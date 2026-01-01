Оповещения от Киноафиши
Похоронные обряды

Burial Rites 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

Факты

В новом творении Луки Гуаданьино, известного по картинам «Большой всплеск» и «Зови меня своим именем», где речь пойдет про последнюю женщину, приговоренную к смерти за преступление в Исландии, главную роль сыграла Дженнифер Лоуренс («Голодные игры», «Люди Икс», «мама!»).

Фильм «Похоронные обряды» рассказывает реальную историю Агнес Магнусдоттир. В 1830 году власти Исландии приговорили ее к смертной казни за убийство хозяина фермы, на которой она работала. Агнес совершила его из ревности, подговорив двух сообщников, которые также поплатились за свое преступление жизнью.

- Фильм основан на одноименной книге Ханны Кент

- Дженнифер Лоуренс согласилась на эту роль, хотя планировала на некоторое время покинуть Голливуд

Страна США
Год выпуска 2018
Другие названия
Burial Rites, Похоронные обряды
Режиссер
Лука Гуаданьино
Лука Гуаданьино
В ролях
Дженнифер Лоуренс
Дженнифер Лоуренс
Все актеры и съемочная группа
