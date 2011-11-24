Ледниковый период: Гигантское Рождество, 2011

Мамонт Мэнни мечтает устроить идеальное первое Рождество для своей дочки по имени Персик, родившейся в подземном мире динозавров. Специально для этого гордый папаша раздобыл семейную реликвию – специальный рождественский камень, который ленивец Сид по своей неуклюжести и в стремлении “как лучше” тут же сломал.

В конце концов, чтобы как-то утихомирить чересчур праздничное настроение Сида, Мэнни записывает его в “черный список” Санта Клауса. Пытаясь загладить свою вину, Сид в компании Персика и опоссумов Крэша и Эдди отправляется к волшебнику на Северный полюс – конечно же, в тайне от Мэнни, Элли и Диего. Но и там не обходится без приключений: герои случайным образом разрушают мастерскую Санты, и теперь им нужно срочно придумать, как спасти не только свое Рождество.

Помимо прочего, зрителей ждет встреча с полюбившимся Скратом: саблезубая белка традиционно появится на экране в погоне за ненаглядным желудем.

Специальный 25-минутный телевыпуск “Ледникового периода” был создан студией Blue Sky Studios. Режиссером мультика стала Карен Дишер, ранее работавшая над “Ледниковым периодом 3: Эра динозавров” и “Рио”. В роли сценаристов выступили коллеги Дишер по этим мультфильмам – Майк Рейсс и Сэм Харпер.