В новом творении Луки Гуаданьино, известного по картинам «Большой всплеск» и «Зови меня своим именем», где речь пойдет про последнюю женщину, приговоренную к смерти за преступление в Исландии, главную роль сыграла Дженнифер Лоуренс («Голодные игры», «Люди Икс», «мама!»).

Фильм «Похоронные обряды» рассказывает реальную историю Агнес Магнусдоттир. В 1830 году власти Исландии приговорили ее к смертной казни за убийство хозяина фермы, на которой она работала. Агнес совершила его из ревности, подговорив двух сообщников, которые также поплатились за свое преступление жизнью.