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Ледниковый период 4: Континентальный дрейф
Ледниковый период 4: Континентальный дрейф, 2012: актеры и роли
Ice Age: Continental Drift
Ледниковый период 4: Континентальный дрейф
2012 / США
Трейлер
8.2
Оцените
81
голос
Рейтинг IMDb: 6.5
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Ледниковый период 4: Континентальный дрейф, 2012: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Стив Мартино
Steve Martino
Майкл Турмейер
В ролях
Рэй Романо
Ray Romano
Джон Легуизамо
John Leguizamo
Куин Латифа
Queen Latifah
Джош Пек
Josh Peck
Шонн Уильям Скотт
Seann William Scott
Дженнифер Лопес
Jennifer Lopez
Алан Тьюдик
Alan Tudyk
Питер Динклэйдж
Peter Dinklage
Александр Невский
Антон Комолов
Ольга Шелест
Иван Охлобыстин
Ivan Okhlobystin
Альбина Джанабаева
Albina Dzhanabaeva
Дэнис Лири
Denis Leary
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