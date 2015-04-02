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Великий Гэтсби
Отзывы о фильме «Великий Гэтсби»
The Great Gatsby
Великий Гэтсби
2013 / США
Трейлер
7.8
Оцените
129
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
А думаю, что может получится. Тем более Ди там.)
2 апреля 2015, 12:51
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Oberon
2 апреля 2015, 12:51
Был сегодня на фильме. Вполне добротная драма, Тоби Магуайр сыграл как смог, картины сильно не испортил, хотя мне кажется на эту роль можно было бы более подходящую кандидатуру найти. Ди Каприо сыграл на высоком уровне, все его поклонники будут в восторге ✊ .
Актриссы тоже свои роли сыграли вполне достойно, от Маллиган ожидал худшего.
Дух того времени отражён очень удачно.✊
8,5 из 10.
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Марк Васильевич Лурман - в этом ФИО, кроется космический заряд сочинителя, по хлеще чем у самого Фицджеральда. Для начала, понимания, вобще что произошло, хочу привести две цитаты:
фильм - Мой отец говорил-"Если захочешь осудить кого то, не спеши, старайся отыскать в каждом что то хорошее".
книга - Мой отец говорил - "Если вдруг тебе захочется осудить кого то, вспомни, что не все люди на свете обладают теми преимуществами, которыми обладал ты".
Чувствуете разницу?)
В одной из редакций "Гэтсби" от 1989года, главред пишет свою развернутую рецензию, на это произведение. В социалистической стилистике конечно, но все таки интересно:
"В этом романе, писатель изображает "потерянное поколение", - американскую молодежь 20-х годов, времени, названого веком Джаза. В это время, протест писателей "потерянного поколения", характеризует прежде всего нравственно-этический пафос. В произведении, выражено глубокое разочарование в капиталистической цивилизации. В нем удивительно сочетаются жестокая реальность и романтический характер героев. Художник показывает деградацию человеческой личности, стремящейся к достижению богатства любой ценой". далее "Фицджеральд разоблачает американский миф о счастье : богатство не дает счастья. Исповедую материальный успех, Гэтсби попадает в ловушку. Одинокий при жизни в этом мире богатых людей Гэтсби и после смерти остается один. Мечта Гэтсби о высокой любви слишком далека от жизни,а реальная Дэзи - от его надежды." Жестко по коммунистически, но во многом верно.)
Теперь анотация к книге 2012 года. "Роман, объдиненный темой сильного героя, беспощадно пробивающего себе дорогу к богатству и вершинам славы - и одержимого поистине драматическими страстями. Гэтсби способен ненавидеть - и быть мстительным и беспощадным. Однако в той же мере он способен любить - страстно и безоговорочно. Любовь его болезнеyна, ненависть мучительна, но по крайней мере он выделяется среди пустых и "изломанyых" представителей "поколения джаза". " чувствуете как смещаются акценты?
Но мое мнение, истина где то по середине. И учитывая меркантильные идеи современного волчьего мира, Гэтсби, это реально идеал современного молодого человека, который смог добиться грандиозного успеха, путем не таких уж больших преступлений, сохранив при этом трогательную до нереальности любовь к идеалу. Не утративший, открытой улыбки, и надежды на высокое предназначение. В наш век ПОТРЕБЛЕНИЯ, это Герой с большой буквы. Автор Гэтсби, уникальный романист, сквозь время протащил прототипы героев, включая самого Гэтсби не потеряв актуальности, а даже увеличив ее. Но как и в книге, красной линией прослеживается ПАДЕНИЕ общества в пропасть, так и в самом фильме все катится к черту включая, оператора, режиссера, актеров, и адаптивный сценарий. Баз, выдумав для себя оправдания, что в 3Д он хотел показать, динамичную смену кадров, просто напросто уничтожил реализм происходящего начисто. Замешав еще сюда всех мало мальски известных поэтов-песенников Америки, соорудил какой то театр абсурда, в котором, так и ждешь соло номер Снуп Дога и Тимати (на вечеринки у Гэтсби). А центральным вопросом произведения, на котором притихнул весь зал, был вопрос (за кадровый голос) - "Откуда деньги Гэтсби, от куда деньги??!!" Божественный собачий корм от Марка Лурмана. Хотя кто сказал что он вобще режиссер???
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Oberon, 16/05/2013 - 21:48:49):
"Дух того времени отражён очень удачно"
✊
✊
Интересно в чем? Хотя нет, действительно совпадения были. Например фужеры или вот возьмите хотя бы туфли!))
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 17/05/2013 - 04:03:08):
"На самом деле фицджеральдовский Гэтсби - это бульварный романчик для домохозяек, в котором нет никаких художественных ценностей. Стыдно такой роман ваще было печатать. Особо спустя 3 года после издания Улиса, поставившего крест на таких писаках как Фицджеральд"
Улисс - роман Ирландского прозаика. Гэтсби роман Американского прозаика.
