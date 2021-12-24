"Мое поколение обязано ему свободой": Невский рассказал о судьбоносной встрече с Горбачевым

Звезда российских и американских боевиков Александр Невский встретился с единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым спустя шесть лет после Августовского путча. Актер объяснил, почему навсегда сохранит этот день в памяти.