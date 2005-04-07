Ужас Амитивилля, 2005

1974 год. Рональд Дефео-младший звонит в полицию, чтобы признаться в убийстве шестерых человек. Дождавшись наступления ночи, молодой человек застрелил всех своих близких, находившихся в доме, а затем добровольно сдался стражам порядка. Год спустя в пустующий дом заселяется семья Латсов – муж и жена, а также трое их детей. Вскоре они понимают, что в этих стенах творится что-то неладное. Дети начинают видеть призраков, а отец семейства Джордж становится раздражительным и придирчивым. В местной библиотеке жена Джорджа, Кэти, узнает историю дома. Когда-то в нем жил миссионер Джеремайя Кэтчем, в подвале он жестоко истязал и убивал пленников-индейцев. Кэти понимает, что духи, населяющие дом, не успокоятся, и решает предотвратить новую трагедию…
14 ноября 1974 года голос безумца в телефонной трубке привел полицию в дом семьи ДеФео, где они обнаружили нечто ужасающее – 6 трупов – вся семья ДеФео. Они были убиты из револьвера 35-го калибра, пока мирно спали в своих постелях. Рональд ДеФео признался, что это он методично расстрелял своих родителей, братьев и сестер. Рональд ДеФео также сказал следствию, что совершить убийства его заставили "голоса".
Год спустя, 18 декабря 1975 года, Джордж и Кэти Луц вместе с тремя детьми переехали в дом ДеФео. Они грезили о доме своей мечты, не предполагая, что грезы обернутся кошмаром. Семья Луц прожила в своем новом жилище лишь 28 дней, прежде чем демоническая сила вынудила их покинуть его. "Ужас Амитивилля", основанный на реальной судьбе Джорджа и Кэти Луц, остается одной из самых страшных историй про дома с привидениями... потому что это правда.
Уважаемый, ну никто ж не виноват, что некоторые успели посмотреть фильм и обсуждают тут его… Читать дальше…