Великий Гэтсби, был определяющим романом того времени, едва ли не самым определяющим. Сразу поставив автора в один ряд с стариком Хэмми, Фолкнером, Драйзером, Льюисом, Дос Пасосом и так далее (здесь я цитирую). Я даже хотел найти рецензия Хэмми на эту книгу, да решил что это безумие доказывать глубину этого произведения. не знаю даже что и сказать, сравните с Перумовым что ли✊
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 17/05/2013 - 04:03:08):
Все поколения потеряны других не бывает - это факт, важно как это описать. В разное время, делают это по разному. Разные люди делают это по разному. Именно поколение перед Второй Мировой, последнее кто сквозил таким романизмом. Так что можно сказать, их поколение действительно было в чем то последним.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Queen Julia, 17/05/2013 - 08:42:21):
Не совсем. Эта книга полюбилась руководству, за то что - деньги это еще не счастье. Очень в струю как то это было. Перевели в 1965г. Рецензии главредов, естественным образом продолжают политику Партии, все же они, как люди понимающие, старались завуалировать в своих оценках, еще что то от себя, что то про спасение души и так далее. В целом книга не была запрещена и даже наоборот.
2 апреля 2015, 12:51
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kisylya
2 апреля 2015, 12:51
Фильм понравился, Ди Каприо тонко и четко сыграл свою роль. Концовка возмутила меня, так все хорошо было, а сценаристы взяли и все разрушили.
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 18/05/2013 - 00:26:03):
Да ну хорош уже, все в кучу что у Вас сегодня.)). Фитц замечательный романист, не только Гэтсби написал, почитайте Ночь Нежна. Что касается Американской прозы, я бы хотел быть патриотом тоже, но вынужден сказать, что с 1850 по 1945й, их книги потеснили всех старосветских писак. Конечно, это вызвало возмущение у многих. Ведь чем отлична Американская проза, тем что она очень лаконична, может из-за перевода во многом, но в целом она для меня эталон - Реалистический - романизм. Много триллеров, на том этапе, когда в России еще по привычке писали только про крепостных. Э.По, Фитц, Хэмми, О Генри,Марк Твен,Фолкнер, Селинджер,Лондон,Воннегут это не полный список тех, людей о которых вы имеете представление, в рамках стереотипа"Госзаказ". Хотя только начав читать хотя бы Селинджера, сразу становится понятно, что это огромная глупость, называть это госзаказом. Во многом они открыли новые жанры литературы, и то что их читал Гитлер, только добавляет им очков..
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 18/05/2013 - 00:26:03):
А Шолохов кстати, Нобелевский лауреат по литературе. ✊
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (msFiBi, 18/05/2013 - 12:15:16):
И не говорите. Фильм похож на нелепую комедию, где смеются за кадром, от того что кто то упал. Хотя по сути, произведение глубоко трагичное.
2 апреля 2015, 12:51
0
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kisylya
2 апреля 2015, 12:51
Подскажите пожалуйста какие песни и музыка звучат в фильме. Заранее спасибо! ✊
2 апреля 2015, 12:51
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Oberon
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Toporock от 17/05/2013 - 01:22:48
Под понятием "дух того времени" я имел в виду не фужеры с туфлями, а общую атмосферу фильма.
Ведь часто бывает, что в фильме обозначен скажем 18 век, а по ощущениям (характер диалогов, интеръер домов) здесь такого нет.
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 18/05/2013 - 22:17:17):
Я надеюсь Вы шутите про Паланика и Берроуза!)) Потому что сравнивать Паланика с тем же Селинджером и Лондоном, все равно что Достоевского с телевизором. Но это еще не беда, мало кто понимает сейчас в литературе✊ . Я не категоричен, по крайне мере стараюсь не быть. Паланик и Берроуз и многие современные писатели молодцы. Нет правда, они мне нравятся и я считаю их писателями. Но как бы мне перевести свою мысль на Ваш язык?; это как будто сравнить Джармуша (Мертвец) с Гаем Ричи (Большой куш). В первом случае душа, во втором развлечения. Хотя оба мне понравились. Но если честно, я считаю что Паланик не умеет писать. Тема интересная, но он сразу сдулся после БК, хотя и если перечитать БК, сразу бросается в глаза корявая проза. Ну не Чехов в общем он. А Берроуз, что б Вы знали, под бензоэфедрином, застрелил в лицо свою жену. Был наркоманом, геем, да всем кем просили, тем и был. Только нынешнее современное попсовое общество, могло сделать из такого ...а смешного, идола литературы. Хотя он не мог без ошибок и предложения написать. Вот его друг Керуак, был куда интересней. Вот его Вам и рекомендую.
