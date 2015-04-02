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Несносные боссы
Отзывы о фильме «Несносные боссы»
Horrible Bosses
Несносные боссы
2011 / США
Трейлер
7.5
Оцените
45
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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таняc
2 апреля 2015, 12:51
4 августа премьера в России " Несносные боссы" ...критики в США дают хорошие рецензии про Энистон..«Энистон никогда не была смешнее, чем в роли безумной, помешанной на сексе дантистке», — Ребекка Мюррей, About.com.
стоит посмотреть✊
2 апреля 2015, 12:51
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таняc
2 апреля 2015, 12:51
посмотрела.......если вы пойдете на этот фильм то во время просмотра не ешьте -вытошнит!!!!!!!!!!!! а лучше вообще не ходить ✊
2 апреля 2015, 12:51
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GoodFella
2 апреля 2015, 12:51
Мне понравился, однозначно одна из лучших комедий за последние несколько лет. Хотя, не скрою, фильм на хороший уровен вытащила игра актеров. Спейси молодец!
2 апреля 2015, 12:51
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Говнюки (Фаррелл, Энистон, Спейси) вышли умопомрачительные.
Наконец-то Спейси вернулся на экран. Просто подарок!
Повеселились на славу.
"...я не знал, что у меня в заднице есть ДНК..."
2 апреля 2015, 12:51
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Lika_L
2 апреля 2015, 12:51
Хорош фильм, хорош :)) Особенно, если учесть, что этим летом посмотреть особо не на что было. Особенно порадовали Спейси и Энистон. Конечно, мою ТДО несколько коробили моменты типа натирания зубной щеткой задницы, но, в целом, все очень даже неплохо.
Тема козлов-работодателей и кризиса на рынке труда - в последнее время близка российскому зрителю, как никогда. В фильме представлен занимательный срез отношений работодатель-наемный работник. Конечно, тема сексуальных домогательств менее актуальна ИМХО у нас (или мне так кажется?✊ ), а остальное - вполне актуально.
В-общем, и посмеяться было над чем, и мозг занять, в принципе, тоже. В-основном, на тему - " а у меня то еще все вполне себе хорошо на работе" ✊
2 апреля 2015, 12:51
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таняc
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Vitoz, 31/07/2011 - 14:09:09):
таняc, это почему, что там такое показывают?
я смотрела пиратскую версию в инете и в это время ела (что не помню))) реально фильм отбил аппетит ✊ и вообще меня достал туалетный юмор ((((((((((((((( обычное кино с Дженефер Энистон в главной роли, к сожалению (для них)))) остальных артистов не заменила ,не вчелатлили..
2 апреля 2015, 12:51
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Марушка
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Фу-фу-фу...не понравился фильм!!!!Не тратьте свои деньги и время на него!!!!✊
2 апреля 2015, 12:51
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Foggy
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
фильм в основном *овно...но тема How you like me now? просто затмила своим драйвом все его минусы...
спс фильму за то, что у меня терь есть еще один классный трек...
ps 5/10 за саундтрек ✊
pps тема сисек Энистон ессно была не раскрыта...еще бы - возраст берет свое
2 апреля 2015, 12:51
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mike123
2 апреля 2015, 12:51
Ходили на «Несносных боссов», этот фильм произвел на меня очень даже приятное впечатление. Во-первых, авторам удалось придумать нетривиальный сюжет, что для комедий уже редкость. Троей друзей решают расправиться со своими боссами – так проявляются шесть характеров и развиваются три параллельные истории. При отлично подобранном актерском составе (боссы – Энистон, Фаррол и Спейси) и достаточно остроумных и небанальных шутках фильм смотрится на одном дыхании и оставляет приятные воспоминания. Сходите, рекомендую - хорошо проведете время.
2 апреля 2015, 12:51
0
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KristiNO
2 апреля 2015, 12:51
Просто суперская комедия с отличными-преотличными актерами. Там троих друзей достают их три начальника – Спейси, Фаррел и Энистон – и друзья решают своих начальников, которые действительно придурочные, пристрелить. Они обращаются к наемным убийцам, и тут начинается свистопляска. Все переворачивается, сама собой, с ног на голову, планы рушатся, герои проявляют себя по-новому. Смотреть интересно все время, ни разу не заскучала. Фильм не вызывает раздражения, это для современных комедий очень ценно. Смотрите «Несносные боссы», получите удовольствие!
2 апреля 2015, 12:51
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kinetic
2 апреля 2015, 12:51
Я боялась идти на очередную американскую комедию – ну, всем известные банальности и набившие оскомину шутки. Но уж очень хотелось на Дженнифер Энистон посмотреть – давно ее не было видно. И знаете, я совершенно не пожалела. «Несносные боссы» оказались очень милой и легкой комедией. Все актеры играют очень хорошо, и вообще фильм производит очень цельное и хорошее впечатление. Я прекрасно отдохнула, советую всем.
2 апреля 2015, 12:51
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Службагаза04
2 апреля 2015, 12:51
Да фильмец, смешной.....Парни восторге от зубного врача в исполнении Энистон, девушки в шоке, но смеялись все, вообщем фильм для отличного время припровождения
2 апреля 2015, 12:51
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Vanilla_extasy
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Неплохой фильм для разгрузки после рабочего дня. Смеялась даже до слез в какой-то момент. Иногда конечно чрезмерный пошлый юмор повергал в шок.
Не пойму как Дженифер Энистон могла согласиться сняться в таком фильме, совсем не ее роль.
2 апреля 2015, 12:51
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Повеселились на славу.
"...я не знал, что у меня в заднице есть ДНК..."
Тема козлов-работодателей и кризиса на рынке труда - в последнее время близка российскому зрителю, как никогда. В фильме представлен занимательный срез отношений работодатель-наемный работник. Конечно, тема сексуальных домогательств менее актуальна ИМХО у нас (или мне так кажется?✊ ), а остальное - вполне актуально.
В-общем, и посмеяться было над чем, и мозг занять, в принципе, тоже. В-основном, на тему - " а у меня то еще все вполне себе хорошо на работе" ✊
я смотрела пиратскую версию в инете и в это время ела (что не помню))) реально фильм отбил аппетит ✊ и вообще меня достал туалетный юмор ((((((((((((((( обычное кино с Дженефер Энистон в главной роли, к сожалению (для них)))) остальных артистов не заменила ,не вчелатлили..
спс фильму за то, что у меня терь есть еще один классный трек...
ps 5/10 за саундтрек ✊
pps тема сисек Энистон ессно была не раскрыта...еще бы - возраст берет свое
Не пойму как Дженифер Энистон могла согласиться сняться в таком фильме, совсем не ее роль.
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