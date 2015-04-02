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Белоснежка: месть гномов Белоснежка: месть гномов
Киноафиша Фильмы Белоснежка: месть гномов Отзывы о фильме «Белоснежка: месть гномов»
Mirror Mirror Белоснежка: месть гномов 2012 / США
7.0 Оцените
44 голоса Рейтинг IMDb: 5.6
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Отзывы о фильме «Белоснежка: месть гномов»

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Наша рецензия

Чтобы «Женщине в черном» было не так одиноко на мартовских экранах, прокатчики нашли ей достойную пару – «Белоснежку». Теперь эти две особы, прекрасно уравновешивая и дополняя друг друга (с гармонией черного и белого не поспоришь), разумно делят пространство кинотеатра между собой: одним – готический ужас в позвоночный столб, другим – сказка о вреде бесконтрольного налогообложения и дискриминации лиц с ограниченным ростом. Правда,…

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Leshiy133 2 апреля 2015, 12:51
Фильм Тарсема Сингха - "Белоснежка: Месть гномов" с Джулией Робертс и прелестной Лили Коллинз в заглавных ролях ожидаемым эпик фейлом, на удивление, не стал, но и слова похвалы в его адрес врядли можно найти. Но всё же его, пожалуй, можно назвать лучшим в творчестве Сингха.



Зачарованная



Вариация на тему всем известной сказки в крайне вольном пересказе от Тарсема Сингха старается пересказать "Белоснежку" каким-то современным языком, отодвигаясь от канонов и привнося что-то новое, но на деле получается ещё более банальной, до стыда предсказуемой и довольно скомканной историей.



Сингх, сколько бы не выпускал своих работ, снимать кино так и не научился, у него вечно получаются театральные представления, снятые в четырёх стенах неуютной каморки с регулярной сменой дешёвых декораций. В который раз забывая о персонажах и рассказанной истории, псевдо-режиссёр пытается всех убедить, что его видение совсем иное и независимое от сюжетов фильма. Фокусируясь на несуразных головных уборах, вульгарном и невероятно пошлом юморе о мужских торсах и отсутствии штанов, выставляя законы сказки на посмешище, он снимает не то театральное, не то цирковое представление для самого наивного и неискушённого зрителя.



И если его "Клетка" была по-просту слишком телевизионной, "Запределье" практически арт-хаусным, а "Бессмертные" кровавыми и жестокими, то "Белоснежкой" он наконец нашёл того зрителя, который будет смотреть и на шляпки с заячьими ушами и на несуразные реплики в духе "почеши мне пузико" - детскую аудиторию. Нет ничего более наивного, чем снимать абсолютно детскую историю, не стараясь ни капли, но рассчитывая на тёплый приём неискушённой и верящей во всё аудитории.



Сказку тоже надо снимать умеючи, и порой всё же рассчитывать на глобально-семейную аудиторию и все возраста. Почему-то это с успехом получается у первых частей "Гарри Поттера", у "Хроник Нарнии", и у Тима Бартона в изумительно-прекрасной "Алисе", но когда за дело берётся Сингх - получается несуразная пародия, мало чем отличающаяся от картины "Зачарованная" и без того вдоволь поиздевавшейся над сказкой о Белоснежке. А так же есть и хоррор-версия "Белоснежка: Страшная сказка", да не с абы кем, а с Сигурни Уивер и Сэмом Нилом.



Не даром даже сам фильм в оригинале зовётся "Mirror, mirror", а никак не "Snow White", в нём изначально заложена эта пародийность, вольность, несуразность и вульгарность в отношении первоисточника. Впрочем, вольные трактовки порой бывают удачны, а хорошие новые находки и современное видение временами попадает точно в цель, но это разумеется о качественных картинах и удачно-смелых режиссёрских решениях.



Сингху, правда, смелости тоже не занимать - показать принца в наряде кролика, Белоснежку сделать разбойницей, а семерых гномов перевоспитать в одного Робин Гуда - не каждый рискнёт. Впрочем, прекрасную вольную фентези-интерпретацию сказки в своё время замечательно написал Анджей Сапковский, где всё органично преобразовывалось под суровые реалии "Ведьмака", Тарсему явно стоило бы почитать.



Тема изъезжена вдоль и поперёк, но сейчас в эпоху многомиллионных красочных и зрелищных блокбастеров идеально подошла бы самая классическая адаптация, во всей своей красоте и великолепии. Зачем же нужно было издеваться над сказочной вселенной и её населением - совершенно не понятно. Видимо хотели, как лучше, а получился Тарсем Сингх...