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 18/05/2013 - 22:17:17):
Кстати про Селинджера. Написал он всего две стоящие вещи. Первая, конечно Вы знаете, нетленка Над пропастью во ржи и рассказ про какую то рыбку Бананью. Человек писал после войны, сам участвовал, его контузило. Духлесс очень галимый плагиат на Эллиса "Американский Психопат", который издался на 15 лет раньше Минаева. До сих пор меня мучает вопрос, почему Минавева не забили камнями прямо в подъезде, за бездарное воровство?✊
2 апреля 2015, 12:51
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Очевидец
2 апреля 2015, 12:51
Безусловно фильм, который стоит посмотреть. Хотел похвалить 3D - оно было просто великолепно, но в конце фильма, не знаю, может по замыслу авторов или в к/т Художественном оказалась бракованная копия, 3D не работало. Фильм было интереснее смотреть чем последние: Железный человек 3 и Стартрек.Возмедие с их динамикой, поединками и спецэффектами, видимо из-за примитивных, высосанных из пальца сюжетов в этих фильмах. Всё-таки психологические и красивые фильмы по хорошим романам о настоящих человеческих отношениях с замечательной игрой правильно подобранных актеров, а все исполнители ролей и Ди Каприо и Магуайр и Маллиган сыграли пронзительно и в самую точку ✊ , гораздо интереснее тупых боевиков. К тому же повторюсь это невероятно зрелищный фильм.Умеет же Голливуд делать такие фильмы.✊
2 апреля 2015, 12:51
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Bladevita
2 апреля 2015, 12:51
Поскольку от Лурмана ожидала именно чего-то подобного, то не расстроилась. Достаточно проходной фильм. Мишура в кадре и мишура по сути. Ставка изначальна была на форму, а не содержание.
У Фицджеральда такое воздушное полотно, столько тонов, полутонов, нюансов, а фильм Лурмана даже близко не может соответствовать. В общем, книга прям за душу берет, а экранизация тронула чисто визуально, просто создав общее лирическое настроение.
Но в целом, посмотрела с удовольствием, англоязычная версия добавила плюсов.
Вот только саундтрек не покатил, во-первых, не органично, а во-вторых, просто музыка какая-то абсолютно не цепляющая, ну кроме пары-тройки композиций.
7/10
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Queen Julia, 19/05/2013 - 23:41:54):
Все было бы так, если бы не бездарное исполнение.
Очередной провал Лурмана. Крах. Фиаско. После стольких накаутов, настоящий профи должен уходить. Снимать антиалкогольную рекламу, ролики призывающие людей голосовать на выборах в ЗакСобрание. Если бы не Ди, на это кино вобще бы никто не пошел. При чем видно, что Ди себя чувствует не в своей тарелке. В таком театре абсурда, не выдавишь из себя ни одной реальной эмоции. Хотя сколько людей, столько и мнений. По мне, так это фальшивка была, от начала и до конца.
2 апреля 2015, 12:51
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PiroJok
2 апреля 2015, 12:51
Крайне неудачная постановка! Картинка спасибо что хоть не анимационная. Компьютерно ненатурально фальшиво и очень напоминает цирковой номер длиной в 2 часа со всеми вытекающими. Кэри Маллиган и так сама по себе противная, а тут апогей даунизма, раздражает крайне. Ди Каприо великолепен как всегда, даже в тройном слое загарного тонального крема. Постановка с Рэдфордом намного драматичнее, ближе к роману и к персонажам, без акробатических номеров и хип-хопа.
2/10
2 апреля 2015, 12:51
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Stranger1122
2 апреля 2015, 12:51
Закомплексованный девственник, с жутким комплексом неполноценности из-за небогатого детства, с маниакальным стремлением подчинить и заставить полюбить себя, заставить вспомнить прошлое. Подростковое чувство юмора и пещерное чувство такта, от него даже влюбленная женщина предпочитает держаться подальше. Прилагательное "Великий" скорее всего было использовано автором как насмешка, сарказм.. Американцам надо научиться любить себя, какие они есть, любить мировое искусство как свое -- ведь они и есть представители всего мира, иммигранты со всех стран. Вместо этого они боготворят какую-то убогую книжонку только потому, что автор -- свой. Патриотизм, как известно, последнее прибежище негодяев. И, кстати, у американцев есть вещи получше..
2 апреля 2015, 12:51
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Swi4e1
2 апреля 2015, 12:51
✊ Фильм просто МАГА ПОТРЯСАЮЩИЙ !!!!!!!!!!!! Давно таких красивых фильмов и интересных не видел. Снали просто ВЫШЕ ВСЕХ ПОХВАЛ, Графика потрясная. А какие вечеринки у Гэдсби были =)))) это что-то ✊
Дикаприо на высоте , лучше актёра и не могли придумать =)))
Кароче ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ !!!!
12/12✊
2 апреля 2015, 12:51
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Оля
2 апреля 2015, 12:51
Величайший актер Лео ДиКаприо!!! Фильм просто замечательный!!! ✊ 9,6/10
Правда в начале подумала ,что это какой то цирк, клоунада (я имею ввиду вечеринки с убогими негритосками и нелепо звучащей современной музыкой на фоне картинки 20 х годов) но это всего 2 минуса, в остальном фильм просто потрясающий !!!
