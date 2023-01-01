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Убойные каникулы
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Tucker & Dale vs Evil
Убойные каникулы
2009 / Канада
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8.1
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93
голоса
Рейтинг IMDb: 7.5
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