента его герои часто также имеют французские корни). Его герой, узнав о серьезном ранении брата в Лос-Анджелесе, дезертирует из Северной Африки и волей случая становится участником незаконных боев среди современных гладиаторов.

Жан-Клод Ван Дамм — Личная жизнь

У Жан-Клода Ван Дамма трое детей: дочь Бьянка и сын Кристофер от Глэдис Португез, а также мальчик Николас от Дарси Ляпьер. После развода с Ляпьер актеру пришлось лечиться от кокаиновой зависимости.

Жан-Клод Ван Дамм — Спорт

Жан-Клод Ван Дамм является не только известным актером, но и видным спортсменом. Уже в 16 лет он стал членом сборной Бельгии по карате и обладателем черного пояса. А в 80-е он был спарринг-партнером другого известного актера — Чака Норриса.