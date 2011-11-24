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Ледниковый период: Гигантское Рождество Ледниковый период: Гигантское Рождество
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Ледниковый период: Гигантское Рождество, 2011

2011 / США
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Мамонт Мэнни мечтает устроить идеальное первое Рождество для своей дочки по имени Персик, родившейся в подземном мире динозавров. Специально для этого гордый папаша раздобыл семейную реликвию – специальный рождественский камень, который ленивец Сид по своей неуклюжести и в стремлении “как лучше” тут же сломал.

В конце концов, чтобы как-то утихомирить чересчур праздничное настроение Сида, Мэнни записывает его в “черный список” Санта Клауса. Пытаясь загладить свою вину, Сид в компании Персика и опоссумов Крэша и Эдди отправляется к волшебнику на Северный полюс – конечно же, в тайне от Мэнни, Элли и Диего. Но и там не обходится без приключений: герои случайным образом разрушают мастерскую Санты, и теперь им нужно срочно придумать, как спасти не только свое Рождество.

Помимо прочего, зрителей ждет встреча с полюбившимся Скратом: саблезубая белка традиционно появится на экране в погоне за ненаглядным желудем.

Специальный 25-минутный телевыпуск “Ледникового периода” был создан студией Blue Sky Studios. Режиссером мультика стала Карен Дишер, ранее работавшая над “Ледниковым периодом 3: Эра динозавров” и “Рио”. В роли сценаристов выступили коллеги Дишер по этим мультфильмам – Майк Рейсс и Сэм Харпер.

Действие “Гигантского Рождества” разворачивается между событиям полнометражных мультфильмов “Ледниковый период 3: Эра динозавров” (2009) и “Ледниковый период 4: Континентальный дрейф” (2012).

В интервью для онлайн-портала Shakefire Рэй Романо, озвучивший Мэнни, рассказал, что работа над “Гигантским Рождеством” и “Континентальным дрейфом” велась одновременно.

Первый и единственный фильм во франшизе “Ледниковый период”, в котором появляется человеческий персонаж, с момента выхода первого мультфильма.

К озвучиванию своих персонажей Мэнни, Сида, Диего, Элли, Крэша и Эдди вернулись Рэй Романо, Джон Легуизамо, Дэнис Лири, Куин Латифа, Шонн Уильям Скотт и Джош Пек. Новым героям свои голоса подарили Сиэра Браво (Персик), ТиДжей Миллер (олень Гарцун), Билли Гарделл (Санта). Скрата традиционно озвучил режиссер первой части “Ледникового периода” Крис Уэдж.

В последней сцене можно увидеть Землю с уже сформированными континентами, хотя по сюжету франшизы это произошло только в четвертой части “Ледниковый период: Континентальный дрейф”.

Рэй Романо рассказывал, что для того, чтобы “настроить” свой голос для озвучки Мэнни, он с дюжину раз повторял одно и ту же фразу “Я не пойду” из первой части франшизы.

В одном из интервью для канала Fox Рэй Романо поделился своими мыслями о работе над озвучкой персонажей в “Ледниковом периоде”. Актер рассказал, что весь процесс мог занять полтора-два года и обычно разбивался на множество сессий, между которыми мог быть перерыв в несколько месяцев. За это время создатели мультфильма переписывали сценарий и делали совершенно новые раскадровки, и на каждой конкретной сессии актер озвучки не знал до конца, на каком моменте мультфильма он находится.

“Ледниковый период: Гигантское Рождество” вышел на экраны 24 ноября 2011 года, прямо к американскому Дню благодарения. Шоу посмотрело более 7 миллионов зрителей. Спустя всего два дня в продажу поступили издания мультфильма на DVD и Blu-ray, чтобы родители успели приобрести их в качестве подарков для детей к католическому Рождеству.

Несмотря на то, что мультфильм был спродюсирован студией Blue Sky Studios, за большую часть анимации отвечала студия Reel FX Creative Studios из Лос-Анджелеса и Далласа.

В 2012 году мультфильм был номинирован на премию “Энни” в категории “Лучший специальный выпуск анимационного фильма”, уступив награду “Кунг-Фу Панде: Секреты мастеров”.

Когда Сид случайно разрушает рождественский камень, Мэнни говорит ему, что Сид попал в черный список Санты, и что ленивцу придется лететь на северный полюс просить извинения у Санты. На северном полюсе Сид хотел все сделать как лучше, но только усугубил ситуацию . Теперь дело за Мэнни и компанией, только они объединившись сохранят Рождество для всего мира!

6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 26 минут
Год выпуска 2011
Премьера онлайн 12 ноября 2021
Премьера в мире 24 ноября 2011
Возраст 0+
Режиссер
Карен Дишер
В ролях
Рэй Романо
Рэй Романо
Джон Легуизамо
Джон Легуизамо
Дэнис Лири
Дэнис Лири
Куин Латифа
Куин Латифа
Сиэра Браво
Сиэра Браво
Все актеры и съемочная группа
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Ледниковый период: Гигантское Рождество смотреть онлайн

Ледниковый период: Гигантское Рождество
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