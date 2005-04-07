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Ужас Амитивилля Ужас Амитивилля
Киноафиша Фильмы Ужас Амитивилля
The Amityville Horror

Ужас Амитивилля, 2005

2005 / США
7.4 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

1974 год. Рональд Дефео-младший звонит в полицию, чтобы признаться в убийстве шестерых человек. Дождавшись наступления ночи, молодой человек застрелил всех своих близких, находившихся в доме, а затем добровольно сдался стражам порядка. Год спустя в пустующий дом заселяется семья Латсов – муж и жена, а также трое их детей. Вскоре они понимают, что в этих стенах творится что-то неладное. Дети начинают видеть призраков, а отец семейства Джордж становится раздражительным и придирчивым. В местной библиотеке жена Джорджа, Кэти, узнает историю дома. Когда-то в нем жил миссионер Джеремайя Кэтчем, в подвале он жестоко истязал и убивал пленников-индейцев. Кэти понимает, что духи, населяющие дом, не успокоятся, и решает предотвратить новую трагедию…

  • Фильм основан на реальных событиях, произошедших в ноябре 1974 года в американском городе Амитивилле. 
  • Для режиссера Эндрю Дугласа этот фильм стал дебютом в большом кино. Ранее он снимал только музыкальные клипы и документальные фильмы.  
  • «Ужас Амитивилля» – первая киноработа Хлои Грейс Морец (Челси). Несмотря на то что на момент съемок юной актрисе было всего 8 лет, она самостоятельно выполняла все трюки.
  • В некоторых сценах Райан Рейнольдс (Джордж) носил специальные линзы, благодаря которым зрачок казался максимально расширенным.

14 ноября 1974 года голос безумца в телефонной трубке привел полицию в дом семьи ДеФео, где они обнаружили нечто ужасающее – 6 трупов – вся семья ДеФео. Они были убиты из револьвера 35-го калибра, пока мирно спали в своих постелях. Рональд ДеФео признался, что это он методично расстрелял своих родителей, братьев и сестер. Рональд ДеФео также сказал следствию, что совершить убийства его заставили "голоса".

Год спустя, 18 декабря 1975 года, Джордж и Кэти Луц вместе с тремя детьми переехали в дом ДеФео. Они грезили о доме своей мечты, не предполагая, что грезы обернутся кошмаром. Семья Луц прожила в своем новом жилище лишь 28 дней, прежде чем демоническая сила вынудила их покинуть его. "Ужас Амитивилля", основанный на реальной судьбе Джорджа и Кэти Луц, остается одной из самых страшных историй про дома с привидениями... потому что это правда.

7.4 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2005
Премьера в России 12 мая 2005
Премьера в мире 7 апреля 2005
Возраст 18+
Прокатчик Вест
Режиссер
Эндрю Дуглас
В ролях
Райан Рейнольдс
Райан Рейнольдс
Мелисса Джордж
Мелисса Джордж
Джимми Беннетт
Джесси Джеймс
Хлоя Грейс Морец
Хлоя Грейс Морец
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Ужас Амитивилля 5 постеров
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Ужас Амитивилля
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Говорил попугай попугаю: «Я тебя, попугай, попугаю». (Не то чтобы народная, не то чтобы мудрость, но эпиграф что надо) Странное дело, но почему-то у американцев едва ли не половина всяких историй про демонов, монстров, резню и т. п. основана на реальных событиях. Создается такое чувство, что ни один мало-мальски уважающий себя житель Соединенных Штатов не выходит из дому без газонокосилки, циркулярной бензопилы или – на худой конец – топора. «Ужас Амитивилля» вот – тоже реальная история. В…
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Крошка Кэ 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение achospbru от 23/05/2005 - 21:48:12
Уважаемый, ну никто ж не виноват, что некоторые успели посмотреть фильм и обсуждают тут его… Читать дальше…
Юбочка 2 апреля 2015, 12:51
Клевый фильм, в эти выходные смотрела.Все построено на неожиданности, аж подпрыгиваешь на месте. И конец просто супер - я уже расслабилась, мол,… Читать дальше…
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