В каком порядке смотреть все части «Астрала» по хронологии

Первый фильм серии вышел в 2011 году и познакомил нас с новым измерением. В нем существуют души мертвых, но живым в этом мире делать нечего. Связующим звеном всех фильмов станет медиум Элис Рейнер, которая попытается помочь нескольким семьям. Согласно хронологии, просмотр следует начать не с первого вышедшего в прокат фильма, а с третьего. К тому же, в серии есть еще две картины, сюжетно не связанные с основной линией.

2015 – «Астрал 3»

Демонолог Элис Рейнер обладает необычными способностями. Она может связываться с миром мертвых. В начале фильма мы видим, как женщина помогает Куинн Бреннер установить контакт с умершей матерью. Но Элис чувствует нечто злое в астрале и отказывается продолжать сеансы.

После аварии Куинн переживает клиническую смерть. И начинает видеть то, чего не должна. Ее телом постепенно завладевает темная сущность из потустороннего мира. Элис должна выяснить, что это за демон, и как с ним справиться.

2018 – «Астрал 4: Последний ключ»

В начале этой части мы видим, как начиналась история Элис Рейнер. Еще девочкой она столкнулась с демонами и миром мертвых. Спустя десятилетия медиум продолжает исследовать паранормальное. На этот раз ей придется столкнуться с собственными страхами.

В доме, где в детстве жила Элис, вновь начинает твориться неладное. Сможет ли она побороть страх и выяснить, что там происходит на самом деле?

2011 – «Астрал»

События этой части разворачиваются сразу после предыдущей. Семья Ламбертов переезжает в новый дом, где начинают происходить странные вещи. Предметы падают, вещи оказываются не на своих местах, слышатся страшные звуки. Один из сыновей впадает в кому, но врачи не понимают, что с ним.

Семья опять переезжает, но странные явления не заканчиваются. Призраки продолжают преследовать Ламбертов. Отчаявшись, они обращаются к медиумам. Один из них – Элис Рейнер. Она знает, что мальчик не в коме. Он находится в астрале, откуда не может найти выхода…

2013 – «Астрал: Глава 2»

После событий прошлой части прошло несколько месяцев. Ламберты вместе, им кажется, что все завершилось хорошо. Но тело отца Долтона теперь не принадлежит ему. В Джоше поселился убийца, попавший туда после его погружения в астрал.

История идет сразу в двух вселенных – в прошлом и настоящем. Мы узнаем, как отец семейства впервые вышел в астрал, и сможет ли он вернуть себе собственное тело.

2011 – «Астрал на улице Арлетт»

Этот фильм не имеет отношения к классической франшизе. Главные герои – это семейная пара. Эми и Джеймс живут спокойно и ничего не хотят менять в своей жизни. Однако они постоянно чувствуют постороннее присутствие в доме. Странные явления и звуки сначала их не пугают.

Но позже молодые люди выясняют, что за ними все время следят. По всему дому установлены скрытые камеры. А когда пропадает Эми, Джеймс совершенно слетает с катушек. На кого он направит свой пистолет?

2018: «Астрал: Новое измерение»

Еще один фильм, сюжетно не связанный с основной франшизой «Астрала». Главный герой – студент Алекс. Еще в детстве его мать повесилась в психиатрической клинике. Теперь его цель – связаться с ней и узнать, что произошло в прошлом.

В попытках наладить контакт с погибшей матерью, Алекс изучает астральные практики. Он учится покидать физическое тело, чтобы выходить в потусторонний мир. Но студент еще не знает, что ждет его там – за границами привычного измерения. С каждым выходом в астрал в реальный мир будет проникать нечто темное и зловещее…