Лили Коллинз очень мило выглядит, как в образе красавицы-Белоснежки, так и на партии бунтарки с саблей, она здесь, пожалуй, единственная на кого приятно смотреть. Зачарованная принцем (по непонятным, правда, причинам) она возвышенно и лёгко играет непослушного ребёнка, затем буйную девочку-тинейджера (отшлёпанную шпагой по попе за свои выходки тем же принцем), а затем боевого лидера и будущую королеву. Джулия Робертс, взятая видимо, чтобы поглумиться над её молодостью и незабвенной "Красоткой", корчит из себя сначала Красную Королеву "Алисы" Бартона, приказывая казнить всех подряд, а затем и вовсе Лорда Фаркуарда из "Шрека", изгоняя всех "уродцев" из своих владений. Печальное зрелище увядающей звезды, но хотя бы не такое печальное, как наблюдение за выше упомянутой Сигурни Уивер в самых несуразных триллерах и комедиях современности...



Арми Хаммер походу действия вообще не понимает, что забыл в этой несуразной и больной фантазии, и сам не раз глумится над идиотизмом шапочек и своими заячьими ушками. Актёр не тянет ни на принца, ни на красавца, ни на вообще достойного мужского персонажа, карикатурно изображая доблесть и отвагу и ещё более омерзительно гримасничая после собачьего зелья. Смотреть на это тошно и противно, но учитывая ярко выраженную нелюбовь Сингха к персонажам своих кагбы-фильмов, вся никчёмная актёрская подача многих образов и банальности смазываются за счёт смещения визуальных акцентов и неровности монтажа сцен, галопом скачащих по событиям. Да и возникающий роялем в кустах Шон Бин смотрится ещё более неуместно.



Зачем-то в самом начале нам покажут кукольный спектакль самых интересных сцен и событий сказки, свёрнутых здесь в одну краткую предысторию, и начнут дикие и выпендрёжные индийские танцы на её финальной части (под конец аж в прямом и буквальном смысле!), столь же кукольным и неестественным здесь выглядит каждый спецэффект.



Годное разве что для телевидения магическое превращение слуги в таракана, компьютерные гигантские марионетки и кукольный дракон с мордашкой учителя-Сплинтера из "Черепашек Ниндзя" девяностых годов, оставляют отнюдь не приятные впечатления от несуразности всех спецэффектов. Это смотрится дёшево, недоделанно и, повторюсь, по-телевизионному. Словно перед нами телефильм или телесериал, да и то уступающий грандиозному "Десятому королевству" в каждой мелочи.



Печалит даже то, что взяв ораву настоящих карликов в качестве гномов, Синх не позвал действительно ярких личностей маленького роста, как яркий Уорвик Дэвис, забавный Тобби Джонс, харизматичный Питер Динклэйдж и даже Киран Шах. Гномы в этой "Белоснежке" не меньшие клоуны, чем придворные в звериных шляпах, даже ходят на ходулях под весёлую цирковую музыку и пытаются ежеминутно юморить, развлекая публику.



И пожалуй тут единственный момент, в котором фильм стоит заслуженно похвалить. Он действительно смешной! Как комедия, как пародия, как несуразный бред - это все действительно очень забавно и смешно. Есть удачные шутки, есть смешные сцены, есть до хохота нелепые диалоги. Стёб над сказкой удался по полной программе, обыграли и шаблонность всех принцесс, и несуразность злодейских образов, и благочестивость принцев, и даже несколько прекрасных аллегорий на современную политику в духе блистательной сцены сбора налогов!



В отличие от предыдущих картин Сингха, эту - действительно можно смотреть! Весело провести время и от души похохотать. И, хотя она не завлекает идями типа погружения в мозги преступника или детские фантазии, не манит оголёнными телами Фриды Пинто и Изабель Лукас, а лишь издевается над сказочными стереотипами, представляя из себя точь-в-точь такой же банально-предсказуемый шаблон и дико вторичную постановку, "Белоснежка" Сингха не стесняется самоиронии и феерична в собственной глупости постановки.



И когда становится действительно смешно, то уже не обращаешь внимания ни на никчёмного Эрми Хаммера, ни на несуразность режиссуры и неумение ставить и преподносить сцены в кадре, ни на индийские танцы в финале, ни на шаблонные типажи и общую девезну постановки (вне зависимости какой там на самом деле бюджет). Это просто комедия, от которой ничего не требуется, а она ничего и не делает. Это средней руки пустячок, смешной и глупый, который поможет скоротать время и повеселиться. Кино не скучное и смешное - а это уже многое значит.



Сингху, правда, не хватает умения в рассказывании историй, а потому при всей весёлости и не затянутости отдельные сцены могут заставить изрядно поскучать и дождаться чего-то более интересного, а заодно режиссёр умудряется прошляпить самое главное - эффектный потенциальный намёк на сиквел, когда под конец появляется вожделенное классическое яблочко, и вот бы коммерческая жаба начала душить создателей на этом месте, и желание поиздеваться над сказкой дважды и срубить денег ещё и с сиквела взяли верх, но нет, вместо падающей Белоснежки и надписи "продолжение следует", мы видим очередной финт ушами в духе переиначивания сюжетных канонов.



