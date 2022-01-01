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Джемма Уорд

Gemma Ward
Джемма Уорд
Джемма Уорд Gemma Ward
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Дата рождения
3 ноября 1987
Возраст
34 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Личные связи
Хит Леджер
Хит Леджер
были в отношениях с 2007 по 2008
Биография Джемма Уорд

Родилась 3 ноября 1987 года. Перт, Австралия.

Фильмография Джемма Уорд
Великий Гэтсби
Великий Гэтсби
драма, исторический 2013, США
7.0
Пираты Карибского моря: На странных берегах
Пираты Карибского моря: На странных берегах
боевик, комедия, приключения 2011, США
8.0
Черный шар
Черный шар
драма 2008, Австралия
7.0
Незнакомцы
Незнакомцы
ужасы, триллер 2007, США
6.0
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Связи
Хит Леджер
Хит Леджер Heath Ledger
были в отношениях с 2007 по 2008
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