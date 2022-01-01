Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Джемма Уорд
Джемма Уорд
Gemma Ward
О персоне
Фильмография
Связи
Вопросы и ответы
Джемма Уорд
Gemma Ward
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
3 ноября 1987
Возраст
34 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Личные связи
Хит Леджер
были в отношениях с 2007 по 2008
Биография Джемма Уорд
Родилась 3 ноября 1987 года. Перт, Австралия.
Развернуть
Фильмография Джемма Уорд
Великий Гэтсби
драма, исторический
2013, США
7.0
Пираты Карибского моря: На странных берегах
боевик, комедия, приключения
2011, США
8.0
Черный шар
драма
2008, Австралия
7.0
Незнакомцы
ужасы, триллер
2007, США
6.0
Все фильмы
Связи
Хит Леджер
Heath Ledger
были в отношениях с 2007 по 2008
Все связи
Related video
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось