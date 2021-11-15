Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Джош Пек
Джош Пек
Josh Peck
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Вопросы и ответы
Джош Пек
Josh Peck
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
10 ноября 1986
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Место рождения
Нью-Йорк, США
Рост
183 см
Биография Джоша Пека
Родился 10 ноября 1986 года. Нью-Йорк, США.
Развернуть
Фильмография Джоша Пека
Ледниковый период: Приключения Бака
боевик, приключения, анимация
2022, США
4.0
Портал
фантастика
2021, США
3.0
Гномы в доме
анимация, детский
2017, Канада
6.0
Шафер напрокат
комедия
2015, США
6.0
Второй шанс
драма, комедия
2015, США
7.0
Короли танцпола
мюзикл
2013, США
6.0
Неуловимые
боевик
2012, США
5.0
Ледниковый период 4: Континентальный дрейф
комедия, анимация, семейный, приключения
2012, США
8.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Спускаемся в подземный мир: вышел трейлер мультфильма «Ледниковый период: Приключения Бака»
Шестая часть популярной анимационной серии выйдет в следующем январе.
Написать
15 ноября 2021 14:45
В касте сериального ремейка «Тернера и Хуча» произошло двойное пополнение
Главному герою нашли сестру и напарницу.
Написать
27 февраля 2020 16:31
Джош Пек сыграет главную роль в сериальном ремейке «Тернера и Хуча» от Disney+
Актер воплотит педантичного детектива Скотта Тернера.
Написать
11 февраля 2020 14:28
Все новости
Статьи о персоне
Из ботаников в секс-символы: как изменились вчерашние дети-актеры
Спойлер: Джонатан Липники своим преображением способен удивить кого угодно, а уж узнать во вчерашнем очкарике Джо Манганьелло вообще невозможно
Написать
6 ноября 2018 00:01
Все статьи
Related video
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»