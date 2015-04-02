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Семейка, состоящая сплошь из алчных, расчетливых эгоистов, спихивает бедному родственнику его бабушку, лишившуюся вставной челюсти и – вместе с нею – здравого смысла, и улепетывает восвояси. Юная тусовщица отвергает друга-«ботаника» ради своих новых, примодненных приятелей и говорит нехорошие слова отцу, с которым ей предстоит скорая и неожиданная разлука. Мужчина в самом расцвете сил ходит, окруженный аурой собственной меланхолии, ибо никак не может встретить спутницу…