Чтобы «Женщине в черном» было не так одиноко на мартовских экранах, прокатчики нашли ей достойную пару – «Белоснежку». Теперь эти две особы, прекрасно уравновешивая и дополняя друг друга (с гармонией черного и белого не поспоришь), разумно делят пространство кинотеатра между собой: одним – готический ужас в позвоночный столб, другим – сказка о вреде бесконтрольного налогообложения и дискриминации лиц с ограниченным ростом. Правда,…
Зачарованная
Вариация на тему всем известной сказки в крайне вольном пересказе от Тарсема Сингха старается пересказать "Белоснежку" каким-то современным языком, отодвигаясь от канонов и привнося что-то новое, но на деле получается ещё более банальной, до стыда предсказуемой и довольно скомканной историей.
Сингх, сколько бы не выпускал своих работ, снимать кино так и не научился, у него вечно получаются театральные представления, снятые в четырёх стенах неуютной каморки с регулярной сменой дешёвых декораций. В который раз забывая о персонажах и рассказанной истории, псевдо-режиссёр пытается всех убедить, что его видение совсем иное и независимое от сюжетов фильма. Фокусируясь на несуразных головных уборах, вульгарном и невероятно пошлом юморе о мужских торсах и отсутствии штанов, выставляя законы сказки на посмешище, он снимает не то театральное, не то цирковое представление для самого наивного и неискушённого зрителя.
И если его "Клетка" была по-просту слишком телевизионной, "Запределье" практически арт-хаусным, а "Бессмертные" кровавыми и жестокими, то "Белоснежкой" он наконец нашёл того зрителя, который будет смотреть и на шляпки с заячьими ушами и на несуразные реплики в духе "почеши мне пузико" - детскую аудиторию. Нет ничего более наивного, чем снимать абсолютно детскую историю, не стараясь ни капли, но рассчитывая на тёплый приём неискушённой и верящей во всё аудитории.
Сказку тоже надо снимать умеючи, и порой всё же рассчитывать на глобально-семейную аудиторию и все возраста. Почему-то это с успехом получается у первых частей "Гарри Поттера", у "Хроник Нарнии", и у Тима Бартона в изумительно-прекрасной "Алисе", но когда за дело берётся Сингх - получается несуразная пародия, мало чем отличающаяся от картины "Зачарованная" и без того вдоволь поиздевавшейся над сказкой о Белоснежке. А так же есть и хоррор-версия "Белоснежка: Страшная сказка", да не с абы кем, а с Сигурни Уивер и Сэмом Нилом.
Не даром даже сам фильм в оригинале зовётся "Mirror, mirror", а никак не "Snow White", в нём изначально заложена эта пародийность, вольность, несуразность и вульгарность в отношении первоисточника. Впрочем, вольные трактовки порой бывают удачны, а хорошие новые находки и современное видение временами попадает точно в цель, но это разумеется о качественных картинах и удачно-смелых режиссёрских решениях.
Сингху, правда, смелости тоже не занимать - показать принца в наряде кролика, Белоснежку сделать разбойницей, а семерых гномов перевоспитать в одного Робин Гуда - не каждый рискнёт. Впрочем, прекрасную вольную фентези-интерпретацию сказки в своё время замечательно написал Анджей Сапковский, где всё органично преобразовывалось под суровые реалии "Ведьмака", Тарсему явно стоило бы почитать.
Тема изъезжена вдоль и поперёк, но сейчас в эпоху многомиллионных красочных и зрелищных блокбастеров идеально подошла бы самая классическая адаптация, во всей своей красоте и великолепии. Зачем же нужно было издеваться над сказочной вселенной и её населением - совершенно не понятно. Видимо хотели, как лучше, а получился Тарсем Сингх...
Лили Коллинз очень мило выглядит, как в образе красавицы-Белоснежки, так и на партии бунтарки с саблей, она здесь, пожалуй, единственная на кого приятно смотреть. Зачарованная принцем (по непонятным, правда, причинам) она возвышенно и лёгко играет непослушного ребёнка, затем буйную девочку-тинейджера (отшлёпанную шпагой по попе за свои выходки тем же принцем), а затем боевого лидера и будущую королеву. Джулия Робертс, взятая видимо, чтобы поглумиться над её молодостью и незабвенной "Красоткой", корчит из себя сначала Красную Королеву "Алисы" Бартона, приказывая казнить всех подряд, а затем и вовсе Лорда Фаркуарда из "Шрека", изгоняя всех "уродцев" из своих владений. Печальное зрелище увядающей звезды, но хотя бы не такое печальное, как наблюдение за выше упомянутой Сигурни Уивер в самых несуразных триллерах и комедиях современности...
Арми Хаммер походу действия вообще не понимает, что забыл в этой несуразной и больной фантазии, и сам не раз глумится над идиотизмом шапочек и своими заячьими ушками. Актёр не тянет ни на принца, ни на красавца, ни на вообще достойного мужского персонажа, карикатурно изображая доблесть и отвагу и ещё более омерзительно гримасничая после собачьего зелья. Смотреть на это тошно и противно, но учитывая ярко выраженную нелюбовь Сингха к персонажам своих кагбы-фильмов, вся никчёмная актёрская подача многих образов и банальности смазываются за счёт смещения визуальных акцентов и неровности монтажа сцен, галопом скачащих по событиям. Да и возникающий роялем в кустах Шон Бин смотрится ещё более неуместно.
Зачем-то в самом начале нам покажут кукольный спектакль самых интересных сцен и событий сказки, свёрнутых здесь в одну краткую предысторию, и начнут дикие и выпендрёжные индийские танцы на её финальной части (под конец аж в прямом и буквальном смысле!), столь же кукольным и неестественным здесь выглядит каждый спецэффект.