Концовка растрогала до слез...✊
Очень советую сходить всем девушкам и женщинам!)))❗️
2 апреля 2015, 12:51
0
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Berlin197150
2 апреля 2015, 12:51
Прекрасный фильм! Прекрасная игра актеров! ДиКаприо - the best of the best! 10/10
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Comon, 29/05/2013 - 02:21:10):
(Книжку не читал, но похоже здесь экранизация выглядит получше чем книжка)))))))))))))))
Да и вобще, что за придурки придумали книжки читать??✊
Согласен с Вами. Предлагаю их сжигать!? По мере сил. А потом можно и партию организовать,
с начала будем требовать сжигать, там где сюжетец в общем то простой, ну а там и Чехов не за горами)).✊
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Книжка лучше чем фильм, рекомендую. Тем более там меньше 200 страниц кажется..
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (AVVA, 30/05/2013 - 08:59:17):
Мы конечно оба не знаем кто и как из нас живет, но могу сказать на собственном опыте, что имея два дела (job в смысле), которое отнимает 10 часов в день не меньше, и еще пол воскресенья, имея семью, фитнес, уроки английского, да и все такое прочее, я ставил себе план, в марте книга в день. Ну может не обязательно книга, но произведение до конца. Так вот на двести страниц, времени тратится около 2 часов, с обдумываниями. В целом, прочел не 30 произведений, но около 20 книг прочел. Причем все в жанре классической прозы, Русской, Американской, Японсокй, Европейской. Совершенно уверен, что оговорки типа это не современно и нет времени, это схожие оправдания с : жирдяями, которые говорят что по бегут со следующего понедельника, с курильщиками которые бросят, как только запишутся в фитнес и так далее. То есть признание своей слабости, по сути. Ведь чтение, нельзя осуществить пьяным, нельзя читать не думая, вобщем накладывает много НО. НО, этого стоит, гимнастика для мозгов, и целый мир. Даже не сами книги важно читать, тексты, можно читать и на Айпеде, в метро. Единственное с чем соглашусь, что в современном мире, нужно писать короче. 200 страниц - убойная длина романа. Но не из-за того что много дел у людей, у всех много дел, а из-за того что человек часто прерывает чтение и может потерять нить, допустим на 741 странице Джойса - Улисс.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Comon, 30/05/2013 - 01:10:19):
✊
2 апреля 2015, 12:51
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m555l
2 апреля 2015, 12:51
Тут собрались все тааакие большие знатоки кино! Даже стыдно встревать в дружный хор, воспевающий этот фильм, со своим обывательским мнением.
Да, он, конечно, выбивается из общего ряда новых фильмов, в которых железные человеки, монстры, инопланетяне, все гремит, все взрывается, улетает и ужасает всей этой бешеной компьютерной графикой.
Наконец-то вышел "человеческий" фильм.))))
Да, он яркий, красиво снятый, с приятными актерами
Но на мой взгляд - совершенно пустой. 2,5 часа пустоты.
Любовь! Где там любовь? В словах о прошлом? В нелепых, утрированных (я бы даже сказала удесятеренных) гримасах?
Так случилось, что я накануне посмотрела "Пять вечеров" с Гурченко и Любшиным.
ВОТ ЖИЗНЬ. И ВОТ ЛЮБОВЬ. Пронзительный фильм, запоминающийся на всю жизнь.
А этот Гэтсби (в чем величие - не осознала) - просто яркий фантик. В котором даже конфетки не оказалось.
2 апреля 2015, 12:51
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m555l
2 апреля 2015, 12:51
О! пока писала, появилось предыдущее сообщение - краткое содержание моего.)))
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (AVVA, 30/05/2013 - 22:15:56):
И не говорите ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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Supersonic83
2 апреля 2015, 12:51
Люди не ходите на этот фильм, лучше потратьте их на что-то другое!!!
Да у фильма особая атмосфера, но как отписались выше это реально 2,5 часа полной пустоты!
P.S. В чём заключалось величие Гэтсби так и не понял.
2 апреля 2015, 12:51
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Ingvars
2 апреля 2015, 12:51
Стандартный сюжет любовных романов, ожидал большего. Печалька…
2 апреля 2015, 12:51
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irrpll
2 апреля 2015, 12:51
отличный фильм! Первый раз смотрю фильм, который лучше, чем книга! Книгу читала несколько лет назад.... и не могла даже вспомнить, о чем она.... Фицжеральд - очень своеобразный писатель..."Ночь нежна" перечитывала раза три - не помню содержания)) Лео - молодец! Ему, с его внешностью, было очень трудно сыграть такой характер, но он сделал, все, что мог) Магуайр (не самый мой любимый актер) прекрасно сыграл роль этакого "наблюдателя" (большего от него и не требовалось) когда пошли финальные титры, я сказала "классный фильм".... и мои спутники согласились...
