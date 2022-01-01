Правильный (хронологический, по сюжету) порядок просмотра всех частей боевика «Неудержимые»

«Неудержимые», 2010

Главные персонажи киноленты – элитная команда наемников. Они способны выполнять самые невероятные миссии и сложнейшие задачи: вызволять заложников, уничтожать целые преступные синдикаты и свергать тиранов. Их новая миссия – ликвидация правителя маленького острова между Мексиканским заливом и Южной Америкой.

Добравшись до места и оценив обстановку, члены отряда понимают – их цель вовсе не генерал. Настоящей мишенью является бывший сотрудник центральной разведки. Теперь он руководит производством наркотиков и распространяет их. Сначала глава подразделения, которое отправили бороться с наркоторговцем, собирается отказаться от задачи. Но вскоре он меняет свое решение, и теперь команде предстоит выполнить одно из самых сложных поручений.

Интересный факт о франшизе – ее название переводится с английского буквально как «расходуемое снабжение», что в русском языке равносильно устойчивому словосочетанию «пушечное мясо».

«Неудержимые 2», 2012

Главного героя в продолжения серии снова играет Сталлоне, а роль его основного непримиримого противника исполняет Ван Дамм. Актерское мастерство Жан Клода в этом фильме высоко оценили критики, а престижный французский киножурнал назвал его лучшим злодеем в кино 2012 года.

Сюжет начинает разворачиваться на территории Непала. Именно сюда попала команда, чтобы выполнить очередное задание. Миссия заключается в спасении успешного китайского бизнесмена. Во время выполнения у членов группы получается спасти Барни. Закончив дело, все возвращаются домой и отмечают свой успех в баре. Здесь Билли рассказывает о своем решении покинуть службу и спокойно жить со своей девушкой, чему руководитель группы не возражает. Позже Барни вынужден выполнять задание – достать из сейфа на борту сбитого самолета кейс. В попытке выполнить миссию группа попадает в засаду, которую устроил отряд конкурентов под руководством Вилена. Жан берет Билли в заложники и обещает вернуть парня в обмен на кейс. Барни отдает требуемое, но Вилен убивает пленника. Неудержимым нужно вернуть ценный груз и отомстить за смерть друга.

«Неудержимые 3», 2014

Восемь лет прошло с момента, как Дока отправили в отсутствующую на картах тюрьму. Во время его транспортировки у Барни Росса получилось спасти Дока, а место, где тот должен был отбывать срок, взорвать. Позже Барни рассказывает товарищу, что совершил этот поступок не только по личным мотивам, но и чтобы попросить помощи в выполнении очередной миссии. На этот раз предстоит помешать сделке по реализации оружия.

Команде придется столкнуться со Стоунбэксом. Этот человек когда-то совместно с Барни положил начало существованию группе профессионалов, но Росс продолжил ее развивать, а Конрад пошел по другому пути и посвятил себя жестокому криминальному бизнесу. Он стал хладнокровным и беспринципным торговцем оружием.

Задача Неудержимых – ликвидировать Стоунбэкса, но это крайне сложная миссия. Конрад находится под постоянным контролем охраны, а еще он был лучшим другом Барни и знает до мельчайших подробностей, как тот будет действовать. Главным героям предстоит превзойти себя, чтобы выполнить задание. Представителям старых традиций нужно будет бороться с профессионалами современных технологий, и кто знает, чем обернется их противостояние?