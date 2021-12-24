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Александр Невский
Александр Невский
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Александр Невский
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Дата рождения
17 июля 1971
Возраст
51 год
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Биография Александр Невский
Родился 17 июля 1971 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Александр Невский
Яростная атака
боевик
2019, Россия
0.0
Максимальный удар
боевик, комедия
2017, Россия / США
3.0
Разборка в Маниле
боевик
2016, США / Россия
5.0
Черная роза
боевик
2013, США / Россия
1.0
Ледниковый период 4: Континентальный дрейф
комедия, анимация, семейный, приключения
2012, США
8.0
Где-то
комедия, драма
2010, США
6.0
Убийство в Вегасе
криминал, триллер
2009, США
1.0
Охотники за сокровищами
приключения, боевик, драма
2007, Россия / США
1.0
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Александр Невский рассказал, каким будет его фильм ужасов «Ночь сиделки»
Актер пообещал выпустить картину к лету следующего года.
Написать
24 декабря 2021 11:23
В своем очередном боевике Александр Невский будет штурмовать тюрьму
Съемки ленты начнутся уже в феврале.
Написать
30 ноября 2021 16:21
Александр Невский выступит продюсером фильма ужасов, в котором сыграют Эрик Робертс и Айлин Дитц
Это будет первый хоррор в его карьере.
Написать
11 октября 2021 13:06
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"Мое поколение обязано ему свободой": Невский рассказал о судьбоносной встрече с Горбачевым
Звезда российских и американских боевиков Александр Невский встретился с единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым спустя шесть лет после Августовского путча. Актер объяснил, почему навсегда сохранит этот день в памяти.
Написать
21 августа 2021 18:49
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