2 апреля 2015, 12:51
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m555l
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (wachovsky, 02/06/2013 - 00:18:10):
если не осознали в чем величие, то вам на мальчишник в вегасе 3. Это кино не для вас.
Это не вам решать.
Форум для обсуждения фильма, а не для обсуждения участников форума.
Удовлетворяйте свои амбиции в другом месте.
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Comon, 02/06/2013 - 02:07:12):
Это первая книга, судя по всему, в Вашей жизни✊ . ✊
Обычная безхитросная Американская проза, это опять же наверное после прочтения Бэтмана или Спайдермена, такие выводы?) Как на счет Твена, Лондона, Хэммингуэя, Фолкнера, О Генри, Брэдбери, Апдайка,Баума,Бичер-Стоу,Борхес, Воннегута,Т. Вулфа, Готорна,Джеймса,Дос Пассоса, Керуака, Кизи,Кортасара, Лонгфелло,Мелвилла,Г. Миллера,А. Миллера, Митчелла, О’Нила, Олби, Портера, Пьюзо,Стайрона,Стейнбека, Эллиса,Торо,Уайлдера,Уоррена,Хейли,Хеллера,И. Шоу,Т. Элиота, Э.По, Драйзера, Маркеса, Купера, Капоте ну и мой любимый Селинджер.!? К тому же 11 Нобелевских лауреатов по литературе среди Американских писателей. ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (wachovsky, 02/06/2013 - 00:18:10):
Величие этого фильма состоит, только в гонораре Ди Каприо, больше ни в чем. Абсолютно бездарная работа.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Comon, 03/06/2013 - 03:37:35):
Ну если бы ты так и сказал, я бы конечно вряд ли, что нашел бы возразить✊ . А так я просто вчера на взводе был, не бери в голову. Читай больше, телевизора меньше, прогулки - хорошо, нервы - плохо. Количество, рано или поздно переходит в качество. Сравнивать Митчелла с Фитцем не корректно. Один великий мертвый прозаик (30 экранизаций) - второй еще живой фантаст, (1 экранизация). Мне кажется, именно в случае с Гэтсби, нужно было бы читать по внимательней. ✊ ✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Comon, 03/06/2013 - 03:37:35):
3:37 ✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (ILM, 03/06/2013 - 15:10:29):
мда, ночь с понедельника на воскресенье, самое ужасное время.)) Пить уже нельзя, а спать еще не хочется✊
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Comon, 04/06/2013 - 01:44:03):
Цитата (ILM, 04/06/2013 - 08:54:23):
А черт, Э. Доктороу забыл..........✌️
2 апреля 2015, 12:51
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Alexiz
2 апреля 2015, 12:51
Хуже того, чем показана сама история (лучше даже не пытаться сравнивать ее с книгой), может быть роль Тоби Магуайра,который повествует нам эту историю от лица автора - Ф.С.Фицджеральда. Можно по-разному относиться к Фицджеральду, к его творчеству (согласен, что автору Улисса он и в подметки не годится), но
Фиц был ярким представителем интеллектуальной элиты Америки 20-х годов, известный публицист, ведущий богемный образ жизни, близкий друг самого Хэма..
а кого мы видим на экране? скучного молчаливого хлюпика, не способного ни на что представителя офисного планктона с омерзительной улыбкой. Чем он мог заинтересовать Гэтсби или даже Тома Бьюкенена? Что в нем могло заставить не просто говорить с ним, а делиться с ним сокровенным? Чтобы вас самих заставило взять на вечеринку с собой скучного офисного хомячка? Весь фильм не покидало ощущение фальши и не соответствия.
Да, был один смешной эпизод. Когда машина Тома обгоняла на Бруклинском мосту машину с пьяными и отжигающими неграми, да еще с белым водителем. Вспоминая, какой тотальный расизм был в Америке в то время, понимаешь, что штаты тихой сапой меняют свою историю ✊
2 апреля 2015, 12:51
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Энки
2 апреля 2015, 12:51
6.9/10
2 апреля 2015, 12:51
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Актриссы тоже свои роли сыграли вполне достойно, от Маллиган ожидал худшего.
Дух того времени отражён очень удачно.✊
8,5 из 10.
фильм - Мой отец говорил-"Если захочешь осудить кого то, не спеши, старайся отыскать в каждом что то хорошее".
книга - Мой отец говорил - "Если вдруг тебе захочется осудить кого то, вспомни, что не все люди на свете обладают теми преимуществами, которыми обладал ты".
Чувствуете разницу?)
