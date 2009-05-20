Программа защиты принцесс, 2009

Принцессе Розалинде, страна которой была захвачена диктатором, приходится воспользоваться Программой Защиты Принцесс. Она оказывается в провинциальном американском городке, где ей нужно научиться вести образ жизни обычной девочки под новым именем - Рози Гонзалес. Вживаться в новый образ ей помогает Картер, дочь генерала из секретной организации, занимающейся спасением принцесс. Но на словах всё звучит куда проще, чем на деле — Рози испытывает массу трудностей, отвыкая от королевских манер и привычек.