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Убойные каникулы
Отзывы о фильме «Убойные каникулы»
Tucker & Dale vs Evil
Убойные каникулы
2009 / Канада
Трейлер
8.2
Оцените
92
голоса
Рейтинг IMDb: 7.5
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BigJС
2 апреля 2015, 12:51
Ого!
Такого единодушия на киноафише я ещё ни разу не видел✊
Обязательно посмотрю!
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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523561
2 апреля 2015, 12:51
Нормальный такой трэш, почти в стиле Тромы и Л. Кауфмана, только полегче.
Шёл в кино не смотря трейлера и не зная про что там вообще, был приятно удивлён.
7 из 10
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Забавно обыграны штампы сразу двух жанров: хоррора и комедии.
Есть, оказывается, статистика нелепых смертей. При том, что ужас, но читать без смеха не возможно. Тут примерно то же.
Весело, как ни крути.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Такого единодушия на киноафише я ещё ни разу не видел✊
Обязательно посмотрю!
Шёл в кино не смотря трейлера и не зная про что там вообще, был приятно удивлён.
7 из 10
Есть, оказывается, статистика нелепых смертей. При том, что ужас, но читать без смеха не возможно. Тут примерно то же.
Весело, как ни крути.
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