В одной из редакций "Гэтсби" от 1989года, главред пишет свою развернутую рецензию, на это произведение. В социалистической стилистике конечно, но все таки интересно:
"В этом романе, писатель изображает "потерянное поколение", - американскую молодежь 20-х годов, времени, названого веком Джаза. В это время, протест писателей "потерянного поколения", характеризует прежде всего нравственно-этический пафос. В произведении, выражено глубокое разочарование в капиталистической цивилизации. В нем удивительно сочетаются жестокая реальность и романтический характер героев. Художник показывает деградацию человеческой личности, стремящейся к достижению богатства любой ценой". далее "Фицджеральд разоблачает американский миф о счастье : богатство не дает счастья. Исповедую материальный успех, Гэтсби попадает в ловушку. Одинокий при жизни в этом мире богатых людей Гэтсби и после смерти остается один. Мечта Гэтсби о высокой любви слишком далека от жизни,а реальная Дэзи - от его надежды." Жестко по коммунистически, но во многом верно.)
Теперь анотация к книге 2012 года. "Роман, объдиненный темой сильного героя, беспощадно пробивающего себе дорогу к богатству и вершинам славы - и одержимого поистине драматическими страстями. Гэтсби способен ненавидеть - и быть мстительным и беспощадным. Однако в той же мере он способен любить - страстно и безоговорочно. Любовь его болезнеyна, ненависть мучительна, но по крайней мере он выделяется среди пустых и "изломанyых" представителей "поколения джаза". " чувствуете как смещаются акценты?
Но мое мнение, истина где то по середине. И учитывая меркантильные идеи современного волчьего мира, Гэтсби, это реально идеал современного молодого человека, который смог добиться грандиозного успеха, путем не таких уж больших преступлений, сохранив при этом трогательную до нереальности любовь к идеалу. Не утративший, открытой улыбки, и надежды на высокое предназначение. В наш век ПОТРЕБЛЕНИЯ, это Герой с большой буквы. Автор Гэтсби, уникальный романист, сквозь время протащил прототипы героев, включая самого Гэтсби не потеряв актуальности, а даже увеличив ее. Но как и в книге, красной линией прослеживается ПАДЕНИЕ общества в пропасть, так и в самом фильме все катится к черту включая, оператора, режиссера, актеров, и адаптивный сценарий. Баз, выдумав для себя оправдания, что в 3Д он хотел показать, динамичную смену кадров, просто напросто уничтожил реализм происходящего начисто. Замешав еще сюда всех мало мальски известных поэтов-песенников Америки, соорудил какой то театр абсурда, в котором, так и ждешь соло номер Снуп Дога и Тимати (на вечеринки у Гэтсби). А центральным вопросом произведения, на котором притихнул весь зал, был вопрос (за кадровый голос) - "Откуда деньги Гэтсби, от куда деньги??!!" Божественный собачий корм от Марка Лурмана. Хотя кто сказал что он вобще режиссер???
"Дух того времени отражён очень удачно" ✊ ✊
Интересно в чем? Хотя нет, действительно совпадения были. Например фужеры или вот возьмите хотя бы туфли!))
"На самом деле фицджеральдовский Гэтсби - это бульварный романчик для домохозяек, в котором нет никаких художественных ценностей. Стыдно такой роман ваще было печатать. Особо спустя 3 года после издания Улиса, поставившего крест на таких писаках как Фицджеральд"
Улисс - роман Ирландского прозаика. Гэтсби роман Американского прозаика.
Великий Гэтсби, был определяющим романом того времени, едва ли не самым определяющим. Сразу поставив автора в один ряд с стариком Хэмми, Фолкнером, Драйзером, Льюисом, Дос Пасосом и так далее (здесь я цитирую). Я даже хотел найти рецензия Хэмми на эту книгу, да решил что это безумие доказывать глубину этого произведения. не знаю даже что и сказать, сравните с Перумовым что ли✊
Все поколения потеряны других не бывает - это факт, важно как это описать. В разное время, делают это по разному. Разные люди делают это по разному. Именно поколение перед Второй Мировой, последнее кто сквозил таким романизмом. Так что можно сказать, их поколение действительно было в чем то последним.
Не совсем. Эта книга полюбилась руководству, за то что - деньги это еще не счастье. Очень в струю как то это было. Перевели в 1965г. Рецензии главредов, естественным образом продолжают политику Партии, все же они, как люди понимающие, старались завуалировать в своих оценках, еще что то от себя, что то про спасение души и так далее. В целом книга не была запрещена и даже наоборот.
Да ну хорош уже, все в кучу что у Вас сегодня.)). Фитц замечательный романист, не только Гэтсби написал, почитайте Ночь Нежна. Что касается Американской прозы, я бы хотел быть патриотом тоже, но вынужден сказать, что с 1850 по 1945й, их книги потеснили всех старосветских писак. Конечно, это вызвало возмущение у многих. Ведь чем отлична Американская проза, тем что она очень лаконична, может из-за перевода во многом, но в целом она для меня эталон - Реалистический - романизм. Много триллеров, на том этапе, когда в России еще по привычке писали только про крепостных. Э.По, Фитц, Хэмми, О Генри,Марк Твен,Фолкнер, Селинджер,Лондон,Воннегут это не полный список тех, людей о которых вы имеете представление, в рамках стереотипа"Госзаказ". Хотя только начав читать хотя бы Селинджера, сразу становится понятно, что это огромная глупость, называть это госзаказом. Во многом они открыли новые жанры литературы, и то что их читал Гитлер, только добавляет им очков..
