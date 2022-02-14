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Жан-Клод Ван Дамм

Jean-Claude Van Damme
Жан-Клод Ван Дамм
Жан-Клод Ван Дамм Jean-Claude Van Damme
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Дата рождения
18 октября 1960
Возраст
61 год
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Биография Жан-Клода Ван Дамма

Содержание:

Жан-Клод Ван Дамм — Фильмы
 - Жан-Клод Ван Дамм — «Кровавый спорт»
 - Жан-Клод Ван Дамм — «Кикбоксер»
 - Жан-Клод Ван Дамм — «Самоволка»
Жан-Клод Ван Дамм — Личная жизнь
Жан-Клод Ван Дамм — Спорт

Американский актер и мастер боевых искусства Жан-Клод Ван Дамм родился 18 октября 1960 года в бельгийском городе Беркем-Сент-Агат. Известен своими ролями в боевиках и спортивных фильмах. Отец Жан-Клода содержал цветочный магазин и работал бухгалтером. Именно он отдал мальчика на карате, когда тому было десять лет. Позже он также освоил еще четыре разных вида боевых искусств.

Жан-Клод Ван Дамм — Фильмы

Дебютное появление Жан-Клода Ван Дамма на большом экране состоялось в 1986 году в фильме «Не отступать и не сдаваться», где он предстал в образе русского бойца Ивана. За долгие годы актерской карьеры Ван Дамм снялся в нескольких десятках фильмов, среди которых самыми известными являются «Кикбоксер», «Двойной удар», «Патруль времени», «Универсальный солдат», «Легионер», «Трудная мишень» и многие другие. Из его последних появлений на экране можно выделить роли в проектах «Лукас», «Кикбоксер возвращается» и «Близкие враги». Также Ван Дамм принял участие в озвучании одного из персонажей «Кунг-фу Панды» по имени Крок. В боевике Сильвестра Сталлоне «Неудержимые 2» актер сыграл антагониста.

Жан-Клод Ван Дамм — «Кровавый спорт»

Сценарий фильма «Кровавый спорт» ждал своего часа на полке в течение двух лет до те пор, пока после долгих уговоров в продюсерском офисе Менахема Голана не появился малоизвестный Ван Дамм. В центре сюжета оказывается американский военный, который сбегает в Гонконг на подпольные соревнования. Фильм ждал большой кассовый успех, а сам Жан-Клод Ван Дамм стал после него одной из главных звезд боевиков и вдохновением для детей и подростков всего мира на занятия карате и боевыми искусствами.

Жан-Клод Ван Дамм — «Кикбоксер»

После успеха «Кровавого спорта» карьера Жан-Клода Ван Дамма пошла в гору. Следующим громким фильмом с его участием становится «Кикбоксер». Картина рассказывает о братьях Эрике и Курте Слоан, которые едут в Таиланд, чтобы побороться с местными мастерами кикбоксинга. Однако Эрик не выдерживает схватки с местным чемпионом и становится инвалидом, после чего его брат поступает на обучение к местному мастеру и жаждет отомстить. Картина еще больше закрепила успех Ван Дамма и является одной из самых известных с его участием.

Жан-Клод Ван Дамм — «Самоволка»

В 1990 году выходит ещё один нашумевший фильм с участием Жан-Клода Ван Дамма «Самоволка», в котором он играет военного по имени Лайон Гольте (ввиду своего бельгийского происхождения и французского акцента его герои часто также имеют французские корни). Его герой, узнав о серьезном ранении брата в Лос-Анджелесе, дезертирует из Северной Африки и волей случая становится участником незаконных боев среди современных гладиаторов.

Жан-Клод Ван Дамм — Личная жизнь

У Жан-Клода Ван Дамма трое детей: дочь Бьянка и сын Кристофер от Глэдис Португез, а также мальчик Николас от Дарси Ляпьер. После развода с Ляпьер актеру пришлось лечиться от кокаиновой зависимости.

Жан-Клод Ван Дамм — Спорт

Жан-Клод Ван Дамм является не только известным актером, но и видным спортсменом. Уже в 16 лет он стал членом сборной Бельгии по карате и обладателем черного пояса. А в 80-е он был спарринг-партнером другого известного актера — Чака Норриса.

Интересные факты о Жан-Клоде Ван Дамме

- Жан-Клод Ван Дамм занимался балетом в течение пяти лет.

- Три года подряд получал номинации на премию MTV Movie Awards как «Самый желанный мужчина».

- Рост Жан-Клода Ван Дамма — 1.77 м.

- Когда Жан-Клод Ван Дамм был юным, он открыл собственный тренажерный зал.

- Любимый композитор Жан-Клода Ван Дамма — Бетховен. Актер является большим почитателем классической музыки.

- Жан-Клод Ван Дамм свободно говорит на нидерландском, английском, французском и немецком языках.

- Жан-Клод Ван Дамм сменил имя с Жан-Клода Ван Варенберга из-за его трудного произношения.

- Жан-Клод Ван Дамм состоит в дружеских отношениях с Владимиром Путиным и Рамзаном Кадыровым.

- В 2011 году вместе с Ванессой Мэй, Хидари Суонк и Силом Жан-Клод Ван Дамм принял участие в праздновании дня города Грозного, чем вызвал критику Human Rights Watch в свой адрес.

Фильмография Жан-Клода Ван Дамма
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный 2022, США / Франция / Япония
0.0
Последний наемник
Последний наемник
боевик, комедия 2021, Франция
5.0
Мы умираем молодыми
Мы умираем молодыми
боевик, криминал, драма, триллер 2019, Болгария / США
5.0
Лукас
Лукас
боевик 2018, Франция
6.0
Кикбоксер возвращается
Кикбоксер возвращается
боевик, драма 2018, США
4.0
Чёрные воды
Чёрные воды
боевик, драма, триллер 2018, Канада / США
4.0
Прикончи их всех
Прикончи их всех
боевик, криминал, мистика 2017, США
4.0
Кикбоксер: Возмездие
Кикбоксер: Возмездие
боевик, спорт 2016, США
5.0
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8 июня 2021 16:30
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3 августа 2020 13:33
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