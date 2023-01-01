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Убойные каникулы
Убойные каникулы, 2009: актеры и роли
Tucker & Dale vs Evil
Убойные каникулы
2009 / Канада
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8.1
Оцените
93
голоса
Рейтинг IMDb: 7.5
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Убойные каникулы, 2009: актеры и роли
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Режиссер
Илай Крэйг
Eli Craig
В ролях
Тайлер Лабин
Tyler Labine
Алан Тьюдик
Alan Tudyk
Катрина Боуден
Katrina Bowden
Джесси Мосс
Jesse Moss
Филип Грэйнджер
Philip Granger
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