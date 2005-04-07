Ужас Амитивилля, 2005

14 ноября 1974 года голос безумца в телефонной трубке привел полицию в дом семьи ДеФео, где они обнаружили нечто ужасающее – 6 трупов – вся семья ДеФео. Они были убиты из револьвера 35-го калибра, пока мирно спали в своих постелях. Рональд ДеФео признался, что это он методично расстрелял своих родителей, братьев и сестер. Рональд ДеФео также сказал следствию, что совершить убийства его заставили "голоса".

Год спустя, 18 декабря 1975 года, Джордж и Кэти Луц вместе с тремя детьми переехали в дом ДеФео. Они грезили о доме своей мечты, не предполагая, что грезы обернутся кошмаром. Семья Луц прожила в своем новом жилище лишь 28 дней, прежде чем демоническая сила вынудила их покинуть его. "Ужас Амитивилля", основанный на реальной судьбе Джорджа и Кэти Луц, остается одной из самых страшных историй про дома с привидениями... потому что это правда.