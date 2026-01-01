Другие названия
Dance of the Vampires, The Fearless Vampire Killers, La danza de los vampiros, Tanz der Vampire, Ples upírov, Le Bal des vampires, Ples upírů, Your Teeth in My Neck, A Dança dos Vampiros, Bal vampira, Balul vampirilor, Bebaimiai vampyru žudikai, El baile de los vampiros, Het bal der vampiers, Kyuuketsuki, Met jouw tanden in mijn nek, Những Kẻ Giết Ma Cà Rồng Can Đảm, Nieustraszeni pogromcy wampirów, Per favore, non mordermi sul collo!, Ples vampirjev, Por Favor Não Me Mordam o Pescoço, Por Favor, Não Me Morda o Pescoço, The Fearless Vampire Killers or: Pardon Me, But Your Teeth Are in My Neck, The Vampire Killers, Vampire Ball, Vampirlerin Dansı, Vámpírok bálja, Vampyrdrådarna - ursäkta, ja har era tänder i nacken, Vampyrenes natt, Vampyrernas natt, Vampyrernes nat, Vampyyrintappajat, Vampyyrintappajat - Anteeksi hampaanne ovat niskassani, Vampyyrintappajat - anteeksi, hampaanne ovat niskassani, Η νύχτα των βρυκολάκων, Ο χορός των βρυκολάκων, Бал вампира, Бал вампиров, Бал вампірів, Безстрашните убийци на вампири, 吸血鬼（1967）, 天师捉妖, 天師捉妖