А Шолохов кстати, Нобелевский лауреат по литературе. ✊
И не говорите. Фильм похож на нелепую комедию, где смеются за кадром, от того что кто то упал. Хотя по сути, произведение глубоко трагичное.
Под понятием "дух того времени" я имел в виду не фужеры с туфлями, а общую атмосферу фильма.
Ведь часто бывает, что в фильме обозначен скажем 18 век, а по ощущениям (характер диалогов, интеръер домов) здесь такого нет.
Я надеюсь Вы шутите про Паланика и Берроуза!)) Потому что сравнивать Паланика с тем же Селинджером и Лондоном, все равно что Достоевского с телевизором. Но это еще не беда, мало кто понимает сейчас в литературе✊ . Я не категоричен, по крайне мере стараюсь не быть. Паланик и Берроуз и многие современные писатели молодцы. Нет правда, они мне нравятся и я считаю их писателями. Но как бы мне перевести свою мысль на Ваш язык?; это как будто сравнить Джармуша (Мертвец) с Гаем Ричи (Большой куш). В первом случае душа, во втором развлечения. Хотя оба мне понравились. Но если честно, я считаю что Паланик не умеет писать. Тема интересная, но он сразу сдулся после БК, хотя и если перечитать БК, сразу бросается в глаза корявая проза. Ну не Чехов в общем он. А Берроуз, что б Вы знали, под бензоэфедрином, застрелил в лицо свою жену. Был наркоманом, геем, да всем кем просили, тем и был. Только нынешнее современное попсовое общество, могло сделать из такого ...а смешного, идола литературы. Хотя он не мог без ошибок и предложения написать. Вот его друг Керуак, был куда интересней. Вот его Вам и рекомендую.
Кстати про Селинджера. Написал он всего две стоящие вещи. Первая, конечно Вы знаете, нетленка Над пропастью во ржи и рассказ про какую то рыбку Бананью. Человек писал после войны, сам участвовал, его контузило. Духлесс очень галимый плагиат на Эллиса "Американский Психопат", который издался на 15 лет раньше Минаева. До сих пор меня мучает вопрос, почему Минавева не забили камнями прямо в подъезде, за бездарное воровство?✊
У Фицджеральда такое воздушное полотно, столько тонов, полутонов, нюансов, а фильм Лурмана даже близко не может соответствовать. В общем, книга прям за душу берет, а экранизация тронула чисто визуально, просто создав общее лирическое настроение.
Но в целом, посмотрела с удовольствием, англоязычная версия добавила плюсов.
Вот только саундтрек не покатил, во-первых, не органично, а во-вторых, просто музыка какая-то абсолютно не цепляющая, ну кроме пары-тройки композиций.
7/10
Все было бы так, если бы не бездарное исполнение.
Очередной провал Лурмана. Крах. Фиаско. После стольких накаутов, настоящий профи должен уходить. Снимать антиалкогольную рекламу, ролики призывающие людей голосовать на выборах в ЗакСобрание. Если бы не Ди, на это кино вобще бы никто не пошел. При чем видно, что Ди себя чувствует не в своей тарелке. В таком театре абсурда, не выдавишь из себя ни одной реальной эмоции. Хотя сколько людей, столько и мнений. По мне, так это фальшивка была, от начала и до конца.
2/10
Дикаприо на высоте , лучше актёра и не могли придумать =)))
Кароче ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ !!!!
12/12✊
Правда в начале подумала ,что это какой то цирк, клоунада (я имею ввиду вечеринки с убогими негритосками и нелепо звучащей современной музыкой на фоне картинки 20 х годов) но это всего 2 минуса, в остальном фильм просто потрясающий !!!
Концовка растрогала до слез...✊
Очень советую сходить всем девушкам и женщинам!)))❗️
Да и вобще, что за придурки придумали книжки читать??✊
Согласен с Вами. Предлагаю их сжигать!? По мере сил. А потом можно и партию организовать,
с начала будем требовать сжигать, там где сюжетец в общем то простой, ну а там и Чехов не за горами)).✊
Мы конечно оба не знаем кто и как из нас живет, но могу сказать на собственном опыте, что имея два дела (job в смысле), которое отнимает 10 часов в день не меньше, и еще пол воскресенья, имея семью, фитнес, уроки английского, да и все такое прочее, я ставил себе план, в марте книга в день. Ну может не обязательно книга, но произведение до конца. Так вот на двести страниц, времени тратится около 2 часов, с обдумываниями. В целом, прочел не 30 произведений, но около 20 книг прочел. Причем все в жанре классической прозы, Русской, Американской, Японсокй, Европейской. Совершенно уверен, что оговорки типа это не современно и нет времени, это схожие оправдания с : жирдяями, которые говорят что по бегут со следующего понедельника, с курильщиками которые бросят, как только запишутся в фитнес и так далее. То есть признание своей слабости, по сути. Ведь чтение, нельзя осуществить пьяным, нельзя читать не думая, вобщем накладывает много НО. НО, этого стоит, гимнастика для мозгов, и целый мир. Даже не сами книги важно читать, тексты, можно читать и на Айпеде, в метро. Единственное с чем соглашусь, что в современном мире, нужно писать короче. 200 страниц - убойная длина романа. Но не из-за того что много дел у людей, у всех много дел, а из-за того что человек часто прерывает чтение и может потерять нить, допустим на 741 странице Джойса - Улисс.
