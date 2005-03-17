7.2
Киноафиша Фильмы Принцесса льда
Принцесса льда

, 2005
Ice Princess
США, Канада / спорт, комедия, драма, сборник / 18+
О фильме

Когда-то Тина Харвуд была чемпионкой по фигурному катанию, но ее звезда давно закатилась. Теперь она тренирует свою дочь Джен, лелея надежду, что той удастся воплотить в жизнь дерзкие спортивные мечты, которые не смогла осуществить сама. Но вскоре становится ясно: обладает задатками великой фигуристки не Джен, а другая ее подопечная — тихая школьная отличница Кэйси Карлайл. Хватит ли у Тины духа пойти против материнского инстинкта и начать продвигать к пьедесталу почета чужую ей девушку? И хватит ли отваги у Кэйси, чтобы пойти против воли матери, понукающей дочь поступать в Гарвард, и вступить в борьбу за корону Принцессы льда?

В ролях

Мишель Трахтенберг
Джоан Кьюсак
Эми Смарт
Стив Росс
Хейден Панеттьер
Ким Кэттролл
Режиссер Тим Файвелл
Сценарист Мэг Кэбот, Хэдли Дэвис
Композитор Кристоф Бек
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Канада
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2005
Премьера онлайн 24 июня 2005
Премьера в мире 17 марта 2005
Дата выхода
18 марта 2005 Россия 12+
23 июня 2005 Австралия
17 марта 2005 Великобритания
27 июля 2005 Германия
13 мая 2005 Испания
24 июня 2005 Италия
18 марта 2005 Казахстан
15 августа 2008 Нидерланды
17 марта 2005 Румыния AP
17 марта 2005 США
18 марта 2005 Украина
MPAA G
Сборы в мире $27 645 491
Производство Walt Disney Pictures, Bridget Johnson Films, Skate Away Productions
Другие названия
Ice Princess, 冰公主, Die eisprinzessin, Ledena princeza, Sueños sobre hielo, The Ice Princess, 冰雪公主, A Princess on Ice, Buz Prensesi, Công Chúa Sân Băng, Ice Princess - A Dream on Ice, Ice princess - Un sogno sul ghiaccio, Isprinsessan, Jääprinsessa, Jéghercegnő, Księżniczka na lodzie, Ladova princezna, Ledo princese, O Caminho para a Fama, Princesa na ledu, Princesse on Ice, Prinsesse på glattisen, Printesa ghetii, Soñando, soñando... triunfé patinando, Sonhos no Gelo, Une princesse sur la glace, Η πριγκίπισσα του πάγου, Ледена принцеса, Принцеса льоду, Принцесса Льда, アイス・プリンセス

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

Casey Carlyle [узнав правду] Тебе нравится, что я теперь на этих коньках?
Gen Harwood Что?
Tina Harwood Прости, Кейси, но твои старые коньки были ужасны.
Gen Harwood Ты ей новые коньки купила?
Casey Carlyle Да брось, как будто ты не знала.
Gen Harwood Кейси, я не знала!
Casey Carlyle Как ты можешь врать мне в лицо? Ты такая же, как она.
Teddy Harwood [защитно] Эй, полегче, Кейси.
Casey Carlyle Ой, как же ты её защищаешь! Как будто сам не был в этом замешан.
Teddy Harwood Как ты мог так подумать?
Casey Carlyle Потому что это правда. Вы меня подставили. Все вы.
[пауза]
Casey Carlyle Что вы за люди такие?

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

