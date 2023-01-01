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Великий Гэтсби Великий Гэтсби
Киноафиша Фильмы Великий Гэтсби Награды и номинации фильма Великий Гэтсби
The Great Gatsby Великий Гэтсби 2013 / США
7.5 Оцените
129 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Награды и номинации фильма Великий Гэтсби

Вся информация о фильме
Оскар 2014 Оскар 2014
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучший дизайн костюмов
Победитель
BAFTA 2014 BAFTA 2014
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Лучший грим/прически
Номинант
Праздники
Праздники
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