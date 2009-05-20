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Princess Protection Program

Программа защиты принцесс, 2009

2009 / США
5.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Розалинда - бывшая принцесса небольшого королевства, власть в котором захватил генерал-узурпатор. Чтобы выжить, девочке пришлось сбежать и скрыться при  помощи программы защиты принцесс. Капризная и высокомерная экс-принцесса оказывается в провинциальном американском городке, где ей предстоит научиться манерам и образу жизни обычной девочки. Чтобы помочь Рози вжиться в новый образ, к ней приставляют старшеклассницу Картер. 

  • Первоначально Селена Гомес была выбрана на роль Розалинды, а Деми Ловато должна была сыграть Картер. Позже они решили поменяться ролями. 
  • Когда героиня Деми Ловато учится скрывать отрыжку, она пьет газировку “D&M! Cola”, но шрифт, которым написано название, делает его похожим на имя актрисы “DEMI Cola”. 
  • Желтое платье Рози сильно напоминает платье другой принцессы Дисней, Белль. 
  • Фотографии на стенах и на столе в доме Картер - это настоящие детские фотографии актрисы Селены Гомес. 
  • Слово “принцесса” произносится в фильме 80 раз.
  • Знаменитый “крик Вильгельма” можно услышать Джо сбивает охранников. 
  • Это второй случай, когда Селена Гомес работает со своими лучшими подругами, Деми Ловато и Самантой Дроук. С Ловато они снимались в фильме “Барни и друзья”, а с Дроук в фильме “Хортон”. 
  • В сцене, где Розалинда читает книгу группе детей, вы можете увидеть младшую сводную сестру Деми Ловато, Мэдисон Де Ла Гарса, сидящую за столом.

Принцессе Розалинде, страна которой была захвачена диктатором, приходится воспользоваться Программой Защиты Принцесс. Она оказывается в провинциальном американском городке, где ей нужно научиться вести образ жизни обычной девочки под новым именем - Рози Гонзалес. Вживаться в новый образ ей помогает Картер, дочь генерала из секретной организации, занимающейся спасением принцесс. Но на словах всё звучит куда проще, чем на деле — Рози испытывает массу трудностей, отвыкая от королевских манер и привычек.

5.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 20 мая 2009
Возраст 18+
MPAA G
Режиссер
Эллисон Лидди
В ролях
Деми Ловато
Деми Ловато
Селена Гомес
Селена Гомес
Николас Браун
Николас Браун
Молли Хэйгэн
Молли Хэйгэн
Все актеры и съемочная группа
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