Наша рецензия

Чтобы «Женщине в черном» было не так одиноко на мартовских экранах, прокатчики нашли ей достойную пару – «Белоснежку». Теперь эти две особы, прекрасно уравновешивая и дополняя друг друга (с гармонией черного и белого не поспоришь), разумно делят пространство кинотеатра между собой: одним – готический ужас в позвоночный столб, другим – сказка о вреде бесконтрольного налогообложения и дискриминации лиц с ограниченным ростом. Правда,…