Годное разве что для телевидения магическое превращение слуги в таракана, компьютерные гигантские марионетки и кукольный дракон с мордашкой учителя-Сплинтера из "Черепашек Ниндзя" девяностых годов, оставляют отнюдь не приятные впечатления от несуразности всех спецэффектов. Это смотрится дёшево, недоделанно и, повторюсь, по-телевизионному. Словно перед нами телефильм или телесериал, да и то уступающий грандиозному "Десятому королевству" в каждой мелочи.
Печалит даже то, что взяв ораву настоящих карликов в качестве гномов, Синх не позвал действительно ярких личностей маленького роста, как яркий Уорвик Дэвис, забавный Тобби Джонс, харизматичный Питер Динклэйдж и даже Киран Шах. Гномы в этой "Белоснежке" не меньшие клоуны, чем придворные в звериных шляпах, даже ходят на ходулях под весёлую цирковую музыку и пытаются ежеминутно юморить, развлекая публику.
И пожалуй тут единственный момент, в котором фильм стоит заслуженно похвалить. Он действительно смешной! Как комедия, как пародия, как несуразный бред - это все действительно очень забавно и смешно. Есть удачные шутки, есть смешные сцены, есть до хохота нелепые диалоги. Стёб над сказкой удался по полной программе, обыграли и шаблонность всех принцесс, и несуразность злодейских образов, и благочестивость принцев, и даже несколько прекрасных аллегорий на современную политику в духе блистательной сцены сбора налогов!
В отличие от предыдущих картин Сингха, эту - действительно можно смотреть! Весело провести время и от души похохотать. И, хотя она не завлекает идями типа погружения в мозги преступника или детские фантазии, не манит оголёнными телами Фриды Пинто и Изабель Лукас, а лишь издевается над сказочными стереотипами, представляя из себя точь-в-точь такой же банально-предсказуемый шаблон и дико вторичную постановку, "Белоснежка" Сингха не стесняется самоиронии и феерична в собственной глупости постановки.
И когда становится действительно смешно, то уже не обращаешь внимания ни на никчёмного Эрми Хаммера, ни на несуразность режиссуры и неумение ставить и преподносить сцены в кадре, ни на индийские танцы в финале, ни на шаблонные типажи и общую девезну постановки (вне зависимости какой там на самом деле бюджет). Это просто комедия, от которой ничего не требуется, а она ничего и не делает. Это средней руки пустячок, смешной и глупый, который поможет скоротать время и повеселиться. Кино не скучное и смешное - а это уже многое значит.
Сингху, правда, не хватает умения в рассказывании историй, а потому при всей весёлости и не затянутости отдельные сцены могут заставить изрядно поскучать и дождаться чего-то более интересного, а заодно режиссёр умудряется прошляпить самое главное - эффектный потенциальный намёк на сиквел, когда под конец появляется вожделенное классическое яблочко, и вот бы коммерческая жаба начала душить создателей на этом месте, и желание поиздеваться над сказкой дважды и срубить денег ещё и с сиквела взяли верх, но нет, вместо падающей Белоснежки и надписи "продолжение следует", мы видим очередной финт ушами в духе переиначивания сюжетных канонов.
Вообще, Тарсем, конечно, молодец, что подошёл к сказкам, и пусть от жанра особо далеко не отходит. Ему ведь определённо пойдет поставить, скажем, ещё одну "Алису в Стране Чудес" и пусть с талантом Бартона и его размахом, без моря изумительных спецэффектов, но зато с Шляпником и Мартовским Зайцев в цилиндре - персонажей, словно сделанный для Тарсема Сингха, и именно в такой истории такого режиссёра будет столь уместная фраза Чеширского Кота "Все мы здесь не в своем уме — и ты, и я!".
Пародия на "Белоснежку" удалась и не удалась в зависимости от частных ожиданий каждого зрителя. Готовые увидеть цирк в театре и театр на арене цирка, похохотать от души и слегка краснеть от несуразности происходящего - определённо получат долю удовольствия и быть может даже будут аплодировать, если любят творчество Сингха, отчего-то приписываемое к кинематографу и зовущееся "фильмами". Остальным же стоит надеятся, что грядущая в скором времени другая вариация сказки - "Белоснежка и охотник" действительно не подведёт и подарит эпичное фентези-полотно, коим кажется по изумительным трейлерам. "Белоснежка: Месть гномов" же - просто сказочная комедия, которую можно посмотреть, а можно и пропустить, едва ли от этого что-то изменится.
5/10
Полнейшее УГ. Была с ребенком, он того же мнения.
Я понимаю, существуют законы жанра и я их стараюсь принимать. Но в данном случае, ну ни в какие ворота. Сюжет банальнейший, что не самое страшное на фоне плоско-бородатого юмора, мерзкой унылой картинки и Белоснежки "а-ля Брежнев".
Прикололи только гномские ходули на пружинах.
2/10 ✊
Боюсь спросить, что ж за мерзотню он до этого снял?
Цитата (peacefrog, 04/01/2012 - 19:37:02):Гномики белоснежку... канделябром. Порнушка наверное клевая будет.
Если б режиссёр к этому жанру обратился, неплохой фильмец бы получился. И гномы такие подходящие ✊ .
9/10
вот, пожалуй, самое точное определение для этого фильма. никогда особо не запаривалась режиссерами, но теперь при выбор фильма буду смотреть на "портфолио" так сказать...
я не буду вдаваться в детали, в слабый сценарий, в дикий текст.
если бы этот фильм сняли 20 лет назад, это имело бы право на жизнь. а сейчас это смотрится как любительская театральная постановка.
Ставлю 5/10 за Джулию Робертс в финальной сцене и красивые костюмы и декорации (не все, и не везде).
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