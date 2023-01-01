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Ледниковый период 4: Континентальный дрейф Ледниковый период 4: Континентальный дрейф
Киноафиша Фильмы Ледниковый период 4: Континентальный дрейф Ледниковый период 4: Континентальный дрейф, 2012: актеры и роли
Ice Age: Continental Drift Ледниковый период 4: Континентальный дрейф 2012 / США
8.2 Оцените
81 голос Рейтинг IMDb: 6.5
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Ледниковый период 4: Континентальный дрейф, 2012: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Стив Мартино Steve Martino Майкл Турмейер
В ролях
Рэй Романо Рэй Романо Ray Romano Джон Легуизамо Джон Легуизамо John Leguizamo Куин Латифа Куин Латифа Queen Latifah Джош Пек Джош Пек Josh Peck Шонн Уильям Скотт Шонн Уильям Скотт Seann William Scott Дженнифер Лопес Дженнифер Лопес Jennifer Lopez Алан Тьюдик Алан Тьюдик Alan Tudyk Питер Динклэйдж Питер Динклэйдж Peter Dinklage Александр Невский Александр Невский Антон Комолов Антон Комолов Ольга Шелест Ольга Шелест Иван Охлобыстин Иван Охлобыстин Ivan Okhlobystin Альбина Джанабаева Albina Dzhanabaeva Дэнис Лири Дэнис Лири Denis Leary
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