✊
Да, он, конечно, выбивается из общего ряда новых фильмов, в которых железные человеки, монстры, инопланетяне, все гремит, все взрывается, улетает и ужасает всей этой бешеной компьютерной графикой.
Наконец-то вышел "человеческий" фильм.))))
Да, он яркий, красиво снятый, с приятными актерами
Но на мой взгляд - совершенно пустой. 2,5 часа пустоты.
Любовь! Где там любовь? В словах о прошлом? В нелепых, утрированных (я бы даже сказала удесятеренных) гримасах?
Так случилось, что я накануне посмотрела "Пять вечеров" с Гурченко и Любшиным.
ВОТ ЖИЗНЬ. И ВОТ ЛЮБОВЬ. Пронзительный фильм, запоминающийся на всю жизнь.
А этот Гэтсби (в чем величие - не осознала) - просто яркий фантик. В котором даже конфетки не оказалось.
И не говорите ✊
Да у фильма особая атмосфера, но как отписались выше это реально 2,5 часа полной пустоты!
P.S. В чём заключалось величие Гэтсби так и не понял.
если не осознали в чем величие, то вам на мальчишник в вегасе 3. Это кино не для вас.
Это не вам решать.
Форум для обсуждения фильма, а не для обсуждения участников форума.
Удовлетворяйте свои амбиции в другом месте.
Это первая книга, судя по всему, в Вашей жизни✊ . ✊
Обычная безхитросная Американская проза, это опять же наверное после прочтения Бэтмана или Спайдермена, такие выводы?) Как на счет Твена, Лондона, Хэммингуэя, Фолкнера, О Генри, Брэдбери, Апдайка,Баума,Бичер-Стоу,Борхес, Воннегута,Т. Вулфа, Готорна,Джеймса,Дос Пассоса, Керуака, Кизи,Кортасара, Лонгфелло,Мелвилла,Г. Миллера,А. Миллера, Митчелла, О’Нила, Олби, Портера, Пьюзо,Стайрона,Стейнбека, Эллиса,Торо,Уайлдера,Уоррена,Хейли,Хеллера,И. Шоу,Т. Элиота, Э.По, Драйзера, Маркеса, Купера, Капоте ну и мой любимый Селинджер.!? К тому же 11 Нобелевских лауреатов по литературе среди Американских писателей. ✊
Величие этого фильма состоит, только в гонораре Ди Каприо, больше ни в чем. Абсолютно бездарная работа.
Ну если бы ты так и сказал, я бы конечно вряд ли, что нашел бы возразить✊ . А так я просто вчера на взводе был, не бери в голову. Читай больше, телевизора меньше, прогулки - хорошо, нервы - плохо. Количество, рано или поздно переходит в качество. Сравнивать Митчелла с Фитцем не корректно. Один великий мертвый прозаик (30 экранизаций) - второй еще живой фантаст, (1 экранизация). Мне кажется, именно в случае с Гэтсби, нужно было бы читать по внимательней. ✊ ✊ ✊ ✊
3:37 ✊ ✊ ✊
мда, ночь с понедельника на воскресенье, самое ужасное время.)) Пить уже нельзя, а спать еще не хочется✊
Цитата (ILM, 04/06/2013 - 08:54:23):
А черт, Э. Доктороу забыл..........✌️
Фиц был ярким представителем интеллектуальной элиты Америки 20-х годов, известный публицист, ведущий богемный образ жизни, близкий друг самого Хэма..
а кого мы видим на экране? скучного молчаливого хлюпика, не способного ни на что представителя офисного планктона с омерзительной улыбкой. Чем он мог заинтересовать Гэтсби или даже Тома Бьюкенена? Что в нем могло заставить не просто говорить с ним, а делиться с ним сокровенным? Чтобы вас самих заставило взять на вечеринку с собой скучного офисного хомячка? Весь фильм не покидало ощущение фальши и не соответствия.
Да, был один смешной эпизод. Когда машина Тома обгоняла на Бруклинском мосту машину с пьяными и отжигающими неграми, да еще с белым водителем. Вспоминая, какой тотальный расизм был в Америке в то время, понимаешь, что штаты тихой сапой меняют свою историю ✊
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