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Дэнни Вудберн
Дэнни Вудберн
Danny Woodburn
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Дэнни Вудберн
Danny Woodburn
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Дата рождения
26 июля 1964
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Биография Дэнни Вудберн
Родился 26 июля 1964 года. Филадельфия, Пенсильвания, США.
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Фильмография Дэнни Вудберн
Черепашки-ниндзя 2
фантастика, комедия, приключения, фэнтези, боевик
2016, США
7.0
Лавалантула
ужасы, фантастика, катастрофа
2015, США
4.0
Черепашки-ниндзя
приключения, комедия, анимация, фантастика
2014, США
7.0
Санта Лапус 2: Санта лапушки
приключения, семейный
2012, США
4.0
В поисках Санта-Лапуса
фэнтези, приключения, семейный
2010, Канада
5.0
Рождественская пятёрка
приключения, семейный, фэнтези
2009, США / Канада
4.0
Свидание моей мечты
мелодрама, комедия
2006, США
6.0
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