Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пять процентов"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Ледниковый период 4: Континентальный дрейф
Трейлеры мультфильма «Ледниковый период 4: Континентальный дрейф»
Ice Age: Continental Drift
Ледниковый период 4: Континентальный дрейф
2012 / США
Смотреть трейлер
7.3
Оцените
83
голоса
Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Похожие
Трейлеры мультфильма «Ледниковый период 4: Континентальный дрейф»
Вся информация о мультфильме
Дублированный международный трейлер
0
0
Ролик о создании 5 : Александр Невский (дубляж)
0
0
Ролик о создании 4 : Альбина Джанабаева (дубляж)
0
0
Ролик о создании 3 : Ольга Шелест (дубляж)
0
0
Ролик о создании 2 : Антон Комолов (дубляж)
0
0
Ролик о создании 1: Иван Охлобыстин (дубляж)
0
0
Клип We Are Family (версия 2)
0
0
Клип We Are Family
0
0
Тв ролик 8
0
0
Тв ролик 7
0
0
Тв ролик 6
0
0
Тв ролик 5
0
0
Тв ролик 4
0
0
Тв ролик 3
0
0
Тв ролик 2
0
0
Отрывок 4
0
0
Отрывок 3
0
0
Отрывок 2
0
0
Отрывок 1
0
0
Промо-ролик 4
0
0
Трейлер 2
0
0
Тв ролик 1
0
0
Промо-ролик 3
0
0
Промо-ролик 2
0
0
Международный трейлер
0
0
Трейлер 1
0
0
Дублированный тв ролик 1
0
0
Дублированный промо-ролик 1: The Scratist
0
0
Промо-ролик 1: The Scratist
0
0
Дублированная короткометражка Континентальный разлом Скрэта
0
0
Короткометражка Континентальный разлом Скрэта 2
0
0
Короткометражка Континентальный разлом Скрэта 1
0
0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Императрицы
Отзывы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
По щучьему велению
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Рецензия
Отзывы
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал, триллер
Повелитель ветра
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, биография
Человек ниоткуда
Отзывы
2023, Россия, триллер, приключения, фантастика
Смешарики снимают кино
Отзывы
2023, Россия, анимация
Добро пожаловать в семью 2: Повар из Неаполя
Отзывы
2023, Россия, комедия, криминал
Лукавый
Отзывы
2023, США, ужасы
Телохранитель на фрилансе
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, комедия
Страшилка и тайна города света
Отзывы
2023, Австралия, приключения, анимация, фэнтези
Related video
Женам лучше убрать мужей от экрана: Андреева опять снялась почти голой в бане
Отношения зайдут в тупик: вот, какой знак Зодиака потерпит любовную неудачу в ноябре 2023
Тест: кто вы из героинь «Великолепного века»?
Без этого салата великая Сенчина за стол не садилась: ела сама и к друзьям возила банками
Россияне едят этот овощ килограммами: Мясников объяснил, кому его нельзя
Как сейчас живет певец, о котором мечтала каждая девушка в 90-х: не узнаете Державина на новых фото
Из-за этой «витаминки» можно стать «сердечником»: Малышева предостерегла россиян
Раскрыт секрет энергии 85-летнего Збруева: дело не только в питании
Этот женский вес мужчины считают самым привлекательным: цифра многих удивит
Помните «Новых русских бабок»? Куда пропали Матрена и Цветочек из «Кривого зеркала»
Борщ всегда выходит красный и наваристый: кремлевский повар раскрыл свой рецепт
Попробовав это блюдо, принц Гарри встал на одно колено: чем его покорила Меган
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить