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Иван Охлобыстин
Иван Охлобыстин
Ivan Okhlobystin
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Иван Охлобыстин
Ivan Okhlobystin
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Дата рождения
22 июля 1966
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Биография Иван Охлобыстин
Родился 22 июля 1966 года. Тульская область, СССР (Россия)
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Фильмография Иван Охлобыстин
Недетский дом
драма
2021, Россия
0.0
Холоп
комедия
2019, Россия
8.0
Новогодние приключения Джингликов
анимация, детский
2019, Россия
0.0
Иван Царевич и Серый Волк 4
анимация, детский
2019, Россия
6.0
Дикая лига
спорт, исторический, драма
2019, Россия
6.0
Временные трудности
драма
2018, Россия
7.0
Мотылек
боевик, драма
2018, Россия
5.0
Zомбоящик
комедия
2018, Россия
2.0
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«Иван Царевич и Серый Волк 4» - продолжение популярного российского мультфильма о приключениях сказочных героев в Тридевятом царстве.
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31 октября 2019 16:45
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