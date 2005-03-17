Casey Carlyle [узнав правду] Тебе нравится, что я теперь на этих коньках?

Gen Harwood Что?

Tina Harwood Прости, Кейси, но твои старые коньки были ужасны.

Gen Harwood Ты ей новые коньки купила?

Casey Carlyle Да брось, как будто ты не знала.

Gen Harwood Кейси, я не знала!

Casey Carlyle Как ты можешь врать мне в лицо? Ты такая же, как она.

Teddy Harwood [защитно] Эй, полегче, Кейси.

Casey Carlyle Ой, как же ты её защищаешь! Как будто сам не был в этом замешан.

Teddy Harwood Как ты мог так подумать?

Casey Carlyle Потому что это правда. Вы меня подставили. Все вы.

[пауза]