Вообще, Тарсем, конечно, молодец, что подошёл к сказкам, и пусть от жанра особо далеко не отходит. Ему ведь определённо пойдет поставить, скажем, ещё одну "Алису в Стране Чудес" и пусть с талантом Бартона и его размахом, без моря изумительных спецэффектов, но зато с Шляпником и Мартовским Зайцев в цилиндре - персонажей, словно сделанный для Тарсема Сингха, и именно в такой истории такого режиссёра будет столь уместная фраза Чеширского Кота "Все мы здесь не в своем уме — и ты, и я!".



Пародия на "Белоснежку" удалась и не удалась в зависимости от частных ожиданий каждого зрителя. Готовые увидеть цирк в театре и театр на арене цирка, похохотать от души и слегка краснеть от несуразности происходящего - определённо получат долю удовольствия и быть может даже будут аплодировать, если любят творчество Сингха, отчего-то приписываемое к кинематографу и зовущееся "фильмами". Остальным же стоит надеятся, что грядущая в скором времени другая вариация сказки - "Белоснежка и охотник" действительно не подведёт и подарит эпичное фентези-полотно, коим кажется по изумительным трейлерам. "Белоснежка: Месть гномов" же - просто сказочная комедия, которую можно посмотреть, а можно и пропустить, едва ли от этого что-то изменится.



5/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
lanni 2 апреля 2015, 12:51
Фильм так себе, ожидала большего. Джулия Робертс вытягивает весь фильм.Странный финал)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Bladevita 2 апреля 2015, 12:51
Давненько мне не приходилось уходить из зала не дождавшись финала. Всё было настолько печально, что выдержала только час этого надругательства.



Полнейшее УГ. Была с ребенком, он того же мнения.



Я понимаю, существуют законы жанра и я их стараюсь принимать. Но в данном случае, ну ни в какие ворота. Сюжет банальнейший, что не самое страшное на фоне плоско-бородатого юмора, мерзкой унылой картинки и Белоснежки "а-ля Брежнев".



Прикололи только гномские ходули на пружинах.



2/10 ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Bladevita 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Leshiy133, 12/03/2012 - 00:40:58):Но всё же его, пожалуй, можно назвать лучшим в творчестве Сингха.



Боюсь спросить, что ж за мерзотню он до этого снял?



Цитата (peacefrog, 04/01/2012 - 19:37:02):Гномики белоснежку... канделябром. Порнушка наверное клевая будет.



Если б режиссёр к этому жанру обратился, неплохой фильмец бы получился. И гномы такие подходящие ✊ .
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
limonchik 2 апреля 2015, 12:51
Уважаемые критики, Вы своими отзывами только зря народ пугаете. Фильм даже очень неплох. Тем более, что за основу взята жеванная и пережеванная тема. Краски яркие, актеры живые, диалоги смешные, остроумные, ироничные. Джулия Робертс очень хороша в этом фильме, даже по сравнению с ее самыми известными ролями. Когда народ начинает придираться к "бровям" Лили Коллинз или к одному болливудскому танцу в финале, это означает, что больше ничего другого негативного найти не получилось.

9/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
frankiesayrelax 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (Leshiy133, 12/03/2012 - 00:40:58): Сингх, сколько бы не выпускал своих работ, снимать кино так и не научился, у него вечно получаются театральные представления, снятые в четырёх стенах неуютной каморки с регулярной сменой дешёвых декораций.

вот, пожалуй, самое точное определение для этого фильма. никогда особо не запаривалась режиссерами, но теперь при выбор фильма буду смотреть на "портфолио" так сказать...

я не буду вдаваться в детали, в слабый сценарий, в дикий текст.

если бы этот фильм сняли 20 лет назад, это имело бы право на жизнь. а сейчас это смотрится как любительская театральная постановка.


Ставлю 5/10 за Джулию Робертс в финальной сцене и красивые костюмы и декорации (не все, и не везде).
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
данатар 2 апреля 2015, 12:51
?????????? ЧТО ЕТО БЫЛО В КОНЦЕ ФИЛЬМА ???????? ГЛУПОСТЬ ИЛИ РЕЖЕССЕРСКИЙ ХОД!!!??? 5/10 ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ,ДЕТИ НЕ ПОЙМУТ ДАЖЕ НЕ ПРОБУЙТЕ.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
tattel 2 апреля 2015, 12:51
Я уснула в середине фильма. Со мной такого еще не бывало! Даже не ходите! Это смотреть-время терять! В конце у меня тоже было выражение лица-ООООООООО! Это когда типа индийский танец после гибели старушки начался! Тут я проснулась. В начале кто-то написал про фильм-убиться канделябром. Так точнее не скажешь!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Розака 2 апреля 2015, 12:51
✊ отличный смешной фильм... смотрела только что и на контрасте с Белла-снежкой просто ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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