Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Верни меня из мёртвых» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Бесстрашные истребители вампиров
Постер фильма Бесстрашные истребители вампиров
Постер фильма Бесстрашные истребители вампиров
Постер фильма Бесстрашные истребители вампиров
Постер фильма Бесстрашные истребители вампиров
Постер фильма Бесстрашные истребители вампиров
Рейтинги
7.6 Рейтинг IMDb: 7
Оцените
6 постеров
Киноафиша Фильмы Бесстрашные истребители вампиров

Бесстрашные истребители вампиров

Fearless Vampire Killers / Dance of the Vampires 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

О фильме

- другое название "Бал вампиров"
Профессор Абронзиус и его неопытный ассистент Альфред отправляются в Трансильванию, их цель- охота на вампиров. В заснеженных Карпатах, на постоялом дворе, где они остановились, Альфред знакомится с дочерью хозяина — прекрасной Сарой. Это знакомство было недолгим: коварный вампир похитил рыжеволосую красавицу и унес ее в свой мрачный замок в горах. Профессор и Альфред нашли прибежище нечисти. Удастся ли им перехитрить кровососов и спасти Сару, пока она сама не превратится в вампиршу?
Страна США / Великобритания
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 1967
Премьера в мире 1 февраля 1967
Дата выхода
13 ноября 1967 Бразилия
5 декабря 1968 Великобритания 12
1 декабря 1967 Германия
18 августа 1968 Дания
17 октября 1969 Ирландия 15
14 марта 1968 Португалия
1 февраля 1967 США
13 февраля 1968 Франция
13 ноября 1967 Швеция 7
14 сентября 1969 Япония G
Бюджет $2 000 000
Производство Cadre Films, Filmways
Другие названия
Dance of the Vampires, The Fearless Vampire Killers, La danza de los vampiros, Tanz der Vampire, Ples upírov, Le Bal des vampires, Ples upírů, Your Teeth in My Neck, A Dança dos Vampiros, Bal vampira, Balul vampirilor, Bebaimiai vampyru žudikai, El baile de los vampiros, Het bal der vampiers, Kyuuketsuki, Met jouw tanden in mijn nek, Những Kẻ Giết Ma Cà Rồng Can Đảm, Nieustraszeni pogromcy wampirów, Per favore, non mordermi sul collo!, Ples vampirjev, Por Favor Não Me Mordam o Pescoço, Por Favor, Não Me Morda o Pescoço, The Fearless Vampire Killers or: Pardon Me, But Your Teeth Are in My Neck, The Vampire Killers, Vampire Ball, Vampirlerin Dansı, Vámpírok bálja, Vampyrdrådarna - ursäkta, ja har era tänder i nacken, Vampyrenes natt, Vampyrernas natt, Vampyrernes nat, Vampyyrintappajat, Vampyyrintappajat - Anteeksi hampaanne ovat niskassani, Vampyyrintappajat - anteeksi, hampaanne ovat niskassani, Η νύχτα των βρυκολάκων, Ο χορός των βρυκολάκων, Бал вампира, Бал вампиров, Бал вампірів, Безстрашните убийци на вампири, 吸血鬼（1967）, 天师捉妖, 天師捉妖
Режиссер
Роман Полански
Роман Полански
В ролях
Роман Полански
Роман Полански
Шэрон Тейт
Шэрон Тейт
Джек МакГоурэн
Фердинанд Мейн
Джесси Робинс
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Бесстрашные истребители вампиров
Убойные каникулы 7.8
Убойные каникулы (2009)
Пираты 5.9
Пираты (1986)
Один из тринадцати 5.9
Один из тринадцати (1969)
Тупик 7.0
Тупик (1966)
Ребенок Розмари 8.0
Ребенок Розмари (1968)
Венера в мехах 7.3
Венера в мехах (2013)
Смерть и девушка 7.6
Смерть и девушка (1994)
Неукротимый 7.2
Неукротимый (1988)
Тэсс 7.0
Тэсс (1979)
Жилец 7.3
Жилец (1976)
Макбет 7.4
Макбет (1971)
Отвращение 7.4
Отвращение (1965)

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 10 голосов
7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
«Горничную» потеснит другая «горячая» новинка: «Грозовой перевал» теперь не про любовь, а про «сексуальное напряжение»
«Лошади все делают хорошо, они не люди»: угадываем по кадру с всадником советский фильм (тест)
«Ничья в пользу КГБ» заслуженно стал хитом НТВ: правда, историк нашел сразу несколько моментов, где в сериале наврали
Свежий российский триллер – №2 после «Ландышей» по популярности: к середине бодро разогнался, а «развязка заинтриговала»
Осталась совсем одна: что будет с тяжелобольной дочерью Алексея Баталова после смерти матери
Даже Гайдаю с Данелией пришлось бы попотеть: угадайте классику советского кино по яркой цитате
Стэйтем вместо МакКонахи, «запрещенка» и мордобой: Гай Ричи вернулся к корням и снимет «Джентльменов 2.0»
Если пройдете этот тест, вы — точно круглый отличник: 9 слов с коварным ударением, которые ставят в тупик 90% людей
В Японии выбрали лучший фильм и сериал среди аниме: хотите крутую рисовку – включайте их, не прогадаете
В самом «пошлом и бездарном» фильме 90-х снялись главные легенды СССР: от сценариста «Дерибасовской» такого не ожидаешь
Дворянка или крестьянка: тест за минуту покажет, кем бы вы были во времена Пушкина
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше