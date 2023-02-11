В день рождения легенды: 8 необычных фактов о Дженнифер Энистон

Раскрываем самые каверзные подробности жизни актрисы. Кем она была до «Друзей»? Чего больше всего боится? И почему у нее все-таки нет детей?

Сегодня, 11 февраля, талантливая актриса, продюсер, режиссер Дженнифер Энистон, празднует свой 54-й день рождения.

Дженнифер начинала свою карьеру с комедийных ситкомов, но впоследствии выросла в пример современной актрисы, которая умеет одинаково хорошо и шутить, и воплощать на экране сильные драматические образы. От всей редакции Киноафиши поздравляем звезду с праздником и в преддверии торжества предлагаем окунуться в ее биографию и вспомнить самые неординарные факты из ее жизни.

Она ненавидела «ту самую» стрижку

Помните культовую прическу Рэйчел из первого сезона «Друзей»? В конце 90-х она навела кучу шума среди поклонниц сериала, которые старались подражать любимой героине. Но несмотря на то, что с тех пор волосы актрисы вдохновляют модные тенденции, она сама не является поклонницей своей самой известной стрижки.

С начала «Друзей» Дженнифер работала со стилистом Крисом Макмилланом и в 2011 году в интервью Allure описала этот опыт так:

«Я люблю Криса, но в то же время он отрава моего существования, потому что начал эту чертову «Рэйчел», которая была далеко не самым лучшим моим образом. Если честно, я думаю, что это была самая уродливая стрижка, которую я когда-либо носила».

Кадр из сериала «Друзья»

Дженнифер Энистон уже много лет находится в терапии

2018 году, когда Дженнифер продвигала фильм «Пышка», актриса поделилась тем, как бурные отношения с ее покойной мамой помогли ей влиться в роль:

«Как мне повезло, что я прошла через это без каких-либо эмоциональных шрамов. Я уже много лет нахожусь в терапии».

В 2015 году она также рассказала The Hollywood Reporter, что ее любимый психотерапевт неожиданно скончался в период развода с Брэдом Питтом:

«Я так многому научилась за четыре года работы с ней, что, когда ее не стало, я подумала, что именно терапия помогла мне пережить эту смерть спокойно. Но, если честно, я была действительно шокирована своей стойкостью».

Дженнифер Энистон

В свои 19 лет актриса работала курьером

После получения ролей в музыкальном театре в старшей школе Энистон начала прослушиваться в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, одновременно сочетая актерскую работу с менее гламурной занятостью.

В 2011 году во время пресс-тура, посвященного фильму «Несносные боссы», Дженнифер призналась:

«Самая тяжелая работа, которая у меня когда-либо была, — это курьерская должность Нью-Йорке. На тот момент мне не было даже 20».

Кроме этого, она добавила, что ее худший день на работе был, когда она въехала в открытую дверь машины:

«Я крайне неуклюжая. Не представляю, по какой причине именно мне доверили развозить посылки».

Родители Дженнифер не хотели, чтобы она становилась актрисой

Отец актрисы, Джон Энистон, снимался в мыльных операх, а ее мать, Нэнси Доу, играла в «Беверли-Хиллз» и «Диком, диком Западе». Но родители Дженнифер не очень поддерживали ее в желании идти по их стопам:

«Мой отец умолял меня не работать в индустрии. Он говорил, что мое сердце будет разбито и мне лучше пойти учиться на кого-нибудь вроде юриста. К счастью, я не послушала его».

Дженнифер Энистон и ее отец Джон Энистон

Первая татуировка в память о лучшем друге

В 2011 году не стало любимого питомца звезды — милого пса породы корги по имени Норман. В честь этого события актриса набила свою первую татуировку на ноге — небольшую надпись Norman. Вместе с тем в 2008 году Дженнифер поведала журналистам Inside the Actor's Studio о том, что это трагическое событие помогло ей лучше вжиться в роль Джен в картине «Марли и я»:

«Мой Норман скончался около месяца назад, и я помню, как думала, что никогда не переживала потерю питомца. К сожалению, это произошло и, несомненно, отразилось на моем персонаже в кадре».

Дженнифер Энистон

У Дженнифер Энистон аэрофобия

Несмотря на свой активный образ жизни, Дженнифер Энистон боится летать. Она призналась, что чувствует тревогу и подавленность, когда ей нужно сесть в самолет. Обычно звезда принимает успокоительные, чтобы помочь себе справиться со стрессом. Несмотря на свой страх, Дженнифер постоянно куда-то летает, но, во избежание неприятных ситуаций она чаще пользуется услугами частных джетов.

Дженнифер Энистон

До «Друзей» у актрисы уже были главные роли

Немногие помнят или знают, но да, Дженнифер до «Друзей» сыграла еще в нескольких комедийных ситкомах.

В 1990 году, когда ей был всего 21 год, она снялась в сериале Fox «Моллой», а спустя 2 года актриса уже играла главную роль в телевизионном шоу «На грани». В 1993 году вышла хоррор-картина «Лепрекон», о которой она все еще вспоминает со смешанными чувствами, а после она уже получила роль Рэйчел Грин.

В 2015 году Дженнифер призналась Collider:

«У меня было глубокое чувство, что что-то должно произойти и мне просто нужно было набраться терпения».

Кадр из фильма «Лепрекон»

Актриса всю жизнь борется со стигмой и отстаивает свою позицию по поводу беременности

Личная жизнь звезды всегда была под прицелом, особенно после ее тяжелого разрыва с Брэдом Питтом. Считается, что главной причиной их расставания стали разные взгляды на семейную жизнь и, в частности, на детей. Дженнифер хотела посвятить себя карьере, а Брэд больше хотел стать отцом. Поговаривают, что во втором браке актрисы ситуация сложилась похожим образом и со своим вторым мужем, Джастином Теру, она развелась по тем же причинам.

Сейчас Дженнифер 54 года, она не замужем и не имеет детей. На протяжении всей жизни СМИ атаковывали ее с бестактными вопросами о беременности, на что актриса даже однажды ответила открытым письмом. В 2016 на портале HUFFPOST вышла ее статья с названием «Для протокола: я не беременна. И сыта этой темой по горло». В нем актриса высказала свое мнение на предмет роли женщины в современном обществе, а также еще раз отметила, что у нее нет и не предвидится детей.

А еще совсем недавно издание Allure опубликовало довольно откровенную фотосессию актрисы, под которой расположилось интервью. В нем Дженнифер Энистон впервые поведала миру о своем бесплодии и рассказала об опыте с ЭКО, который она пережила.